חדש משטראוס: ONLY מעדן פרוביוטי ללא חלב עם תות

מעדן פרוביוטי ללא חלב עם תות ( צילום: סטודיו שטראוס )

המעדן החדש בטעם תות מצטרף לסדרת ONLY הכוללת מעדן פרוביוטי עם אפרסק ומעדן פרוביוטי עם אננס. מאז הושקו לראשונה עברו כל המוצרים שיפור משמעותי, אשר כלל שיפור טעמים ומרקם. כיום, זוכה הסדרה להצלחה בשוק תחליפי החלב והמעדן החדש בטעם תות קיבל את הציון המירבי במבחן טעימה שנעשה בקרב הקהל הטבעוני בשיתוף עמותת ויגן פרנדלי. בנוסף למעדנים, כוללת הסדרה משקה פרוביוטי ONLY עם תות ופטל ומשקה פרוביוטי ONLY עם תות ובננה.

לדברי ד"ר אסף בוך, חוקר תזונה ורפואה מונעת, דיאטן קליני ויועץ תזונתי לחברת יופיקס, בפיתוח ארוך שנים הצליחו יזמי הקבוצה לייצר מעדן מבוסס רכיבים צמחיים ללא סויה וללא חלב המהווה תשלובת של חומרי גלם שלמים צמחיים באיכות תזונתית גבוהה כגון: שיבולת שועל מלאה, עדשים, קוקוס ושומשום. כל הרכיבים נשמרים באופן טבעי, ללא צורך בחומרים משמרים, בזכות תהליך התססה של חיידקים פרוביוטיים (ביפידובקטריה ולקטובצילוס), בטעם ומרקם נהדרים. "המוצרים של ONLY מתאימים לכל מי שחפץ בגיוון תזונתי, מעדן פרוביוטי מפנק על בסיס צמחי וכמובן לקהלי יעד הנמנעים או מפחיתים חלב ומוצריו - בין אם על רקע אלרגיה, רגישות, צמחונות או טבעונות. צריכת מוצרי ONLY יכולה להשתלב בתפריט היומי הן כארוחת בוקר, ארוחת ביניים (קינוח/ מוזלי/ בסיס לשייק ועוד שימושים רבים), או כחלק מארוחה מרכזית עבור מבוגרים או ילדים. המעדן מהווה מקור משמעותי לחיידקים פרוביוטיים. הרכב חיידקים זה נמצא במחקרים מדעיים כקשור בהטבה בתפקוד מערכת החיסון ומערכת העיכול. יתרה מכך, המוצר ברמת עיבוד נמוכה באופן יחסי למעדנים בכלל ומעדנים ללא חלב בפרט וצריכתו עשויה לעזור באימוץ דפוס אכילה מקיים יותר, ים תיכוני - מבוסס צומח - דפוס תזונה המקבל הדר ותשומת לב מרכזית בקרב מדעני התזונה והקהילה הרפואית".

ONLY הינה פיתוח של חברת "יופיקס", העוסקת בפיתוח תחליפי חלב, בשיתוף חברת שטראוס. הסדרה מיוצרת בקו ייצור ייעודי אשר הוקם בהשקעה של כ-2 מיליון שקלים. מעדני ONLY מיוצרים באותן שיטות מסורתיות בנות אלפי שנים של ייצור יוגורט שאינו מחלב אך עם אותם החיידקים. כחלק מראייה אקולוגית, בתהליך הייצור של מוצרי ONLY אין בזבוז של חומרי גלם ואין ייצור של פסולת. לאחרונה זכתה יופיקס בפרסים בינלאומיים על מוצרי ONLY, בהם פרס החדשנות של תערוכת המזון המובילה בעולם אנוגה ובתחרות חדשנות מטעם חברת פפסיקו העולמית.

לדברי סטיב גרין, מנכ"ל "יופיקס", שוק תחליפי החלב בישראל ובעולם נמצא בצמיחה חסרת תקדים בהשוואה לתחום המזון. בחציון האחרון צמח השוק בישראל בכ- 32%, למול חציון שנת 2019. "יופיקס שמה לעצמה מטרה לייצר מוצרים צמחיים מותססים, ידידותיים לסביבה, שמספקים רכיבים תזונתיים איכותיים, עם מיעוט רכיבים וברמת עיבוד נמוכה באופן יחסי. אחרי טעימות וקבוצות מיקוד, אנו שמחים להשיק את המעדן החדש בטעם תות, שהינו הטעם המוביל בקטגוריית היוגורטים בישראל, בסגמנט הפרי. למרות כמה מהמורות בדרך, לא וויתרנו, המשכנו לשפר ולפתח את המוצרים, עד שהגענו למתכון המנצח מבחינת הקהל".

כשר פרווה בהשגחת בד"ץ בית יוסף.

מחיר מומלץ לצרכן: כ- 4.90 ₪ ליחידה במשקל 125 גרם.

להשיג בחנויות הטבע וברשתות השיווק הנבחרות.