נבחרת העתודה לנשים בכדורמים במשחק מול איטליה. צילום: euro.waterpolo page

נבחרת ישראל עד גיל 20 בכדורמים לנשים ספגה אתמול (ראשון) את הפסדה השני באליפות אירופה בפורטוגל - 17:12 לאיטליה, אחת הנבחרות הטובות ביבשת בגיל זה.

בניגוד למשחק מול יוון, הפעם הכחולות-לבנות פתחו את משחק פחות טוב, פיגרו 4:1 בסיום הרבע הראשון ו-6:2 בהפסקה, אך חזרו למשחק במחצית השנייה.

שחקניות נבחרת העתודה במשחק מול איטליה באליפות אירופה. צילום: euro.waterpolo page

כבשו לישראל: מיה תירוש 4, טבע דורפמן 3, כרמל רחום 2, מאיה קציר, יובל רז ושיר וייסמן 1 כ"א. כבר היום תפגוש ישראל אולי את המשוכה הכי קשה באליפות - אלופת אירופה ספרד, שמחזיקה במאזן מושלם בשלב הבתים.

"שוב הוכחנו שאנחנו יכולים להתמודד מול יריבות ברמה הגבוהה ביותר", אמר בסיום המשחק המאמן היווני של נבחרת ישראל, אורסטיס סלאצ'אס. "אני גאה מאוד בנבחרת שלי, כי היא הראתה לב, תשוקה ורצון עז לנצח עד לרגע האחרון. כשאני רואה את הנבחרת שלי משחקת בעוצמה ובנחישות כזו, אני לא מפחד משום יריבה".