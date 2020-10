מאפיינים בולטים וקווים עיצוביים במטבח המודרני

מעטים יבקשו להם היום סגנון מטבח מסורתי אחר. המטבח המודרני נעזר בכל האפשרויות הטכנולוגיות המתקדמות וזה מקנה לו יתרון עצום בנוסף ליתרונותיו האסתטיים. בדרך כלל הוא מטבח מתועש, שיגלה דיוק ועמידות ויציג פתרונות חדשניים, מאד נוחים בתפעול היומיומי. מבחינה עיצובית אפשר לומר שהוא משתלב כמעט בכל סגנון אדריכלי, גם כאשר לא כל העיצוב בבית הוא מודרני. לכן הוא הסגנון הפופולרי ביותר היום. הישראלים מאד אוהבים אותו, כי הוא מאד מתאים למדינה חמה, שאין בה מסורת עיצוב כובלת, אך לא רק הם.

קווים עיצוביים מאפיינים

עיצוב מטבח בסגנון מודרני אומר דבר ראשון אדריכלות שקטה ויזואלית ולא מכבידה. ההשתדלות תהיה ליחידות רחבות וארוכות, מיעוט חלוקות חיצוניות, חזיתות נקיות, מתמשכות, ללא קישוטים, ללא פרזולים חיצוניים.

האדריכל לודוויג מיס ואן דר רוהה, מאבות הסגנון המודרניסטי באדריכלות, תמצת את הסגנון המודרני במשפטו המפורסם "Less is more" (פחות זה יותר). וזו בדיוק הכוונה של סגנון העיצוב המודרני. פחות קווים, פחות קישוטים, פחות מוצרי חשמל גלויים לעין, פחות ידיות בולטות.

תכנון המטבח האופייני ביותר לסגנון הוא קיר ארונות גבוהים, שיאכלסו את המקרר או המקררים האינטגרליים, את מוצרי החשמל האחרים ואת האחסון. ממולו ימוקם אי בו יהיו, מעבר לארונות האחסון, נקודות המים והבישול ומשטח העבודה.

כמובן שתצורת המטבח לא חייבת להיות בשני קווים מקבילים. קיימות תצורות נוספות. כל מטבח והמאפיינים שלו.

טכנולוגיה מתקדמת

המטבח המודרני לא היה יכול להיות כזה ללא טכנולוגיה מתקדמת. זו מאפשרת לו אופציות תכנון מרחיקות לכת. הדוגמאות רבות. נציין רק חלק: דלתות המטבח יכולות להיות ללא ידיות. הארונות יכולים להיפתח בעזרת מסילות מיוחדות לכל אורך הארון, הן יכולות להיפתח באמצעות נגיעת לחיצה בלבד, עם מנגנון מיוחד, או באמצעות מנגנון הפועל על חשמל. חומרים מתקדמים ואיכותיים מאפשרים יצור דלתות ארוכות במיוחד במשטח אחד ללא חיבורים. צירים מיוחדים מאפשרים דלתות מתכנסות לצדדים, שיכולות להסתיר אפילו מטבחים שלמים. ישנם מוצרי חשמל, שיכולים להיות בנויים בתוך ארונות ולא יראו כלפי חוץ, ומשטחי עבודה יכולים לנוע ולהיסגר על הכיור והכיריים, כך שלאחר העבודה במטבח כל סממן כמעט יכול להיעלם. מה שנותר הם ארונות תמימי מראה, שרב הנסתר על הגלוי בהם.

פונקציונלית כערך מרכזי

במטבח המודרני לא רק העיצוב החיצוני חשוב. המטבח אמור לשרת היטב את המשתמשים בו. הנדסת האנוש ופרקטיות הם מרכיבים עיקריים בתכנון המטבח המודרני. יהיו יחסי גומלין בין האסתטיקה והצד הפונקציונלי-פרקטי במשוואה. הפונקציונליות היא ערך מרכזי והפתרונות העיצוביים תמיד ישרתו את הערך הזה באיכויות גבוהות וביצירתיות.

במטבחי next125, מותג הפרימיום של חברת Schuller גרמניה, השילוב בין הפן הפונקציונלי, החשיבה על האנשים והאסתטיקה היא פילוסופיית המוצר. לדוגמא, המותג מציע גובה מיוחד לארונות התחתונים במטבח. המטרה הייתה למצוא אפשרות עיצוב חדשה עם חשיבה על הנדסת אנוש. כך נוצר ארון תחתון למטבח, גבוה במיוחד, בגובה 87.5 ס”מ, עם מסד מותאם בגובה 5 ס"מ בלבד. הגובה החדש יוצר מראה עיצובי ייחודי, כאילו המטבח צף על מסד דיסקרטי. מבחינה פונקציונלית גובה הארונות המיוחד מוסיף נפח אחסון משמעותי למטבח של כ-25% יותר מארון ממוצע. גובה הארונות החדש מאפשר גם שינוי בגובה משטח העבודה.

את העיצובים המיוחדים, שיש בהם חשיבה עמוקה על פרקטיות והנדסת אנוש, המיועדים למטבחים פעילים, ניתן למצוא במטבחי היוקרה next125 של חברת Schuller גרמניה.

