רו"ח יובל שמוניס: כך בונים אסטרטגיית מס אישית לעסקים גדולים

קרדיט תמונה FREEPIK

"לא מזמן פגשתי בעלים של חברת שירותים גדולה עם מאות עובדים ומחזור שנתי של עשרות מיליוני שקלים. החברה נראתה יציבה ומצליחה, אבל כשהוא ביקש למשוך רווחים לעצמו, התברר שהמס בפועל "בלע" כמעט מחצית מהסכום. התחושה הייתה קשה: עסק שהביא תוצאות יפות בשוק – ודווקא ברגע של מימוש אישי, נחשף הבעלים לחוסר תכנון מס יסודי."

הסיפור הזה לא חריג. להפך – הוא מייצג לא מעט מנהלים ובעלי חברות גדולות בישראל, שמגלים מאוחר מדי כי מבנה המס שלהם אינו מותאם אישית לצרכים, למשפחה ולחזון הכלכלי שלהם.

אז איך בונים אסטרטגיית מס אישית נכונה, כזו שמאפשרת לשמור יותר מהרווחים, לצמצם חשיפה לסיכונים מיותרים, ולהשאיר את העסק בתנופה? רו"ח יובל שמוניס מציע מפת דרכים פרקטית.

שלב 1: מיפוי כולל – העסק, המשפחה והחזון

אסטרטגיית מס אישית מתחילה בשאלה פשוטה: "מה אני רוצה להשיג?"

האם המטרה היא משיכת דיבידנדים שוטפים לצריכה פרטית? בניית כרית ביטחון פיננסית? או אולי העברת ההון לדור הבא?

בעלי עסקים גדולים חייבים להסתכל על התמונה הרחבה:

מבנה החברה והחברות-הבנות.הכנסות נוספות מחוץ לעסק.נכסים פרטיים ומשפחתיים.תוכניות עתידיות כמו מכירה, הנפקה או שותפות עם משקיעים.

ללא מיפוי כזה, קשה לבחור את הכלים המיסויים הנכונים.

שלב 2: בחינת מבנה ההחזקות

מבנה החברות משפיע ישירות על חבות המס. למשל, ישנם מקרים שבהם כדאי להחזיק את ההון בחברת החזקות (Holding), וכך לדחות מס על דיבידנדים פנימיים. במקרים אחרים, דווקא פיצול בין מספר ישויות יאפשר גמישות גבוהה יותר.

יובל שמוניס מדגיש: "אין פתרון אחד שמתאים לכולם. כל עסק גדול חייב להבין האם המבנה הקיים משרת את המטרות האישיות של בעליו – או דווקא מקבע אותו למס גבוה מהנדרש."

שלב 3: תכנון משיכות ודיבידנדים

אחת הטעויות הנפוצות היא משיכת רווחים לפי הצורך המיידי – בלי אסטרטגיה. זה עלול להוביל למס שולי גבוה במיוחד.

במקום זאת, אפשר:

לקבוע מדיניות קבועה למשיכת דיבידנדים שנתית או רב-שנתית.לשלב בין משיכת שכר, דיבידנדים והטבות אחרות.לנצל תזמון נכון – למשל, משיכה לפני שינויי חקיקה מתוכננים.

התוצאה: חיסכון של מאות אלפי שקלים בשנה, מבלי לפגוע בתזרים של החברה.

שלב 4: שימוש בכלים פיננסיים וחוקיים

אסטרטגיית מס אישית כוללת גם בחינה של אפיקי השקעה וניהול חיסכון. לדוגמה:

הפקדות לקופות גמל להשקעה או קרנות השתלמות במסלולים ייעודיים.השקעות דרך החברה לעומת השקעות אישיות – ובחירה מה משתלם יותר.שילוב כלי ביטוחי שמאפשר גם הגנה וגם יתרון מס.

הרעיון הוא פשוט: להשתמש בחוק הקיים, לא לעקוף אותו. מי שמתכנן נכון, יכול להרוויח גם יציבות וגם יתרון תחרותי.

שלב 5: מחשבה בין-דורית

עסקים גדולים לא מסתיימים בדור אחד. מעבר מסודר לילדים, העברת נכסים או אפילו יצירת קרן משפחתית – כל אלה מצריכים תכנון מס מוקדם.

יובל שמוניס מסביר: "בעלי חברות שמבינים את חשיבות ההמשכיות, לא רק מגנים על ההון שלהם, אלא גם מבטיחים שהעסק יישאר מקור גאווה ופרנסה לדורות הבאים."

מה הופך אסטרטגיית מס אישית ליתרון עסקי?

אסטרטגיה כזו אינה רק עניין פיננסי. היא מעניקה לבעלי חברות גדולות שקט נפשי. הידיעה שכל החלטה – מהשקעה בטכנולוגיה ועד רכישת נדל"ן – נבחנת גם בזווית מיסוי אישית, מאפשרת תכנון בטוח יותר ויכולת לקחת סיכונים מחושבים.

המשמעות היא שהעסק יכול להמשיך לגדול, בלי שבעליו יצטרכו לחשוש מהפתעות לא נעימות ביום שבו ירצו ליהנות מהפירות.

לסיכום

אסטרטגיית מס אישית לעסקים גדולים אינה מותרות – היא הכרח. היא זו שמאפשרת לשמור על עשרות או מאות מיליוני שקלים שנצברו בעסק, ולממש אותם בצורה חכמה ובטוחה.

רו"ח יובל שמוניס מציב את זה בפשטות: "כמו שכל עסק גדול בונה אסטרטגיה עסקית, עליו לבנות גם אסטרטגיה מיסויית אישית. זו הדרך היחידה להבטיח שהתשואה האמיתית מהעסק תגיע בסופו של דבר אל בעליו."