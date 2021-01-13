kp Fa NT 5h pP u8 nu T1 ZF tu Pv 40 LG jE k8 xw SZ O4 Mt rt 1m J2 Qo GJ bO nM ox Sv Eu Jj cJ kM 2Q wm 2k Qq WE 4w q0 uV ET qt vX Hp 4N 8R 10 TN xy TF qu cF 1L j2 Tv 2I JV KM cs CZ 1h vf 5i Oe h4 Mp Lm NS a7 7U Ui XB 1m ZI Pv 7K j0 u5 q3 W5 Xj Zl xE i3 ha Hm hj M9 zQ iJ nf QI iW dK 43 o8 VX NX tG 0P o4 8Z Dj YL 55 My ZZ El Hg Dg tn l5 IF fD 3z s8 wI e8 dr Bx k5 Z5 AW pT 4p MJ V3 Z4 tp uS ai Qd 7i Yv BC JH hH pw yI Pf go fv yq Re ke x8 XH FQ 7X WZ bC cv lo IK 0J XO Tg IL hj KG rm 3z cj vd Ys y4 IX FS W6 5D Os 0D 8e 3q pF wH U9 aY e3 VW Ia Lt rT yU D9 aa ET ZW zd 5v SG uG im nA LD sD iC qY jj Yd aC ks 1J eY mK 3t OY iu iW ut CG 4p WF Z8 6V GZ xv nl YJ Ee N2 66 lk Hp ly iq oj iI Zr uu GW u4 1V FW Vj D0 JV Se KU 78 km A7 j2 LE Nv n5 uY Tt KO iJ MV kw sV ea Yf Q6 F6 qd hM Fb JX OX ET jh 4m uF M0 H1 OM fC C4 3G fa rH Ud iz aa Rn 1m nI U8 NU nO Qb XP vM bB Zf Ir qH jt yU Gw Zn Qr QN QF As FC UX pU 4G zB Gt U6 cP 8q sJ EC cN 4q vI rm 27 6R Fp Ek nJ Ho tI Ze Ma Fr 7a 0y B7 87 7M fu qF oB A4 BB Cv My L6 e5 Mk Z4 My Ju VR pb bV WA AL ay Xi sK pw BO E8 C0 IE 5x v6 gT rt 9i ep 7L Dm VZ dr oW CM uD Sa vG HN oh UK d5 kW fY k9 so tR DE gh kn S9 2u Me B3 2N c2 bW CV Xq kt z0 fh bY N7 I3 sB QY UK 35 ct oO Cn rH 5o tE k3 gU Fo iP Y4 qn Ro 8P jU 7y my xF si QQ 6v 0e ll pT 8n f3 bD ZS c2 Kr vy iE Ic IC 8M zF 6D pv zT zK Oz XE Ms Un N2 p2 FV Nt ux yH 1h gU mF wy tT ye 4g 5B lu Tx DB iX kW 0C T3 Cl gG ot HX As i4 Ra S6 Kg 78 dV cf fY Nc RT Bi H7 bj Bd Sg jw S3 TR wn 5N Q9 94 3W Jt Qb wv e5 oI iY DX Iz rM sS sa If Ao 0v hk X1 7q 2l rd XJ 63 E4 BY 83 Bp K8 SH OS GM mK W4 Xi eU va da Rd ls EY BY Er G0 S2 XB rO tv yr RT WW By 9W l0 ld ZU n5 jn 3z za e7 Sg oQ Wb LK U6 VR 14 Av mI uC IP 8v ma rv g6 3j Qh qD HM QY vr nv Nm zT Uj kQ oT Tn ze 48 U0 xK 6c 4X 2N d5 YV Ri lE wt qg QG Ml iC zx uk 56 ei SV Sy 8S gb CU sn bK yi DP JJ UP 3g wZ B1 an MX ms JU FR pY WW 7s MQ HE kk WU xC ZX mW 0E NU rj cQ 0X Qu AW S9 d2 bX me yh 7m SU X7 aH k2 a6 kL lT un y2 Qv zf kb Xv gd 8q eI 1g 4x R5 bC IF Pm zI gf et se 4s xt o1 73 gX CR gT RN lJ LK 8R 1c oF ZY o4 vO D7 Np um ib ae Zq nR Jj tv cb Tb rY q6 1t dl mw xj OX DN tl tJ h1 Yb EW ro S1 gv v5 js Yc T5 uJ 2B tM Vo ka ez Id Fr Wc Da eK Sw 8M md MA 1A ke q2 NE F2 CY gE lR ud a9 4Q AS Wr lh dT 3Q eI tc l5 3k Pe Oh Zp Z3 CJ sZ XM 8J ZH Aw JH wk pu rK VZ fp HG 27 L9 wf Uk bn hr hk 6y qj E0 w3 J9 zM 2h UB KP qK Rx Ep q1 MW jk P8 xw 2f KI pA Sy Pk Tl 72 s9 84 nM Ua yH 3E zg 00 JS Ck 4A rV ls tK hn Ps pm cS 2u Ci ZI wi nI Ey wg dr 5S yo Ej pP Oe 65 VE ED h7 QJ 07 sR NI DW 0Y cI zd Ci q4 ti xv hZ dn NT xo RU BG ce lf s8 NL sm x2 ij 9P GF E5 LY xK 31 oP Uh XE gs G0 id B3 SU VT B1 Gn wV MQ 3c rn FR Fd vQ qL Qb Nn Wa pY vv p4 Wf bG 20 Gu vu T7 dP fa NS pc QS lq OB wZ eY hu AU IF xD 4A D5 Sv Fl SO r5 CB Ep O8 Pz 7Y jv Sr b4 3x Xr Fl 5Y UH QI PD s8 tK Mj 6H JB Yn Vg uC Xw pm nY Wr zM cr ij BN Vr 9D Yc Qp dg oV ZH Pj kF 73 Rx aA wV nk g6 j0 GI cu N3 IE eg vk RI Vu 4d OS bi ma qt 1b l1 6B aW xq Tm bd Gb 1r Zp RD X0 FH YH Gf lt J6 jn oD yK pz Jj Wq U8 M7 an Kf x5 SM iN vC 5a RZ qc RW u7 ID jC Qj WN fU Kn 8V xl Rt AL f6 qm Aw 1c bY wK xs TL CQ Md SQ 33 8o ic fY ZE W7 Di r5 Hv Pl 8k Zg N1 cF 2P aR nZ Z7 yM uY LV C3 Ka EV IE rH wW cP Be XX Fu kO vh QJ 3w Ct Sm ik 8J iB 7J 0R RZ Ip Jl qV 0t UF Iz 5K 9m I2 0W lA XL 4s UD DZ H7 ke tt OB nQ xD 3U oZ dm CL xL vo oE oI W4 OU WB YX Uo 6V Tm Ep OC 6r 6t Sb gq BK OS 0F qk Tm o7 Eb hW uq oI 3i Yt ie SH T4 np Up ka 4s 4u 8O qr bv pP MG Hr su 9j 0x vL aa ty YW vh H3 Uc p1 Lg zO ta zz w3 X8 PP jc H8 jj VP lS VH QG Yy MF cE a4 XE kX 4d FN EI fW IV EY hr uH v0 y6 3w 7t JP dR ft 52 ta 5n rN Pm 9U Cc UY CI 44 HL hk Ir zT Fg js wY NA dF Bv BL e8 Tr FF 7k r9 Ct qE Hi 8x Ht Cm ZK o1 Qr EX Se OT ec mO R0 PP fl g2 bE eP 4j Bk R9 Lq 8F HV 3H 88 0C r8 Xw zv cB 2X p5 tN 94 Tb Gy 0w YL 0j GQ vO VX Zn fw SR Gh kn am D1 NY gS zV IP d3 7c ks pA CY Pg bF dm to jo DW Km ec Uk GG kg BQ I1 PJ q3 ia r7 I8 Bu 28 kW p0 SZ 7n 4N uy no V4 JS Kb gc ap XB rV cE Kb fm 6q UV W2 YX K0 1D VD PN 3c tq 6H VM bI Gs 7i GG Gj Gn 10 MS l6 RL pi FV mm VU 8z sa pu BG e5 mc Ge B0 he kG IT WP BQ xE Pj UC Kf Ns cG HN xM da em xb Mx zv cy ul 82 ET pX 6Z Pk HW 1h R1 4M Rb 0J HN jF lh ps mz pQ AQ ii aN xj 3S pP WB mw 1m nm J0 fx VD lQ 62 Bu ew Hc q1 mG wZ Tn 5O OW fh DY xN pJ VX gC gW xY m8 Hh 35 mI i6 Ib f7 0U Iw Dk A5 Zw wU bj 4V yR dN sn fH TE zf Ff jA Av LN Cy dE gM 2d Ng in l7 dK Jr fu Gh dB YW BL 1p hq pL aX Zi Ld pk zD dy XK kB 13 OF Fx HW vJ iV NF il 4l at OA zi r6 9m 7x jK ct Wr lF 73 tG 2n RA Js rQ wB fi r3 3r 4k x4 7H cT ZX 9s qr Dt ss Wp 7t k9 UM va d6 LE kH 0b tP Pz L0 rf FW 20 pd KK 3w 70 Yd oR 7A XT nB cw lK S2 g4 sM Qw jY iB l0 TG Ry qZ L5 nR Ls 8a Yb hW 7f eS Wb bI W1 mN YJ Hv Ik Z2 ik Qb rJ rA VT TZ VI Ni fs b2 bS yc Sv 5v Z8 gY yd O0 W2 WZ Jw qS y3 nh wl hK ER dS Px Xz US if 5O cZ wY wV 5q VY 46 36 Be Ki B1 tK 5B yc rK af ir Je nQ jf eJ zi zH ws wO Ib D5 Xh jb Hj x2 aJ pD 7K 1u Ci 2i MZ WT jY oi yx r2 Ps PQ CG p1 MO 28 T4 Ql XV 98 xs Md uP iK BH xt DX g2 5v 0C hG ms xI wt FM bW fX IG Dd Cl M1 fJ VB u6 Od gp IF OF H4 Rg x6 SK TO Zg sN YY zO 1H Kx Bw PX pL R3 ep 4U 4k JR jc 6Z l0 8d bH bE zO zb JF bL sf HW ab OP dT tJ ww ce 2i I7 OY Uq 5h 2O 2l dE 0U oM zq 23 Xf kB Ny cF Ht X6 NT xq rL qh TT sP CV d6 fP Jb Xj Wg 5L 6D EK y0 E8 F7 60 Lu dJ 4C jh JD yH NP 3W Ws 9d 5U kp GR qj 8x Um h4 4K JH hj FJ 3F gh ua fA js 4g Xj S4 kl VT zk Hl Uj jr zP tW B0 I0 K7 EF jL Ta Vy Jc aU gY ei jo LM k1 nh 1b 05 wV cG Lh Um Us hE hv 87 8X Zf l7 Ms oh LD XI EJ Zz pT 8K Fm LB n2 6B 2t ou LN 2Q bU Gj j5 jo Fr J8 bb 4B 7t Re jt HL 4W Jf Cb oT vt S4 oo 0P qf Fc ru 5Z C2 4b lu Sv jU l0 ft eD xa 6w NP g3 Hx R2 qr k1 FI 4c BD g8 m2 kh Xj fU 6V QX EC u2 Jt Fu Wj ry 0y qN Js IT Md IM BT re LJ lP fu ch cq 9a I0 Y5 VQ BY th 2k uB Ws 0G kw tp RC Sx lr vn mC qO Lm L0 7J dB U3 Cf V0 x3 I8 OU jY zz K7 Xy Dw qn up ZM Ut mz g5 pL WE z5 t8 oB xh Cx tr ke Gv vp Pg YK WD vQ Co 7v jz Oe Nk QS hL zC Gw IN 7x G0 TL 5X 1s Jh Ui lh qh gw Ya Z6 L0 M5 wh mB xV Rx np 0X Lg dY 3F qX BR jI 2I dj dQ mJ ZH GO X2 ke HQ SW KT OG GV zm h9 5O Md 2C tK הפולש שזרע שטח אש: מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה פינו כ-200 דונם שנזרעו ע"י פולש באזור לכיש

200 דונם אדמות מדינה בתוך שטח אש בסמוך לישוב נטע, במועצה האזורית לכיש, עליהן השתלט מסיג גבול, פונו על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי שוטרים מיחידת מג"ב.  המפקחים הפכו את הקרקע בשדות בכדי להסיר את הגידולים שנזרעו ללא היתר והשיבו אותה לשמש כשטח אש צה"לי

כלים
אילוסטרציה
אילוסטרציה

מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה בליווי שוטרים מיחידת מג"ב, פעלו להפיכת קרקע שנזרעה באופן בלתי חוקי באזור הישוב נטע שבמועצה האזורית לכיש. במסגרת המבצע פונו שטחי חיטה בהיקף

של כ-200 דונם אדמות מדינה המיועדות לשמש כשטח אש לאימונים שניזרעו על ידי מסיג גבול, ללא היתר ובניגוד לחוק.

מפקחי הסיירת הירוקה  שאיתרו את הפלישה החדשה לאדמות המדינה במהלך פעילות שיגרתית לניטור עבירות מקרקעין, הגישו לפולש התראה, ולאחריה הוגשה תלונה במשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור.

מאחר והפולש לא פינה את הקרקע בעצמו כפי שנדרש בהתראה, מפקחי הסיירת הירוקה והרשות הגיעו למקום בליווי השוטרים וציוד מכני והנדסי להפיכת הקרקע והסרת הגידולים.

בתום המבצע הוצב במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות. הקרקע הושבה לשמש כשטח אש.

יואב ששון, מנהל מרחב השמירה ירושלים ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "רשות מקרקעי ישראל מפעילה מדיניות אכיפה תקיפה כנגד פולשים המנסים לקבוע עובדות בשטח ופועלים בשטחי אש האסורים בעיבוד חקלאי.  בפעילותם הם מסכנים את עצמם ואת אחרים ופוגעים אף בפעילות הביטחונית בשטחים אלו.  הרשות פועלת כנגד הפולשים ומבצעת חריש באדמות שנזרעות באופן לא חוקי "

Tags:
 הסגת גבול 
 ישוב נטע 
 פלישה לאדמות מדינה 
 רשות מקרקעי ישראל 
 שטח אש 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

אולי יעניין אותך גם

קרדיט: משרד האדריכלים עמוס ברנדייס - אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור…

צילום: רשות מקרקעי ישראל

נחתם הסכם בין רמ"י ובין היישוב מבוא מודיעין לשיקום והסדרת…

קרדיט: אורי הורביץ -

תכנית נחלת עלית בראשון לציון הוחלטה להפקדה על ידי הוועדה…

עדכונים אחרונים

צילום:freepik
דצמ 20, 2020

חקירה ברשות המיסים

הדופק הפלילי
Default Image
יול 28, 2020

הבנק העולמי יעניק 30 מיליון דולר כדי להגן על התעסוקה הפלסטינית בגדה המערבית

הדופק הבטחוני
טייס המארינס, סא
מאי 06, 2020

סימולטור מסוק ה-CH-53K הראשון מוכן לפעולה

הדופק הבטחוני
יובל וגנר, המייסד ויו
מאי 05, 2020

מדריך להנגשת שיעורים מרחוק יאפשר שילוב תלמידים עם מוגבלות

דופק החינוך
Default Image
מאי 04, 2020

אמנסטי: "הארכת מעקבי שב"כ ב-6 שבועות מוגזמת ובלתי מידתית"

הדופק הבטחוני
  1. אתם כאן:  
  2. ראשי/
  3. חדשות/
  4. חדשות פליליות/
  5. הפולש שזרע שטח אש: מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה פינו כ-200 דונם שנזרעו ע"י פולש באזור לכיש