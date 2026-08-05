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נבחרת הספורטאים באימון הבכורה לקראת צליחת ספידו בכנרת. צילום: רונית כהן
נבחרת הספורטאים באימון הבכורה לקראת צליחת ספידו בכנרת. צילום: רונית כהן

כחודש לפני צליחת "ספידו" בכנרת ה-71 על שם יעקב חסיד, נחשפה היום (רביעי) נבחרת GET SPEEDO FIT, שתשתתף במקצה ל-3.5 ק"מ. הנבחרת מורכבת מספורטאים אולימפיים, אלופי ישראל, לוחמים, אנשי ספורט ומשפיעני רשת, שיתמודדו יחד עם אתגר השחייה במים הפתוחים והחלו באימונים לקראת השחייה בכנרת.

בסגל הנבחרת נמצאים, בין השאר, אלכס שטילוב, מהספורטאים המעוטרים בתולדות הספורט הישראלי, שינסה להחליף את משטח ההתעמלות בו כיכב בעבר במים הפתוחים של האגם הלאומי. לצדו ישתתף גם הג'ודוקא האולימפי לשעבר אורי ששון, זוכה מדליית הארד מריו 2016 ואחד הספורטאים האהובים בישראל.

את ההכנה המקצועית של הנבחרת מוביל השחיין האולימפי לשעבר ושיאן ישראל ב-50 מטר גב, יהונתן קופלב, המחזיק עד היום בשיא הישראלי במשחה. קופלב מלווה את המשתתפים לאורך תקופת האימונים וילווה אותם גם ביום המשחה עצמו בכנרת.

הנבחרת רגע לפני הקפיצה למים. צילום: רונית כהן

הנבחרת רגע לפני הקפיצה למים. צילום: רונית כהן

לצדם ישתתפו גם תום שקד - האישה הראשונה שהעפילה לגמר "נינג'ה ישראל", הספורטאית והמשפיענית נועה לליאור, גולשת מקצועית ואחותה של ענת לליאור, כוכב הרשת נבו עמרני, איש העסקים רון נאור וטל אבידן אצן.

אחד הסיפורים המרגשים בנבחרת הוא זה של בוריס שטונדה, לוחם שנפצע במהלך המלחמה ואיבד את רגלו. למרות הפציעה, המשיך לעסוק בספורט ואף הפך לאיש ברזל. השתתפותו בצליחת הכנרת צפויה להיות אחד מרגעי השיא של האירוע ולסמל את כוח הרצון והיכולת להתגבר על אתגרים.

הנבחרת עוברת בשבועות האחרונים תוכנית אימונים ייעודית במסגרת מיזם GET SPEEDO FIT, אותו מתעדת 'רוקו' רונית כהן, שבמהלכה מתאמנים המשתתפים לשחייה למרחקים במים פתוחים, תוך דגש על שיפור הכושר הגופני, טכניקת השחייה וההתמודדות עם תנאי הכנרת. את האימונים פתחה הנבחרת בקאנטרי נאות אפקה ובהמשך יצאו הספורטאים וחברי הנבחרת גם למים הפתוחים.

צליחת ספידו בכנרת ה-71 על שם יעקב חסיד תתקיים בשבת, 19 בספטמבר, בחוף צמח, וצפויה לארח אלפי שחיינים ושחייניות מכל רחבי הארץ. האירוע, הנחשב למשחה השחייה העממי הגדול והוותיק בישראל ומהגדולים מסוגו בעולם, יעמוד השנה בסימן "מצדיעים לצפון", במטרה לחזק את התיירות והעסקים באזור. השנה בנוסף למקצים העממיים יתקיים מקצה תחרותי בשיתוף איגוד השחייה הישראלי.

צליחת ספידו בכנרת 2025. צילום: פטריסיה בן עזרא

צליחת ספידו בכנרת 2025. צילום: פטריסיה בן עזרא

המשתתפים יוכלו לבחור בין שני מקצים - 1.5 ק"מ ו-3.5 ק"מ - כאשר לאורך המסלול תופעל מעטפת בטיחות מקיפה שתכלול מצופי מים פתוחים, צמידים חכמים לניהול ובקרת משתתפים, רפסודות מנוחה, אופנועי ים, קיאקים וכוחות הצלה, במטרה להבטיח חוויית שחייה בטוחה לכל המשתתפים.

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 אורי ששון 
 אלכס שטילוב 
 חוף צמח 
 יהונתן קופלב 
 נבחרת הספורטאים 
 צליחת הכנרת 
 צליחת ספידו 
 שחייה במים פתוחים 

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