ניתוח בגב – בלי פחד, בלי חתכים מיותרים

קרדיט: ד"ר מוטי צוקר

אם בעבר ניתוח בגב דרש פתיחה נרחבת ותקופת אשפוז ממושכת, כיום – ניתן לטפל בבעיה ממוקדת, לחזור לשגרה במהירות, ולשמור על איכות חיים. הנה חמש סיבות טובות לשקול ניתוח בגישה זעיר-פולשנית – במיוחד כשמדובר בעמוד השדרה.

1. פחות פגיעה ברקמות – ניתוח מדויק וממוקד

באמצעות גישה זעיר-פולשנית, הרופא מבצע חתך זעיר, דרכו מוחדר אנדוסקופ – מצלמה זעירה שמציגה בזמן אמת את האזור המנותח. במקום לחשוף את כל עמוד השדרה, כמו בניתוח פתוח, ניתן לגשת בדיוק לנקודה הבעייתית. המשמעות? פחות פגיעה ברקמות רכות, פחות טראומה לגוף, וסיכון מופחת לזיהומים או דימומים. החתך הקטן גם מצמצם את הסיכון לפגיעה בעצבוב מסביב, ומאפשר למנתח לפעול במרחב מצומצם אך מדויק מאוד. זהו יתרון עצום במיוחד בניתוחים באזורים רגישים כמו הגב התחתון או עמוד השדרה הצווארי. פחות נזק לרקמות = פחות סיבוכים = החלמה מהירה ובטוחה יותר.

2. החלמה מהירה – חזרה מהירה לשגרה

אחד הפחדים הגדולים ביותר של מטופלים הוא ההשבתה: כמה זמן לא אוכל לעבוד? איך אתמודד עם משככי כאבים? מתי אחזור להתאמן, ללכת או אפילו לשבת בנוחות? בגישה זעיר-פולשנית, זמן ההחלמה מתקצר משמעותית. בזכות הפחתת הפגיעה ברקמות והתערבות ממוקדת, הגוף מתאושש מהר יותר, ובמקרים רבים – השחרור מתבצע כבר באותו יום. חלק מהמטופלים חוזרים לפעילות מתונה תוך ימים ספורים, וחוזרים לשגרה מלאה בתוך שבועות בודדים. יתרון זה קריטי לאנשים עובדים, הורים לילדים או ספורטאים – שמעוניינים להחלים בלי להרגיש שהחיים הושהו.

3. פחות כאבים – גם אחרי הניתוח

למרות שמדובר בניתוח, רמת הכאב אחרי פעולה זעיר-פולשנית נמוכה בהרבה לעומת ניתוח פתוח. מכיוון שהרקמות כמעט ואינן נחתכות, ושמרבית הניתוח נעשה דרך חתך אחד קטן, אין צורך בהתאוששות ממושכת מהליך טראומטי. ברוב המקרים, המטופלים מדווחים על שיפור בכאב המקורי (כאב הגב או הרגל), לצד אי נוחות קלה בלבד באזור הניתוח עצמו. המשמעות בפועל: פחות שימוש במשככי כאבים, פחות תופעות לוואי, ופחות חשש מהתמכרות למשככי כאבים – נושא רגיש במיוחד בעשור האחרון. גוף שכואב פחות – מתאושש טוב יותר, פיזית ומנטלית.

4. אסתטיקה – ניתוח בלי צלקות גדולות

זה אולי נראה שולי, אבל אסתטיקה משפיעה גם על התחושות הפנימיות של המטופל. בניתוחים בגישה זעיר-פולשנית, החתך כה קטן (לעיתים פחות מסנטימטר אחד), עד שהצלקת כמעט ואינה נראית. עבור מטופלים רבים – ובעיקר צעירים או נשים – מדובר בפרמטר משמעותי בהחלטה על ניתוח. מעבר לכך, חתך קטן משאיר פחות רקמה מצולקת בגוף, מה שמפחית גם את הסיכון לכאב כרוני באזור החתך או להידבקויות. אם אפשר לטפל בבעיה מבלי להשאיר סימנים פיזיים בולטים – למה לא לבחור בגישה שמכבדת את הגוף?

5. בטיחות גבוהה – פחות סיבוכים, יותר דיוק

הגישה האנדוסקופית נחשבת לבטוחה במיוחד, בזכות שילוב של טכנולוגיה מתקדמת וניסיון כירורגי. כל שלב בניתוח נעשה תוך צפייה ישירה על המסך, מה שמאפשר שליטה מוחלטת ובקרה בזמן אמת. הסיכוי לשגיאה כירורגית יורד, והרופא יכול לפעול בדיוק מרבי – גם באזורים צפופים ורגישים. כאשר מדובר בעמוד השדרה – רמת הדיוק היא לא רק יתרון, אלא חובה. ניתוח בגישה זעיר-פולשנית מאפשר לבצע פעולות כמו שחרור לחץ על עצב, קיבוע שבר או הסרת דיסק, בלי צורך בפתיחה רחבה או קיבוע חיצוני. כל זה תורם לשיעור הצלחה גבוה ולשקט נפשי מצד המטופל.

מחפשים פתרון חכם, בטוח ויעיל לבעיית גב?

ד"ר מוטי צוקר, מומחה לניתוחי עמוד שדרה בגישה זעיר-פולשנית, מביא את החדשנות בתחום עם ניסיון ושיטות מתקדמות בהתאמה אישית. פנו לבדיקה, ותגלו שאפשר גם אחרת: בלי לחכות, בלי לחשוש, ובלי לוותר על איכות החיים שלכם.

לאתר של ד"ר מוטי צוקר: https://drmottizucker.co.il

טלפון לקביעת תור: 077-2314536

שליחת אימייל: Zucker.Medics@gmail.com