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Sp ru טיול בצפון: המסלול הרטוב של נחל שוקק

המסלול הרטוב של נחל שוקק נמצא בעמק המעיינות , סמוך מאוד לגן השלושה אבל בחינם. המסלול הרטוב עצמו הוא הליכה כיפית בתוך המים. זה מוצל ומדהים אפילו עכשיו בקיץ! יש כמה בריכות ממש יפות לאורך המסלול, שניתן לעצור בהן.

כלים
המסלול הרטוב של נחל שוקק. צילום: פייגי שמולוביץ
המסלול הרטוב של נחל שוקק. צילום: פייגי שמולוביץ

 

הגעה: בוייז- מסלול רטוב נחל שוקק- יש מגרש חניה גדולה ללא עלות. משם, יורדים לשביל העפר שהוא בסוף החניון, בצד שמאל. ממש אחרי כמה מטרים של השביל, לקחת ימינה (יש גם אופציה להמשיך ישר). כמה מטרים אחרי הפניה ימינה יהיה שלט שמכווין למסלול הרטוב.

יש הליכה של איזה 10 דק - רבע שעה ללא צל לפני תחילת המסלול הרטוב - שימו לב להביא כובעי שמש והרבה מים.

המים בתחילת המסלול הרבה יותר נקיים וכיפים לשחייה מבהמשך

 משפחות עם ילדים קטנים גם עושות את המסלול, המים לא עמוקים.

יש גם אופציה לשכור עגלות גולף ולקפוץ בין הבריכות בנסיעה בעגלות. 

כתבה: פייגי שמולוביץ

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