איך לבחור מקעקע? כל מה שאתם חייבים לדעת

דבר ראשון, חשבו על הסגנון של הקעקוע שאתם מתכננים:

החזון כבר נמצא בראש שלכם, אבל לא בטוחים איך להוציא אותו לפועל? בעיקרון, יש עשרות סגנונות של קעקועים, ובתוך כל סגנון יש נישות מאוד ספציפיות. בשביל כיוון כללי, אלה הסגנונות הנפוצים ביותר:

פיין- ליין - הסגנון הכי טרנדי בשנים האחרונות. קטן, עדין, ומינימליסטי. בלי יותר מידי פרטים מעביר את המסר המדויק. נחשב לסגנון נשי יותר (אבל ממש לא בהכרח!). מומלץ גם לכיתוב מילים ומשפטים קצרים בפשטות.

ריאליזם - סגנון שממש יוצר אשליה של צילום המציאות על העור. מלא בהצללות עם קונטרסט גבוה וחזק באופנה ב30 השנים האחרונות. אין בו יותר מידי קווים, הוא זורם עם האנטומיה של הגוף וכולל בו בעיקר נופים, חיות, חפצים ופורטרטים אנושיים, אבל גם כאן, השמיים הם הגבול.

יפני - סגנון שמושפע מהתרבות העתיקה ביפן וכולל בו כללים מאוד ברורים. בדרך כלל תמצאו בקעקועים יפנים דרקונים, אריות, פרחים יפניים ודגי קוי. הוא צבעוני ובוהק, ומתאים לקעקועים גדולים.

אולד סקול - משתייך לראשית היסטוריית הקעקועים בארצות הברית במאה הקודמת. קעקוע פשוט וקטן עם קווים בולטים וצבעי יסוד (צהוב, כחול, אדום, ירוק).

ניו סקול\ ניאו טרדישיונאל- קעקועים מהדור החדש, בהשראת האולד סקול. כוללים בהם מגוון יותר רחב של צבעים, יותר גדולים ובדרך כלל גם גדולים יותר.

גיאומטרי\ מאורי - קעקועים בהשראת מסורות עתיקות של ראשית היסטוריית הקעקועים לפני מאות שנים. הם יוצרים אשליה של סימטריה בגוף. מורכבים מנקודות, קווים ישרים ומנדלות, בתבניות חזרתיות שמתאימות לזרימה הטבעית של האזור בגוף. מתאימים לאזורים גדולים יותר בגוף כמו שרוול, חזה, גב, רגל ועוד...

בדקו את תיק העבודות של המקעקע (כולל החלמות!)

לכל מקעקע יש תיק עבודות שבדרך כלל נמצא באינסטגרם העסקי שלו. בחנו האם הסגנון שלו מתאים לחזון שלכם.

יש מקעקעים שמבצעים עבודות במגוון סגנונות והמגוון שממנו תוכלו לבחור את העיצוב שלכם הוא יותר ורסטילי. ויש מקעקעים שמתמקצעים בנישה ספציפית, היתרון הוא שאם אתם בטוחים בסגנון שאתם מעוניינים בו, תוכלו להתרשם מהעבודות הקודמות של אותו מקעקע איך בערך יראה העיצוב הסופי שלכם.

חשוב מאוד לבדוק גם החלמות קעקועים שביצע המקעקע, גם לטווח הרחוק. בסופו של דבר, הדיו מתרחב, הקעקוע דוהה, והוא לא יראה לנצח כפי שהיה ביום הביצוע שלו. לא כל קעקוע שמצטלם יפה לאינסטגרם יעמוד במבחן הזמן.

מקעקעים עם ניסיון רב וטכניקה נכונה ידעו לבצע קעקועים שנשארים בולטים וקריאים גם לטווח הארוך.

קבעו שיחת ייעוץ

שיחת הייעוץ היא בדרך כלל חינמית, או בעלות סמלית, תלוי במדיניות של המקעקע או הסטודיו. ודאו בשיחת הייעוץ שהמקעקע מקשיב לחזון שלכם ושהדינמיקה ביניכם נעימה. אין מבאס יותר ממקעקע שלא מקשיב לרעיונות שלכם ובונה סקיצה על דעת עצמו שלא תואמת בכלל את מה שרציתם.

שוב, לא כל קעקוע יעמוד במבחן הזמן, וחשוב להקשיב לעצות של המקעקע במיוחד בנוגע לכמות הפרטים שניתן להכניס לקעקוע. יותר מידי פרטים בקעקוע קטן מידי יתחברו וימרחו לאורך זמן והקעקוע לא יהיה קריא ומובן. אבל, אם אתם מרגישים שהמקעקע בכלל לא בכיוון של הרעיון שלכם ובונה סקיצה שרחוקה מהחזון שלכם, אל תמשיכו איתו את התהליך.

וודאו שאתם מרגישים בנוח עם המקעקע. קעקוע הוא חוויה רגשית לרוב. חשבו האם תרגישו בנוח שהמקעקע יגע לכם בגוף במיוחד כשמדובר באזורים יותר אינטימיים, למשל גב עליון, או סטרנום, שתצטרכו להוריד את הבגדים בשביל הקעקוע.

איך לבחור סטודיו?

במקום לשבור את הראש ולחפש את המקעקע הספציפי שיתאים לכם, ולרדוף אחריו מסטודיו לסטודיו (הרבה מקעקעים משנים את מקום עבודתם בתכיפות). תוכלו לקבוע תור בסטודיו מקצועי שמבצע את כל סגנונות הקעקועים.

ודאו שיש בסטודיו אווירה נעימה. אם אתם מבצעים קעקוע באזור בו צריך להוריד את הבגדים, ודאו מראש שקיימת עמדה במקום נסתר.

בנוסף, שימו לב לרמת הסטריליות בסטודיו. האם המקעקעים מחליפים כפפות בתכיפות ולא נוגעים בפלאפון\ רינג לייט\ אייפד במהלך הקעקוע? האם העמדות נקיות ומסודרות? ואל תתביישו לשאול אם הסטודיו בפיקוח משרד הבריאות.

למה יש הבדלים גדולים בין המחירים? האם כדאי ללכת על הצעת המחיר הזולה ביותר?

התשובה הקצרה היא- לא תמיד. ההבדלים בין המחירים נובעים בעיקר מרמת הניסיון של המקעקע ורמת הפופולאריות שלו. מקעקע בעל ניסיון רב יבטיח לכם קעקוע מקצועי שיראה מעולה גם לאחר שנים רבות. ויקפיד על תנאי הסטריליות הגבוהים ביותר ושימוש בציוד איכותי.

מקעקע עם רשימת המתנה ארוכה ורמת פופולאריות גבוהה יעלה את המחירים אפילו יותר, ואף יסנן עבודות שאינן בסגנון שלו ושאין לו רצון לבצע אותן. לא תמיד המקעקע הפופולארי ביותר הוא המקעקע המתאים בשבילכם, או המקצועי ביותר בתחומו.

אם המחיר נמוך באופן מחשיד לעומת שאר הצעות המחיר שקיבלתם, סיכוי גבוה שמדובר במקעקע מתחיל חסר ניסיון. זה סיכון רציני להתקעקע אצל מקעקע מתחיל, רוב הסיכויים שהטכניקה שלו עוד לא מקצועית, הקווים יכולים להיות רועדים ועקומים, ההחלמה לא תהיה מוצלחת ואולי תצטרכו סשן תיקונים במקרה הטוב, ואפילו קאבר במקרה הפחות טוב. מה שיעלה לכם יותר בסופו של דבר.

עוד סיכון הוא שמקעקע לא מקצועי עשוי לגרום לבלואאווט (כשהדיו חודר לשכבה עמוקה מידי בעור ומתפשט מתחת לעור, נראה כמו כתם אפור). ואפילו לצלק את העור בצלקת בולטת ומכוערת, שאותה כבר אין אפשרות לתקן.

בנוסף מקעקעים מתחילים נוטים להתקמצן על ציוד איכותי ותנאי סטריליזציה גבוהים ובכך גם לסכן אתכם בזיהום.

ו... זהו! עכשיו אתם יודעים איך לבחור את המקעקע והסטודיו שמתאימים לכם, בלי לקחת סיכונים מיותרים, ובוודאות שהחזון שלכם יהפוך ליצירת אומנות שמנציחה את הסיפור והחוויה האישית שלכם!