הפרעת אישיות גבולית וDBT : איך ניתן להתמודד עם סערה רגשית ולבנות יציבות?

לצד האתגרים, חשוב לדעת: קיימות שיטות טיפול מבוססות מחקר שיכולות להביא לשינוי אמיתי. אחת המרכזיות שבהן היא גישת DBT .

מהי הפרעת אישיות גבולית?

הפרעת אישיות גבולית מתאפיינת בקושי בוויסות רגשי, פחד עז מנטישה, שינויים קיצוניים בדימוי העצמי ובמערכות יחסים אינטנסיביות ולא יציבות. אנשים עם BPD עשויים לעבור במהירות בין רגשות עזים, מאהבה להתרחקות, מקרבה לכעס, מביטחון לחוסר ערך.

הקושי המרכזי אינו רק בעוצמת הרגש, אלא גם ביכולת לנהל אותו. תגובות רגשיות חזקות במיוחד עשויות להוביל להתנהגויות אימפולסיביות כמו התפרצויות כעס, פגיעה עצמית או קבלת החלטות מהירה ולא שקולה.

איך זה מרגיש מבפנים?

אנשים המתמודדים עם הפרעת אישיות גבולית מתארים לעיתים תחושה של "רכבת הרים רגשית". כל אירוע קטן עלול להחוות כמאיים או דוחה, והתגובה הרגשית עשויה להיות עוצמתית במיוחד.

בנוסף, קיימת לעיתים תחושת ריקנות פנימית, חוסר יציבות בזהות האישית וקושי להבין "מי אני באמת". מערכות יחסים עשויות להיות סוערות עם צורך חזק בקרבה לצד פחד עמוק מדחייה.

מהי שיטת DBT ולמה היא כל כך יעילה?

(Dialectical Behavior Therapy) DBTהיא גישה טיפולית שפותחה במיוחד עבור אנשים עם הפרעת אישיות גבולית, אך כיום משמשת גם למצבים נוספים של קושי בוויסות רגשי.

הייחוד של DBT הוא בשילוב בין קבלה לשינוי: מצד אחד, המטופל לומד לקבל את עצמו ואת רגשותיו כפי שהם, מצד שני, הוא רוכש כלים פרקטיים לשינוי דפוסי התנהגות לא יעילים.

ארבעת תחומי הליבה של DBT

להיות ברגע - תרגול קשיבות (מיינדפולנס) מסייע לפתח מודעות לרגשות, מחשבות ותחושות מבלי להישאב אליהם באופן אוטומטי. זהו הבסיס לכל שאר המיומנויות. ויסות רגשי - למידה כיצד לזהות רגשות, להבין אותם ולהפחית את עוצמתם. המטופל מקבל כלים מעשיים להתמודד עם הצפה רגשית. סבילות למצוקה - יכולת להתמודד עם מצבים קשים מבלי לפעול מתוך אימפולסיביות. במקום לברוח מהכאב, לומדים להכיל אותו בצורה בטוחה. מיומנויות בין-אישיות - שיפור היכולת לתקשר, להציב גבולות ולנהל מערכות יחסים יציבות ובריאות יותר.

למי מתאים טיפול DBT ?

טיפול DBT מתאים במיוחד לאנשים שחווים:

קושי משמעותי בוויסות רגשיהתנהגויות אימפולסיביות או פגיעה עצמיתמערכות יחסים לא יציבותתחושת ריקנות או חוסר משמעות

עם זאת, גם אנשים ללא אבחנה פורמלית של הפרעת אישיות גבולית יכולים להפיק ממנו תועלת רבה.

האם אפשר להשתפר?

התשובה היא כן. מחקרים רבים מראים שטיפול DBT מסייע בהפחתת התנהגויות מסכנות, בשיפור איכות החיים ובהגברת היציבות הרגשית.

הדרך אינה תמיד פשוטה, אך עם ליווי מקצועי, תרגול והתמדה, ניתן ללמוד לנהל רגשות בצורה מיטיבה יותר, לבנות מערכות יחסים בריאות ולחוות תחושת שליטה וביטחון פנימי.

לסיכום

הפרעת אישיות גבולית אינה גזירת גורל. למרות הקשיים, קיימות דרכים מוכחות להתמודד ולשפר את איכות החיים. טיפול DBT מציע שילוב ייחודי של הבנה עמוקה וכלים פרקטיים ומאפשר לאנשים רבים לבנות חיים יציבים, מספקים ומשמעותיים יותר.