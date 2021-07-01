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yF It רשות מקרקעי ישראל מפרסמת מכרז פומבי לבניית 240 יח"ד לדיור מיוחד- דיור מוגן במתחם אחד באשדוד

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י], מרחב עסקי ירושלים, מפרסמת מכרז פומבי, לבניית 240 יח"ד לדיור מיוחד – דיור מוגן, במתחם אחד בפארק לכיש באשדוד

כלים

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המכרז הינו חלק מתוכנית תמל/1062 ('קרית פארק לכיש-אשדוד'), הממוקמת בחלק הצפוני של אשדוד ממזרח לנמל אשדוד, בין נחל לכיש ממערב לרחוב הרצל ממזרח, מתפרשת על כ-617 דונם ונועדה להקמת שכונת מגורים חדשה בת כ 3000 יח"ד אשר חלקה הוא פארק נחל לכיש הכוללת שטחי מסחר, תעסוקה וקריית ספורט.

מכרז זה יהווה פתרון דיור נוסף ומגוון לאזרחי גיל הזהב במתחם אורבני, לצד פארק רחב ידיים בשכונה בעלת שימושים מעורבים עם קריית ספורט שטחי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור וכלל התשתיות, וימשוך לשכונה אזרחים ותיקים בני המקום והסביבה המבקשים להתגורר ולקבוע את ביתם בדיור מוגן באשדוד בשכונה באיכות חיים גבוהה ואורח חיים בריא.

המתחם שישווק במסגרת המכרז מיועד ליזמים וקבלנים. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים בגין המתחם ולחתימת חוזה בנייה, לבניית כ-240 יחידות דיור מיוחד לדיור מוגן במתחם בשטח של כ-4,191 מ"ר.

המכרז מיועד ליחידים/יזמים/ קבלנים/ חברות אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור. לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים . ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 18/10/2021 בשעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו https://bit.ly/2U1r2wG

Tags:
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 פארק לכיש 
 רשות מקרקעי ישראל 

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