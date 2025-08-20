4 השכונות המבוקשות ביותר למגורים בדירות חדשות בין פ"ת לת"א

קרדיט לתמונה FREEPIK

מה באמת מחפשים היום רוכשי הדירות?

אם פעם חיפשנו בעיקר דירה חדשה עם מרפסת שמש, היום הסיפור הרבה יותר מורכב. המשפחה הישראלית מחפשת חבילה שלמה, סביבת חיים. זה מתחיל בשאלה "איזה גנים ובתי ספר יש באזור?" וממשיך ב"האם יש פארק במרחק הליכה שאפשר לרדת אליו עם הילדים אחרי הצהריים?". אנשים בודקים את הנגישות התחבורתית של היום, אבל לא פחות חשוב, את הפתרונות של המחר – כמו קווי רכבת קלה וכדומה.

הבסיס לכל זה הוא הרצון העמוק להשתייך לקהילה תומכת, להכיר את השכנים, ולדעת שהילדים גדלים בסביבה בטוחה ואיכותית. ההבנה הזו היא היא המצפן שמנחה את חברת י.ח. דמרי בכל פרויקט. מבחינתה, היא לא בונים רק בניינים, אלא בסיס לזיכרונות הכי יפים של הרוכשים שלה.

שכונות מבוקשות לגורים בין פתח תקווה לתל אביב

רמת הדר החדשה, גבעת שמואל

על פי ניתוח של דמרי, שכונת רמת הדר החדשה מספקת מענה מדויק לצורכי המשפחה הישראלית. השכונה מתאפיינת בתכנון אורבני מתקדם המשלב ריאות ירוקות נרחבות, מוסדות חינוך איכותיים וקהילה חזקה, לצד קרבה לאוניברסיטת בר אילן. הנגישות התחבורתית המיטבית, הכוללת קרבה לצירים ראשיים ותכנון לקו הרכבת הקלה, הופכת אותה לאטרקטיבית במיוחד. פרויקטים יוקרתיים באזור, המציעים מגוון דירות למכירה בגבעת שמואל, מעידים על רמת הביקוש הגבוהה ועל מיצובה כשכונה מובילה.

נווה פארק, פתח תקווה

שכונת נווה פארק בפתח תקווה משנה את תדמיתה של העיר ומציעה מודל מגורים היברידי. מצד אחד, היא נהנית ממיקום אסטרטגי על ציר הרכבת הקלה ובסמיכות למרכזים מסחריים. מצד שני, היא מציעה סביבה ירוקה ופסטורלית עם פארקים ושדרות רחבות. פרויקטים למגורים דוגמת "נווה פארק" של חברת דמרי, תוכננו לספק חווית מגורים הוליסטית המשלבת נוחות אורבנית עם איכות חיים גבוהה, מה שהופך את הפרויקט למבוקש בקרב משפרי דיור ומשפחות צעירות המחפשות דירה חדשה.

IM גבעתיים

עבור קהל יעד המעוניין בחוויית מגורים אורבנית אינטנסיבית, פרויקטים כמו IM בגבעתיים מהווים אופציה מובילה. הפרויקט ממוקם בצומת האסטרטגי של תל אביב-גבעתיים-רמת גן ומציע נגישות מרבית למוקדי התרבות, הבילוי והעסקים של העיר. מגדלי היוקרה מספקים נוף פנורמי וסטנדרט בנייה גבוה, עם תכנון דירות הממקסם את המרחב, לרבות יחידות גדולות בסגנון דירת 5 חדרים. המיקום והאיכות הופכים אותו לאחד הפרויקטים המבוקשים ביותר בלב גוש דן.

נווה אור, אור יהודה

אף שאינה ממוקמת ישירות על הציר המרכזי, המומחים בדמרי מציינים את אור יהודה כיעד בעל פוטנציאל השבחה גבוה ורלוונטיות רבה. שכונת נווה אור החדשה, בפרט, מציעה הזדמנות השקעה אטרקטיבית. היא נהנית מתנופת פיתוח משמעותית, הקמת תשתיות חינוך וקהילה חדשות ונגישות גבוהה לצירים מרכזיים. השכונה מספקת מענה איכותי למשפחות המחפשות סביבת מגורים חדשה ומתפתחת, עם צפי לעליית ערך עתידית.

י.ח. דמרי - חברת נדל"ן עם למעלה מ-3 עשורי פעילות בכל הארץ

חברת י.ח. דמרי, שנוסדה ב-1989 על ידי יגאל דמרי, צמחה להיות אחת מחברות הנדל"ן למגורים המובילות והאיתנות בישראל, עם למעלה מ-3,118 יחידות דיור בפרויקטים בשלבי ביצוע ותכנון, ועוד עשרות אלפים בתכנון עתידי.

לחברה ניסיון של למעלה משלושה עשורים והיא נהנית מחוסן פיננסי מהגבוהים בענף וממוניטין של איכות בנייה בלתי מתפשרת ושירות לקוחות אישי.

העובדה שהחברה היא גם היזם וגם הקבלן המבצע מעניקה לרוכשים ביטחון מלא ושקט נפשי לאורך כל התהליך, מהחתימה על החוזה ועד למסירת המפתח, עם ליווי רגיש ואישי גם שנים רבות לאחר מכן.

תוכלו להצטרף לאלפי משפחות שכבר בחרו בנו להגשים את חלומן וליצור קשר עוד היום כדי לשמוע עוד על הפרויקטים של י.ח. דמרי ולמצוא את הדירה המושלמת עבורכם.