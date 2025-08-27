ספרי רבי נחמן מברסלב צדיק הדור - אור הגאולה בדורנו

קרדיט תמונה יח"צ

בדורנו, דור עקבתא דמשיחא, כשהחושך מכסה ארץ והנסיונות גדולים מנשוא, דווקא אז זוכים אנו לראות התעוררות עצומה להפצת תורתו הקדושה של רבינו. וכפי שהבטיח רבי נתן זצ"ל, תלמידו המובהק: "עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב". אנו רואים בחוש איך נשמות רבות מתעוררות ומתקרבות לאור הנפלא הזה.

תורת רבי נחמן - מפתח הגאולה

תורתו של רבינו הקדוש אינה עוד ספר מוסר או חסידות בלבד. היא ממש רפואת הנפש לדור שלנו, היא החבל שמושך אותנו מן הבוץ והטיט של העולם הזה. רבינו גילה לנו שכל יהודי, באשר הוא, יכול להתקרב לה' יתברך. "אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן" - זעקה גדולה זו של רבינו מהדהדת בליבות של אלפי יהודים שחשבו שאבדה תקוותם.

הספרים הקדושים - ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי תפילות, שיחות הר"ן, ספר המידות ועוד - הם בבחינת ארון הקודש שבו מונחים לוחות הברית. כל מילה וכל אות בהם היא חיות נצחית לנשמה היהודית. וכמו שכתב רבי נתן: "אני מזהיר אתכם שתדפיסו את הספרים שיהיה, ויפוצו מעינותיך חוצה שתהיו חזקים בכסף ברצון ובטרחה... וגם להזיל זהב מכיסכם להדפיס ספריו הקדושים כי על זה הזהיר ביותר".

עמותת "מלא וגדיש" - שליחות קדושה בדורנו

והנה, בחסדי שמים, קמה בדורנו עמותה מיוחדת במינה - עמותת "מלא וגדיש" שנוסדה בשנת תשע"ג (2013) מתוך אמונה טהורה בדרכו ובתורתו של רבינו הקדוש. מה שמייחד את העמותה הזו היא המסירות נפש האמיתית שלה - כל פעילותה נעשית ללא שום רווח, אפילו המחסנאי לא מקבל משכורת! הספרים נמכרים במחירי עלות ממש - ספר קטן בכחמישה שקלים בלבד, וספר גדול בין עשרה לשמונה עשר שקלים.

תארו לעצמכם - ספרי קודש שבדרך כלל עולים עשרות ומאות שקלים, נמכרים כאן במחיר של כוס קפה! זוהי ממש מהפכה של קדושה, הנגשה אמיתית של האור הגדול לכל נפש מישראל. העמותה פועלת כמעיין המתגבר - כל תרומה שנכנסת לקרן ההדפסה מיד הופכת לספרים, הספרים נמכרים במחיר עלות, הכסף חוזר לקרן, ושוב מדפיסים ומפיצים. גלגל של קדושה שלא נפסק.

כמה מרגש לראות איך מתקיים החזון של העמותה: "הפצת ספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים בעולם היא מפתח לגאולת עם ישראל ולתיקון העולם!" ואכן, ככל שמתרבים הספרים ומתפשטים בבתי ישראל, כך אנו רואים התעוררות גדולה לתשובה ולקירוב לה' יתברך.

הכוח המיוחד של ספרי ברסלב

רבינו הקדוש גילה לנו סוד נפלא - הספרים שלו הם לא רק ספרי לימוד, הם ממש קמיעות של שמירה והגנה. וכמו שסיפר: "צריכין להשתדל מאוד לקנות ספריי. כי אפילו כשעומדין בתיבה ומגדל הם טובה גדולה, כי ספריי הם שמירה גדולה בבית".

כל ספר מספרי רבי נחמן הוא עולם ומלואו. בליקוטי מוהר"ן - שערי חכמה עליונה שאין דוגמתם בעולם. בשיחות הר"ן - עצות פשוטות וישרות לעבודת ה'. בסיפורי מעשיות - סודות נוראים מלובשים בסיפורים. בספר המידות - מפתחות לתיקון המידות. וכן בכל ספר וספר יש אור מיוחד המאיר לנשמה.

העצות הקדושות - מרפא לנפש

מי מאיתנו לא נתקל בקשיים בחיים? מי לא הרגיש לפעמים שהוא נופל ואין לו כוח לקום? ובדיוק לזה באו העצות הנפלאות של רבינו. "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!" - זועק רבינו. ומלמד אותנו שגם בתוך החושך הגדול ביותר, "גם בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא ה' יתברך".

העצה הגדולה של ההתבודדות - לדבר עם ה' יתברך בשפה פשוטה, כבן המדבר עם אביו. העצה של אמונה - "אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד". העצה של אזכרה - לומר בכל יום את עשרת המזמורים של התיקון הכללי. כל עצה ועצה היא ממש חבל הצלה לנשמה הטובעת בים הגדול של העולם הזה.

ומי שזוכה ללמוד בספרי תלמידיו, ובראשם רבי נתן זצ"ל, מוצא אוצרות של חיזוק והתעוררות. הליקוטי הלכות, הליקוטי תפילות, עלים לתרופה - כולם מסבירים ומבארים את דברי רבינו באופן שכל אחד יכול להבין ולקיים.

הדור שלנו - דור של תקווה

"עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר פשוט, יהיה חידוש גדול כמו הבעל שם טוב" - נבואה זו של רבינו מתגשמת לנגד עינינו. אנו רואים איך יהודים פשוטים, בעלי תשובה, צעירים ומבוגרים, כולם מתחברים לאור הנפלא של רבינו. וכמו שאמר: "עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא הוא שגם הרחוקים ממנו יתברך מאוד מאוד גם הם יתקרבו לעבודתו".

אתר אשובה ועוד אתרים רבים פועלים להפצת האור הזה. כנסים, שיעורים, ספרים, קונטרסים - הכל כדי לקרב את ליבות ישראל לאביהם שבשמים. וכל זה מתוך השמחה הגדולה שמלמד אותנו רבינו: "כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר - לא לפחד כלל!"

ההתחזקות - עיקר העבודה

"עיקר היהדות תלוי בהתחזקות" - מלמד אותנו רבינו. וזו העבודה שלנו בדור הזה - להתחזק ולחזק. לקחת ספר של רבינו, לקרוא בו כמה דקות ביום, להגיד תיקון כללי, לעשות התבודדות. דברים פשוטים שכל אחד יכול. ודווקא מהדברים הפשוטים האלה נעשים שעשועים גדולים למעלה, כמו שאמר רבינו: "כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר כשמתעוררים משם באיזה התעוררות, כל שהוא נעשה מזה שעשועים נפלאים למעלה".

ומי שזוכה להחזיק בספרי רבינו, להפיצם, לתמוך בהדפסתם - זוכה לזכות עצומה. כי כל ספר שמגיע לידי יהודי הוא עוד ניצוץ של אור בחושך הגדול, עוד נשמה שמתקרבת לה' יתברך, עוד צעד לקראת הגאולה השלמה.

החשיבות העצומה של הפצת הספרים

רבי נתן זצ"ל, שקיבל מרבינו את השליחות להדפיס ולהפיץ את ספריו, הזהיר מאוד על זה: "אני מזהיר אתכם שתדפיסו את הספרים שיהיה, ויפוצו מעינותיך חוצה". וזו לא סתם מצווה, זו ממש הכנה לגאולה. כי כשמעיינות החכמה של רבינו יתפשטו חוצה, אז יבוא משיח צדקנו.

לכן, כל מי שיכול לתרום להדפסת הספרים, לקנות ספרים, להפיץ ספרים - יזכה לשכר שאין לשער. וכמה נפלא שיש לנו את עמותת "מלא וגדיש" שעושה את העבודה הקדושה הזו במסירות נפש, בלי שום רווח, רק כדי שכל יהודי יוכל להגיע לאור הזה.

הברכה שבספרים

"כי צריך כל אדם לומר: 'כל העולם לא נברא אלא בשבילי'" - מלמד אותנו רבינו. וכשיהודי מחזיק ספר של רבינו בידו, הוא מחזיק את כל העולמות. הוא מחזיק את המפתח לשמחה, לאמונה, לתקווה. הוא מחזיק את היד החזקה שתוציא אותו מכל המצרים והמיצרים.

בכל ספר יש ברכה מיוחדת. יש שמירה לבית, יש רפואה לנפש, יש עצה לכל צרה. וכמו שאמר רבינו: ספריו הם שמירה גדולה בבית, אפילו כשהם סתם עומדים בארון. כי עצם הימצאותם בבית מביאה אור וקדושה.

סיום - הזמנה להצטרף למהפכה

אחיי היקרים! אנחנו חיים בזמן מיוחד, זמן של התגלות האור הגדול של רבינו הקדוש. זמן שבו כל אחד יכול לקחת חלק במהפכה הרוחנית הגדולה הזו. בין אם על ידי לימוד בספרים, בין אם על ידי הפצתם, בין אם על ידי תמיכה בהדפסתם.

עמותת "מלא וגדיש" פתחה לנו דלת רחבה - ספרים במחירים שכל אחד יכול להרשות לעצמו. אין יותר תירוצים. אין יותר "זה יקר מדי". חמישה שקלים לספר קטן! זה פחות ממחיר של חטיף! ובמחיר הזה אתה קונה חיי נצח!

בואו נצטרף כולנו למהפכה הזו. נקנה ספרים לעצמנו, למשפחה, לחברים. נתרום להדפסת ספרים חדשים. נפיץ את האור הנפלא הזה בכל מקום. כי זו הדרך להביא את הגאולה, זו הדרך לתקן את העולם, זו הדרך להאיר את החושך הגדול.

"אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן!" - הקול הגדול הזה של רבינו מהדהד ומזמין אותנו. בואו נאמין, בואו נתחזק, בואו נפיץ את האור. כי רק כך, על ידי התפשטות תורתו הקדושה של הצדיק האמת, נזכה לראות בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן!

