נדל"ן וקיימות: איך התחדשות עירונית מצמצמת נזק סביבתי?

בשנים האחרונות, תחום ההתחדשות העירונית הפך לאחד הכוחות המרכזיים שמעצבים מחדש את פני הערים בישראל - ובייחוד את תל אביב. אבל מעבר לשדרוג הנוף העירוני ולתוספת הדיור ההכרחית, מסתתרת מאחורי ההתחדשות העירונית מגמה משמעותית נוספת: שינוי סביבתי עמוק. במציאות שבה שינויי האקלים והצפיפות העירונית מציבים אתגר אמיתי, ההתחדשות העירונית מספקת פתרון חכם - גם חברתי, גם כלכלי, ובעיקר סביבתי.

שימוש חכם במה שכבר קיים

בעוד שבנייה חדשה בשטחים פתוחים בפרברי העיר גוררת כריתת עצים, פגיעה במערכת האקולוגית ובסביבת מחיה של יצורים חיים רבים ויצירת עומסי תחבורה חדשים אל מרכז העיר, התחדשות עירונית היא שיטת בניה שפועלת בדיוק ההפך. התחדשות עירונית מבוססת על עיקרון פשוט אך חשוב: לא לבנות בניינים חדשים, אלא לבנות בניינים מחדש. כלומר, לנצל את מה שכבר קיים בשטח של בניינים קיימים וישנים: תשתיות מים וחשמל, כבישים, בתי ספר ומרכזים קהילתיים - ולבנות בניינים מחדש על אותו שטח, כך שינצלו את היתרונות של מה שקיים וגם יתאימו לצרכים של המאה ה־21.

כך, במקום להרחיב את העיר לשטחים חדשים ופתוחים ובכך לגרום ל-"פרבור", התחדשות עירונית מאפשרת לרכז את תושבי העיר לאזורים מפותחים קיימים - תוך נתינת מענה לביקוש הגבוהה ובאמצעות חיסכון משמעותי בקרקע, במים ובאנרגיה. על פי נתוני משרד האנרגיה, כ-40% מצריכת האנרגיה בישראל מגיעה מענף הבנייה, ולכן המעבר לבנייה חכמה ויעילה על תשתיות קיימות הוא לא רק נכון כלכלית, אלא גם משמעותי לצמצום טביעת הרגל הסביבתית של ענף הבניה.

פחות רכבים, פחות זיהום

אחד היתרונות הסביבתיים הבולטים של ההתחדשות העירונית בתל אביב הוא חיבורם של פרויקטים חדשים למערכות תחבורה ציבורית מתקדמות. כיום, רשויות מקומיות ויזמים מבינים שעיר ירוקה היא לא רק עיר עם גינות ופארקים, אלא כזו שמאפשרת לתושביה לוותר על הרכב הפרטי.

בפרויקטים החדשים הנבנים לאורך צירי הרכבת הקלה בתל אביב, כמו גם בשכונות המתחדשות בדרום העיר ובמזרחה, מתוכננים שבילי אופניים, חיבורים נוחים לתחנות תחבורה ציבורית ומרחבים ציבוריים מוצלים להולכי רגל. השילוב הזה מצמצם משמעותית את התלות ברכב, מפחית פליטות גזי חממה ותורם לאוויר נקי יותר בעיר.

בנוסף, באמצעות נתינת מענה לביקוש הגבוה למגורים בתל אביב, התחדשות עירונית מאפשרת לצמצם את הפקקים אל העיר. בנייה של פרויקטים על שטחים חדשים בפרברי העיר שאינם נגישים תחבורתית, תאלץ תושבים רבים להשתמש ברכב על מנת להגיע אל מרכזי התעסוקה והבילוי במרכז תל אביב - ובכך מגדילה את הפקקים ועומסי התנועה. התחדשות עירונית לעומת זאת, מאפשרת לא רק למנוע יצירת פקקים חדשים, אלא אף לצמצם את השימוש ברכב ככלל.

בנייה ירוקה - לא רק טרנד

הבנייה החדשה בתהליכי ההתחדשות העירונית מתוכננת בהתאם לסטנדרטים של בנייה ירוקה, המוגדרים על ידי המשרד להגנת הסביבה. המשמעות היא שימוש בחומרים ממוחזרים, בידוד תרמי איכותי, מערכות חכמות לניהול אנרגיה ומים, ותכנון שמנצל את אור השמש ואוורור טבעי כדי להפחית צריכת חשמל.

מבחינה סביבתית, המשמעות היא כפולה: מצד אחד, הפחתת פליטות במהלך הבנייה עצמה; מצד שני, חיסכון מתמשך באנרגיה לאורך חיי הבניין. זהו אחד ההיבטים החשובים ביותר במאבק במשבר האקלים - שכן מבנים אחראים כיום ליותר מ־30% מפליטות הפחמן בעולם.

מעיר צפופה לעיר מקיימת

התחדשות עירונית משנה את הדרך שבה אנחנו חושבים על עיר מודרנית. במקום לראות בצפיפות איום, היא מלמדת כיצד ניתן להפוך אותה להזדמנות - לבנייה יעילה יותר, לתכנון שמשרת את הקהילה, ולחיים עירוניים איכותיים ומודעים לסביבה.

גם הרשויות המקומיות מתחילות להבין כי לא מדובר רק בשדרוג נדל"ני הכולל מיקסום דירות ע"פ שטח קיים, אלא בצעד משמעותי בדרך לעיר מקיימת. כשכל פרויקט חדש משלב נגישות לתחבורה ציבורית, שטחים ירוקים ופתרונות אנרגיה חכמה - מתקרבים עוד צעד לעיר שחיה בהרמוניה עם סביבתה.

דוגמה לחברת בנייה שפועלת על פי העקרונות הסביבתיים של התחדשות עירונית היא אקרו נדל"ן. החברה פועלת בשנים האחרונות בפרויקטים משמעותיים של התחדשות עירונית בתל אביב ובמרכז, ובהם מושם דגש על שילוב שטחים ירוקים ותכנון עירוני מתקדם. כך למשל, בפרויקט YARD שבשכונת נווה שרת נבנה כיום מתחם מגורים חדש הכולל פארק פנימי וריאה ירוקה לתושבים, והוא מוקם על שטח אזור ותיק שעובר התחדשות. גם בפרויקט GO YAFO TEL AVIV, הנבנה בדרום העיר בשיתוף אשדר, מתוכננים שבילי הליכה ואופניים, שטחים פתוחים נרחבים ותכנון מרחבי המשלב מגורים עם סביבה ירוקה ונגישה. שני הפרויקטים מדגימים גישה של חידוש עירוני המשלבת איכות חיים עירונית עם תכנון מודרני ומתחשב בסביבה.

מבט קדימה: העתיד הוא ירוק וצפוף

העתיד של הערים בישראל תלוי ביכולת שלהן לאזן בין הצורך לגדול לבין החובה לשמור על משאבי הטבע. ההתחדשות העירונית היא הדרך לעשות זאת נכון - להגדיל את ההיצע, לחדש תשתיות, אך גם לצמצם את הנזק הסביבתי.

לצד צעדים רגולטוריים צפויים, כמו עידוד בנייה ירוקה ומתן תמריצים לפרויקטים מקיימים, ברור שהמגמה הזו כאן כדי להישאר. החיבור בין נדל"ן לקיימות כבר אינו סיסמה - הוא מציאות חדשה שמעצבת את חיי העיר שלנו מחדש.