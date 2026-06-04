כיצד מזהים קבלן סולארי אמין? המדריך לפני שחותמים

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פנקס הקבלנים המורשים - מה זה ולמה זה חשוב

משרד הבינוי והשיכון מנהל פנקס של קבלנים מורשים המחולק לסיווגים לפי תחומי עבודה. קבלן שרשום בפנקס עמד בדרישות מקצועיות מוגדרות, מחזיק ביטוח מתאים, ועמד בדרישות הכשרה ובטיחות.

עבור עבודות סולאריות הכוללות התקנה חשמלית ועבודה בגובה, הרישום הזה אינו פורמליות - הוא ערובה לכך שהאדם שעולה לגג שלכם הוסמך לעשות זאת. ספק ללא רישיון מבצע את העבודה ללא ביטוח מלא ובמרחב משפטי לא ברור.

איך בודקים רישיון קבלן

ניתן לבדוק רישום קבלן דרך אתר משרד הבינוי והשיכון. מחפשים את שם החברה או מספר הרישיון - התוצאה מציגה את הסיווג, תחום הפעילות המורשה ותוקף הרישיון. קבלן שמסרב לתת מספר רישיון לבדיקה אומר משהו על הסיבה.

כלמוביל Energy - הנתונים

כלמוביל Energy רשומה בפנקס הקבלנים המורשים של משרד הבינוי והשיכון - ענף מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו-וולטאים, רישיון מספר 36650. החברה פועלת מ-2009, התקינה יותר מ-5,500 מערכות, וחברה במועצה הישראלית לבנייה ירוקה (ILGBC).

החברה פועלת כחלק מקבוצת כלמוביל ועובדת עם יצרני פאנלים TIER1 בלבד. שני הפרמטרים האלה - פנקס קבלנים בתוקף ושיוך לקבוצה גדולה - הם שני הדברים שהכי קשה לזייף בשוק הסולאר.

שאלות שכדאי לשאול כל ספק

מה מספר הרישיון שלך בפנקס הקבלנים המורשים? תחת איזה סיווג אתה רשום? מי מבצע את ההתקנה בפועל - עובדי החברה או קבלני משנה? האם קבלני המשנה מוסמכים ומבוטחים? מה קורה אם יש תקלה שלוש שנים אחרי ההתקנה?

ספק שעונה על כל השאלות האלה בביטחון ובשקיפות - עושה את העבודה נכון. ספק שמתחמק - מספר לכם משהו חשוב לפני שחתמתם.

מה ההבדל בין קבלן מורשה לקבלן לא מורשה בפועל

קבלן לא מורשה יכול לבצע התקנה שנראית זהה לחלוטין לעיניים לא מקצועיות. ההבדל מתגלה כשיש תקלה - חיווט לא תקני, חיבור שנעשה ברשלנות, או עבודה בגובה שלא כוסתה בביטוח. ביטוח הדירה לא יכסה נזקים שנגרמו ממי שלא הוסמך לעבוד בנכס.

כלמוביל Energy מחזיקה ברישיון קבלן מורשה בתוקף, ועובדת עם צוותים שכולם עברו הכשרה והסמכה לעבודה בגובה. אפשר לאמת - ואפשר גם לסמוך.

עבודה בגובה - למה ביטוח חשוב לא רק לפועלים

התקנת מערכת סולארית כוללת עבודה על גג - לעיתים בגובה של קומות אחדות, על משטחים שיכולים להיות חלקים, עם ציוד כבד. תאונת עבודה בגג של בית פרטי יכולה להפוך לאחריות של בעל הבית אם הפועל לא היה מבוטח כחוק.

קבלן רשום בפנקס הקבלנים המורשים חייב לעמוד בדרישות ביטוח עבודה מוגדרות. זה מגן על הפועלים - וגם על בעל הבית. חברה שאינה רשומה בפנקס עשויה לחסוך בפרמיות הביטוח, אבל את החיסכון הזה עלול לשלם בסוף מי שנתן לה לעלות לגג.

מה קורה אחרי ההתקנה

חברה שרשומה בפנקס קבלנים ועובדת כחוק מחויבת לאחריות על עבודתה. כלמוביל Energy מספקת אחריות על ההתקנה לצד אחריות היצרן על הציוד. במקרה של תקלה - יש גוף ברור שאחראי, ויש מסגרת משפטית שמגבה את התביעה.

מי שחתם עם קבלן לא מורשה שנסגר שנה לאחר מכן - לא יכול לממש אחריות שלא מי שנתן אותה כבר לא קיים. זו הסיבה שהרישיון חשוב לא רק ביום ההתקנה אלא לאורך כל חיי המערכת.

הצד המשפטי - מה קורה כשיש מחלוקת

כשמתגלה תקלה במערכת שנתיים לאחר ההתקנה, השאלה הראשונה היא מי אחראי. קבלן מורשה שחתם חוזה ברור, רשום בפנקס, ועובד עם ביטוח תקף - ניתן לתבוע אותו. קבלן לא מורשה שסגר את הפעילות העסקית שלו - לא.

ביטוח עבודות קבלניות שרכש קבלן מורשה מכסה גם נזקים שנגרמו ללקוח במהלך ואחרי ההתקנה. זהו הבדל שלא מורגש ביום ההתקנה, אבל מתגלה כשיש תקלה.