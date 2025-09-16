מה כדאי וחשוב לדעת אודות חישוב פיצויי פיטורים

קרדיט תמונה - pixabay

פיצויי פיטורים שהם למעשה הפקדות חודשיות לרכיב הפיצויים בפנסיה, שעומדים לרשות העובד בעת סיום העסקה (בתנאים מסויימים) – הם אחת מאבני היסוד של זכויות העובדים בישראל. חשיבותם של פיצויי הפיטורים גדלה במיוחד בתקופה הנוכחית, שמתאפיינת בתנודתיות בשוק העבודה ובמעברים תכופים בין מקומות עבודה.

המערכת הפנסיונית בישראל מבוססת על שלושה רכיבי הפרשה מרכזיים מהשכר ברוטו של העובד, היוצרים יחד מעטפת פנסיונית מקיפה. צו ההרחבה לפנסי החובה קובע כי המעסיק מפריש 6.5% לטובת רכיב התגמולים, העובד מפריש מצדו 6% נוספים, והמעסיק מפריש עוד 6% לרכיב הפיצויים, כך שסך כל ההפרשה החודשית עומד על 18.5% מהשכר המוגדר בצו.

כאשר עובד מסיים את עבודתו ועומד בתנאים שנקבעו בחוק שמזכים אותו בקבלת פיצויים, הוא רשאי למשוך את הכספים שהצטברו ברכיב הפיצויים בחיסכון הפנסיוני.

ישנם תנאים שנקבעו בחוק פיצויי פיטורין שמאפשרים לעובד להיות זכאי לפיצויים ולמשוך אותם בסיום העסקה. למרות שסעיף 14 חל בפנסיה חובה, יש לציין כי לא כל הפיצויים תחת סעיף 14 ויש מקרים בהם העובד עלול שלא להיות זכאי לפיצויים, לכן יש לבחון כל מקרה נקודתית.

חשוב להבין שבחירה להשאיר את הכספים בקרן הפנסיה או בקופת הגמל משמעותה הגדלה משמעותית של החיסכון הפנסיוני. כספים אלה לא רק ממשיכים לצבור תשואה לאורך השנים, אלא גם מגדילים את הקצבה החודשית שיקבל העובד לאחר פרישתו בשיעור שעשוי להגיע לשליש ואף יותר.

שינויים אחרונים שחלו בחוק פיצויי פיטורים ומידת השפעתם

המערכת הפנסיונית בישראל עברה שינויים משמעותיים בשנים האחרונות, שהשפיעו באופן ישיר על מנגנון פיצויי הפיטורים.

אחד השינויים המשמעותיים ביותר הוא החובה להפריש חלק מפיצויי הפיטורים באופן שוטף לביטוח הפנסיוני. כיום כפי שצוין, המעסיק מחויב להפריש לפחות 6% משכר העובד לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני.

על מנת שהעובד לא יהיה זכאי לפיצויים שנצברו בקופות והמעסיק יקבל אותם בחזרה, צריך המעסיק לתבוע בבית הדין לעבודה ולהביא צו המורה שהעובד לא זכאי, מה שלא פשוט כל כך, שכן יש לעובד הגנות, כמו סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין. גם להפקדות לפי צו ההרחבה יש סעיף 14 מובנה.

באופן כללי, ניתן לומר כי החוק קובע שעל מנת למשוך את הכספים מקופת הגמל/פנסיה, חייב להיות סיום העסקה.

שנית, אם החוסך מעוניין למשוך את הפיצויים בתקופה שבמהלך 4 חודשים מסיום העסקה, העובד צריך לקבל מהמעסיק מכתב שחרור כספים ולהציגו לקופה. מכיוון שבמהלך אותם 4 חודשים המעסיק יכול לדרוש את הכסף בחזרה ולהביא לקופה צו מבית דין, הקופה תדרוש מכתב שחרור כספים

בנוסף, באפשרות המעסיק גם להחתים את העובד לאחר סיום העסקה) כי מאשר החזר למעסיק).

בתקופה שלאחר 4 חודשים מסיום העסקה, העובד לא צריך מכתב שחרור, אבל כן יש צורך להציג לקופה אסמכתא על סיום העסקה, כמו מכתב סיום, דו"ח תקופות העסקה מביטוח לאומי ועוד.

אז איך מחשבים פיצויי פיטורים בפועל?

הנוסחה הבסיסית לחישוב פיצויי פיטורים היא:

משכורת אחרונה × מספר שנות עבודה = סכום הפיצויים

עם זאת, ישנם מקרים מיוחדים הדורשים התאמות בחישוב:

עובדים שעתיים עם היקף משרה משתנה:

החישוב מתבצע לפי ממוצע חלקיות המשרה לאורך תקופת ההעסקה יש להתחשב בתנודות בהיקף העבודה

עובדים עם שכר משתנה או עמלות:

החישוב מתבסס על ממוצע השכר ב-12 החודשים האחרונים יש לכלול את כל רכיבי השכר הקבועים

שינויים בהיקף המשרה:

נדרש חישוב יחסי לכל תקופת העסקה התחשבות בשינויים בשכר הקובע

5 טעויות נפוצות בחישוב פיצויי פיטורים ואיך להימנע מהן

לא הוספו כל רכיבי השכר: אחת הטעויות הנפוצות והמשמעותיות ביותר בחישוב פיצוים היא התעלמות מרכיבי שכר קבועים כמו תוספות ותק ומקצועיות, אשר חייבים להיכלל בבסיס החישוב על פי חוק. בדיקה מדוקדקת של כל רכיבי השכר הרלוונטיים היא קריטית להבטחת חישוב מדויק. בוצע חישוב שגוי של תקופת העבודה: החוק מחייב להתחשב במלוא תקופת ההעסקה, כולל תקופות של חופשות רגילות, וגם בתקופות חל"ת בנסיבות מסוימות. התעלמות מתקופות אלו עלולה לפגוע משמעותית בזכויות העובד. לא חושבו עם שינויי שכר: במהלך תקופת העבודה חלים לעיתים שינויים בשכר העובד. חיוני לעקוב אחר כל השינויים בשכר לאורך תקופת ההעסקה ולתעד אותם כראוי, שכן הם משפיעים ישירות על גובה הפיצויים המגיעים. בוצע חישוב שגוי של ממוצע השכר: כשמדובר בעובדים שעתיים, נדרשת תשומת לב מיוחדת לחישוב הממוצע הנכון של שעות העבודה. יש להקפיד על כלילת כל שעות העבודה בפועל בחישוב, שכן התעלמות מחלק מהשעות עלולה להוביל לחישוב חסר של הפיצויים. לא נכללו הסכמים מיוחדים: חשוב לבדוק בקפידה את ההסכמים הקיבוציים החלים על העובד וכן כל הסכם אישי שנחתם עימו, שכן אלו עשויים להכיל הוראות מיטיבות בנוגע לפיצויי פיטורים.

איך למקסם את הזכויות שלך במסגרת פיצויי פיטורים?

כדי למקסם את זכויותיך בתחום פיצויי הפיטורים, חשוב לפעול במספר מישורים:

תיעוד ומעקב: חשוב במיוחד לנהל מערכת מסודרת של תיעוד מקיף לאורך כל תקופת ההעסקה. שמירה קפדנית של כל תלושי השכר, תיעוד שוטף של כל שינוי בתנאי העבודה, ושמירת כל התכתבות רלוונטית עם המעסיק מהווים את התשתית הבסיסית להבטחת זכויותיך בעתיד. תיעוד מסודר זה יכול להיות קריטי במקרה של מחלוקת או בעת חישוב הפיצויים.

בדיקה מקצועית: מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה, אשר יכול לסייע בניתוח מעמיק של זכויותיך. מומחה כזה יכול לבדוק את הזכאות להטבות נוספות שאולי אינך מודע להן, ולבחון את אפשרויות המיסוי האופטימליות עבורך. בדיקה מקצועית יסודית עשויה לחשוף זכויות נוספות ולמקסם את התועלת הכלכלית.

הטבות נלוות: בחינה של זכאות לפיצויים מוגדלים על פי הסכמים מיוחדים, בדיקת הטבות פרישה נוספות שעשויות להיות זמינות, וניצול מיטבי של הזכויות הפנסיוניות שצברת. שילוב נכון של כל אלה יכול להוביל להטבה משמעותית בחבילת הפרישה הכוללת.

מה בעניין פיצויי פיטורים פטורים ממס?

פיצויי פיטורים ותשלומים נוספים שמקבל העובד בסיום העסקתו נהנים מפטור ממס הכנסה, כל עוד הם אינם חורגים מתקרה מוגדרת. תקרה זו מחושבת כמכפלה של השכר החודשי האחרון ב-1.5, כפול מספר שנות העבודה, ובכל מקרה לא יותר מ-13,750 ₪ כפול מספר שנות העבודה.

במקרה של פיצויים שהופקדו מעל התקרה (החל משנת 2017), אשר העובד כבר שילם עליהם מס במועד ההפקדה (נזקף לעובד שווי), פיצויים אלו יהיו פטורים בסיום העסקה והמס יהיה רק על הרווחים (15% נומינלי). פיצויים אלו פטורים ולא נכנסים לתוך חישוב הפטור של ה-13,750₪ כפול שנות עבודה.

לבעלי שכר גבוה - חשוב מאוד לבדוק אם יש לכם פיצויים שחויבו במס בהפקדה.

תכנון נכון של עיתוי קבלת הפיצויים יכול להשפיע משמעותית על היבטי המיסוי. אפשר לפרוס לשנים אחורה או לשנים קדימה לפי מנגנון שקבעה הרשות. חשוב להביא בחשבון את הכנסותיך הצפויות בשנים הקרובות ולתכנן את העיתוי בהתאם, כדי למנוע הגעה למדרגות מס גבוהות.

שילוב חכם עם פטורים נוספים יכול להגדיל משמעותית את ההטבה הכוללת. למשל, שילוב הפטור על פיצויי פיטורים עם פטורים הקשורים לפרישה או נכות עשוי ליצור מסגרת מיסוי מיטבית. כדאי לבחון את מכלול הפטורים העומדים לרשותך, כולל אלה הקשורים למענקי פרישה, קצבאות, והטבות פרישה נוספות.

שורה תחתונה

פיצויי פיטורים מהווים זכות חשובה המעוגנת בחוק הישראלי, ומטרתם להעניק הגנה כלכלית לעובדים בתקופות מעבר. הבנת מנגנון החישוב והזכויות הנלוות חיונית למיקסום הזכאות ולקבלת מלוא הסכומים המגיעים על פי חוק.

כדי להבטיח את מיצוי מלוא זכויותיך בתחום פיצויי הפיטורים, חשוב לנקוט בגישה מקיפה ומתוכננת. הצעד הראשון הוא היכרות מעמיקה עם הכללים והזכויות המגיעים לך על פי חוק, המהווה בסיס חיוני לכל התנהלות בנושא. במקביל, חשוב לנהל מערכת תיעוד מסודרת של כל המסמכים הרלוונטיים, מתלושי שכר ועד התכתבויות עם המעסיק. כאשר מתעוררות שאלות או סוגיות מורכבות, אל תהסס להתייעץ עם אנשי מקצוע מתאימים, שיכולים לסייע בניווט הנכון של התהליך. תכנון מוקדם של אופן קבלת הפיצויים, יחד עם בחינה מעמיקה של ההשלכות המיסויות, יכול להוביל לתוצאה כלכלית מיטבית עבורך.