למה ללמוד את קורס שוק ההון של הביצה הפיננסית

קרדיט תמונה :הביצה הפיננסית

כאן נכנס לתמונה קורס שוק ההון של הביצה הפיננסית. קורס מקצועי ומדויק אשר מסוגל להפוך אדם ללא ניסיון למשקיע שמנהל את הכסף שלו בצורה אחראית, ברורה ומבוססת ידע. כדי להבין איך זה קורה בפועל, צריך להכיר את התהליך ואת מי שמוביל אותו. נעים מאוד, אני איגור בסקין, כלכלן, מרצה ומייסד הביצה הפיננסית.

בשבע השנים האחרונות ליוויתי אלפי אנשים בצעד הראשון שלהם בשוק ההון. עבדתי בחברות־Interactive Israel וב־Colmex Pro, ניהלתי סיכונים, ליוויתי משקיעים מכל הרמות, וצברתי ניסיון שמאפשר לי ללמד שוק ההון בצורה מעשית וברורה. הניסיון הזה מוכיח שאדם שמקבל ליווי מקצועי יכול להשקיע נכון גם אם הוא מתחיל מאפס.

קורס שוק ההון – לא עוד קורס רגיל

מי שמחפש תאוריה בלבד לא ימצא אותה כאן, תמצאו אותה בחינם בערוץ היוטיוב שלי. קורס שוק ההון שאני מעביר בנוי להוביל אתכם משלב חוסר הידע המלא ועד לניהול תיק השקעות עצמאי. התהליך מבוסס לימוד, ליווי ויישום מעשי. לא רק הסברים, אלא עבודה אמיתית.

פתיחת תיק השקעות ביחד

במקום להתמודד לבד עם טפסים, הוראות ומערכות מסובכות, אנחנו פותחים את החשבון יחד. אתם לומדים את המערכת, מתרגלים אותה, ומבינים בדיוק איך להשתמש בה.

בניית אסטרטגיה מותאמת אישית

לכל אחד יש מטרות שונות. יש מי שחוסך לבית, יש מי שמתכנן פרישה מוקדמת, ויש מי שרוצה חופש כלכלי לילדים. קורס שוק ההון מקצועי חייב להתאים את התיק לאדם עצמו, ולא להפך. בתהליך שלי אתם לומדים לחשוב נכון, להגדיר מטרות, ולבנות אסטרטגיה שתשרת אתכם לאורך שנים.

לימוד מעשי ולא תאורטי

במקום שינון של מושגים, לומדים מה עושים בפועל. איך קוראים גרפים, איך מזהים טעויות, איך בוחרים מניות ו־ETF, איך משתמשים באסטרטגיות בסיסיות ומתקדמות, ואיך מבצעים פעולות בצורה מדויקת. קורס השקעות שמבוסס על תרגול אמיתי נותן ביטחון שאף הרצאה תאורטית לא יכולה לתת.

ליווי אישי לאורך כל הדרך

השלב שבו היד רועדת לפני ביצוע העסקה הראשונה הוא שלב קריטי. הליווי האישי מאפשר לשאול שאלות, לקבל תשובות מיידיות, לתקן טעויות וללמוד מהן. רבים לומדים קורס מסחר בשוק ההון ולא מבצעים שום פעולה בפועל. הליווי האישי פותר את הפער הזה ומאפשר לכם להתקדם.

מי אני ואיך הגעתי ללמד קורס שוק ההון?

כדי שתדעו בידיים של מי אתם נמצאים, חשוב שתכירו את הדרך שלי. בגיל 16 התחלתי ללמוד במכללת פסגות והייתי התלמיד הצעיר ביותר במסלול המקצועי. אחרי הצבא עבדתי בקנדה במכירת ציורי שמן, שם למדתי משמעת, התמדה ותקשורת. למדתי תואר בכלכלה ושמאות מקרקעין במנהל, עבדתי בעגלות בסינגפור, וצברתי ניסיון בינלאומי שעיצב את הגישה שלי לעבודה עם אנשים.

מאוחר יותר נכנסתי לעולם הברוקראז. עבדתי ב־Interactive Israel וב־Colmex Pro, ניהלתי סיכונים וליוויתי משקיעים מכל הסוגים. הניסיון הזה העניק לי הבנה עמוקה של איך השוק עובד באמת, הזדמנות שמעט מאוד מדריכים נחשפו אליה. מתוך כל זה הקמתי את הביצה הפיננסית כדי להנגיש ידע ולהפוך את עולם ההשקעות לפשוט וברור.

מאז בניתי ערוץ יוטיוב עם יותר מ־30,000 עוקבים, יצרתי מאות סרטונים ותכנים, ליוויתי אלפי אנשים, ומכרתי אלפי עותקים של ספרי. ובעיקר, הייתי שם עם אנשים ברגע שבו הם מבצעים את העסקה הראשונה שלהם ומשנים את העתיד שלהם.

למי תוכנית הליווי מתאימה?

התוכנית מתאימה למי שמבין שהגיע הזמן לקחת שליטה על הכסף. למי שנמאס לו לדחות. למי שרוצה להבין סוף סוף מה עושים עם החיסכון. למי שמפחד לטעות וזקוק לליווי מקצועי. למי שמתחיל מאפס ורוצה סדר ברור. למי שמכוון למטרות כלכליות גדולות. ולמי שמחפש קורס שוק ההון שמלמד להשקיע בצורה אחראית, מעשית ומקצועית.

מה מייחד את הליווי שלי?

המסלול מבוסס על ניסיון כפול. מצד אחד ניסיון מוסדי מתוך עולם הברוקראז. מצד שני ניסיון אישי של ליווי אלפי אנשים בתהליך לימוד השקעות. השפה פשוטה וברורה, כדי שתוכלו להבין כל מושג. העבודה מעשית, כדי שתדעו לבצע באמת. יש אותי שתומך, יש תכנים משלימים, יש ליווי ב־WhatsApp, והמטרה ברורה. להפוך אתכם למשקיעים עצמאיים שלא תלויים באף אדם אחר.

רבים עושים קורס השקעות. מעטים יוצאים ממנו עם תיק אמיתי. ההבדל הוא ליווי. ידע. תהליך נכון. וזה בדיוק מה שמציע קורס שוק ההון של הביצה הפיננסית.

העתיד הכלכלי שלכם מתחיל בצעד אחד קטן

אם אתם רוצים להבין איך המסלול יכול לעבוד בשבילכם, השאירו פרטים ונתאם שיחת היכרות קצרה. אין התחייבות. יש רק הזדמנות לראות איך אפשר להתחיל להשקיע בצורה נכונה, לקחת שליטה על הכסף שלכם, ולהתקדם לעבר מטרות החיים החשובות ביותר.

מחכה לפגוש אתכם, איגור בסקין, הביצה הפיננסית, ומחבר הספר המוביל בתחום שוק ההון שמאפשר להבין את המשחק מבפנים: https://financialegg.co.il/eggbook.