תחזוקת בריכה בחורף: מדריך מקיף לשמירה על איכות המים והציוד

 
 
 
 

עם תום עונת הקיץ והגעת החודשים הקרירים, מתעוררת השאלה לגבי הטיפול הנכון בבריכה הביתית. תחזוקת בריכה בחורף היא נושא שעורר לא מעט דעות שונות בקרב בעלי בריכות, אך חשוב להבין כי אי-טיפול בבריכה במהלך החורף עלול להוביל לבעיות רבות ולעלויות תיקון משמעותיות לקראת עונת הרחצה הבאה.

קרדיט: אקווא פלוס
קרדיט: אקווא פלוס

 

הסיבות לחשיבות תחזוקת בריכה בחורף

גם כשהבריכה אינה בשימוש פעיל, המים והציוד ממשיכים להזדקק לטיפול שוטף. הצטברות לכלוך אורגני כגון עלים ואבק מהווה בסיס מצוין להתפתחות אצות וחיידקים במים. כאשר לכלוך זה אינו מוסר באופן קבוע, התוצאה היא מים ירוקים ועכורים שיחייבו השקעת זמן וכסף רב בניקוי יסודי לפני תחילת עונת הקיץ. בנוסף, הזנחת מערכות הסינון והשאיבה עלולה לגרום לסתימות, קורוזיה ואף נזקים בלתי הפיכים לציוד.

ניקוי מקיף לפני תחילת החורף

השלב הראשון בתחזוקת בריכה בחורף מתחיל בניקוי יסודי של הבריכה. יש להסיר את כל העלים, הפסולת והלכלוך שהצטברו על קרקעית הבריכה ועל דפנותיה. מומלץ להשתמש במברשות מתאימות ובציוד ניקוי מקצועי כגון רובוטים לניקוי בריכות או מטאטאות שאיבה. ניקוי יסודי זה מונע ריקבון של חומרים אורגניים במים ומקטין משמעותית את הצורך בטיפולים כימיים אינטנסיביים במהלך החורף.

איזון כימי של המים

אחד המרכיבים המרכזיים בתחזוקת בריכה בחורף הוא שמירה על איזון כימי נכון של המים. רמת ה-pH צריכה להישמר בטווח של 7.2 עד 7.6, ורמת הכלור החופשי צריכה להיות בין 1.5 ל-3 חלקים למיליון. בדיקה שבועית או דו-שבועית של רמות אלו היא חיונית למניעת התפתחות אצות. מומלץ להוסיף כימיקלים מונעי אצות למים לפני תחילת החורף, וכן לבצע "מכת כלור" אחת לכמה שבועות – מתן כמות מרוכזת של כלור המסייעת לחיטוי מעמיק של המים.

הפעלת מערכת הסינון והשאיבה

אחת הטעויות הנפוצות ביותר בתחזוקת בריכה בחורף היא כיבוי מוחלט של מערכת הסינון. למרות שניתן להפחית את שעות ההפעלה, מערכת השאיבה והסינון חייבת להמשיך לפעול גם בחורף. מומלץ להפעיל את המשאבה למשך 4-6 שעות ביום, לעומת 12 שעות ביום בקיץ. הפעלה זו מונעת קיפאון במערכות הצנרת, שומרת על תזוזת המים ומסייעת למניעת התפתחות מיקרואורגניזמים. חשוב גם לוודא שחדר המכונות מוגן מפני חדירת מים וגשם, ושחיבורי החשמל אטומים ומוגנים כראוי.

ניהול מפלס המים וכיסוי הבריכה

במהלך החורף, גשמים עלולים לגרום לעלייה במפלס המים. חשוב לעקוב אחר מפלס המים ולדאוג שהוא לא יעלה יתר על המידה מעבר לקו הגלישה. במידת הצורך, ניתן לנקז עודפי מים באמצעות יצירת סיפון או שימוש במשאבה. מצד שני, אסור לאפשר ירידה משמעותית במפלס המים – מומלץ להוריד את המפלס ב-5-10 ס"מ בלבד מתחת לקו הרגיל. שימוש בכיסוי מתאים לבריכה ממזער את אידוי המים, מונע כניסת לכלוך ופסולת ומסייע בשמירה על טמפרטורת המים.

בדיקות תקופתיות ותחזוקה מונעת

תחזוקת בריכה בחורף דורשת ביקורת שבועית או דו-שבועית של מצב הבריכה. יש לבדוק את צלילות המים, לנקות את הסקימרים והפילטרים, ולוודא שמערכת הסינון פועלת כראוי. ניקוי תקופתי של מסנן החול או החלפת קרטרידג'ים במסנן הקרטוש הם חלק בלתי נפרד מהתחזוקה השוטפת. בדיקות אלו מאפשרות זיהוי מוקדם של בעיות ומניעת נזקים מצטברים.

סיכום

תחזוקת בריכה בחורף אינה מורכבת במיוחד, אך היא דורשת עקביות ותשומת לב. השקעה מינימלית של זמן ומשאבים במהלך החורף תחסוך לכם בעיות משמעותיות ועלויות גבוהות לקראת הקיץ. כאשר מדובר בטיפול מקצועי ומקיף, מומלץ להיוועץ במומחים ולשקול שירותי תחזוקה שוטפים. המקצוענים של אקווה פלוס מציעים שירותי תחזוקת בריכות מקיפים המותאמים לעונת החורף, תוך הקפדה על איכות המים, תקינות הציוד ושמירה על הבריכה במצב מושלם לאורך כל השנה.

