IM 6 מבית IM-Motors: חיבור דיגיטלי מלא ובטיחות מתקדמת

גרסאות, ביצועים וטעינה מהירה

IM6 מגיע בשלוש גרסאות עיקריות:

RWD 75 kWh* – 295 כוחות סוס, טווח 450 ק"מ, אידיאלי לנהיגה יומיומית.

Long Range 100 kWh* – 408 כוחות סוס, טווח 555 ק"מ (אפשרות עד 625 ק"מ), כולל מתלי אוויר ליציבות ונוחות מרבית (בתוספת תשלום).

Performance AWD 100 kWh* – 777 כוחות סוס, טווח 505 ק"מ, תאוצה מהירה ויכולת דינמית גבוהה.

מערכת טעינה מהירה 800 V, בדגמי סוללת 100 קוט"ש, מאפשרת טעינה מלאה תוך 18 דקות בלבד בגרסאות הסוללה הגדולות. המתלים האדפטיביים האופציונלים וההיגוי האחורי החכם מבטיחים יציבות מלאה וביצועים מרשימים בכל תנאי נהיגה.

בטיחות ומערכות חכמות

מערכות הבטיחות כוללות מצלמות היקפיות, חיישנים לזיהוי הולכי רגל ובלימה אוטונומית. מצב חניה אוטומטי One-Touch Parking מאפשר חניה נוחה וקלה בלחיצת כפתור. שבבי Qualcomm Snapdragon ו-NVIDIA Orin N מספקים שליטה מלאה על מערכות הרכב, חיבוריות אינטגרלית עם הסמארטפון ואינטגרציה עם מערכות חכמות נוספות. הרכב זכה בציון 5 כוכבים במבחני Euro NCAP, מה שמעניק ביטחון מקסימלי לנהג ולנוסעים.

חוויית נהיגה מותאמת אישית

ה - IM 6 מאפשר הגדרת פרופילים אישיים שמשפיעים על תאורה, סאונד, מערכות בטיחות, מסלולי נהיגה ועוד. השילוב בין ביצועים, חיבוריות וטכנולוגיה מאפשר חוויית נהיגה חכמה, נוחה ובטוחה. ניתן לתכנן נסיעה מראש, לקבל חיווי בזמן אמת על מצב הרכב, להגדיר תזמון טעינה ולהתאים את הנסיעה לסטנדרטים אישיים.

לסיכום, IM 6 הוא יותר מרכב – הוא חוויית נהיגה מתקדמת שמציבה את המשתמש במרכז. שילוב של טכנולוגיה חכמה, ביצועים מרשימים, בטיחות ונוחות יוצרת SUV חשמלי ייחודי בישראל. המרחב הפנימי, מערכות המידע והבידור, החיבוריות והיכולת לנהוג בצורה מותאמת אישית הופכים את ה-IM 6 לאחת הבחירות המובילות בשוק רכבי ה-SUV החשמליים.

*נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה המפורטים הינן בהתאם לבדיקות מעבדה ונתונים שהתקבלו מהיצרן. תוצאות בדיקות המעבדה והנתונים, מושפעים, בין היתר, אך לא רק, מתנאי הדרך, מזג האוויר, מתחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ורמת טעינת הסוללה ולכן עלול להיווצר פער בין נתוני המעבדה והנתונים שהתקבלו מהיצרן לנתונים בפועל, הנתונים נועדו לשם השוואה בין הדגמים השונים.