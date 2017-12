מתגבשים במרפאת כללית רפואה משלימה בקרית אתא

צוות מרפאת כללית רפואה משלימה בקרית אתא יצא לערב גיבוש כיפי במיוחד במסעדת Me on the mic בחיפה. הערב כלל קריוקי וכמובן ארוחה כיד המלך. לדברי מ"מ מנהלת האדמיניסטרטיבית במרפאת כללית רפואה משלימה בקרית אתא פרח כהן, "הצוות נהנה מאוד, שרנו הרבה, אכלו אוכל טעים וזו הייתה חוויה מגבשת מאוד!"