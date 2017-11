ההבדל בין קונסולת ה-Xbox 360 לבין ה-Xbox One?

משחקים באקס בוקס

בגדול, אנחנו מכירים את האקס בוקס 360 ואת האקס בוקס וואן כאשר ישנם כמה וכמה הבדלים בולטים בין שני הדגמים הללו.

אקס בוקס 360

אקס בוקס 360 זהו דגם שיצא לשוק בשנת 2005. הדגם מציע מראה מודרני ומחודש עם גרפיקה איכותית ומשופרת ביחס לדגם הקודם של האקס בוקס שנחשב כיום כמיושן שאין עליו תחרות כלל. הביצועים שלו והמראה המודרני שלו הפכו את הקונסולה למצליחה במיוחד. עד לשנת 2011 נמכרה הקונסולה ברחבי העולם בהיקף רחב במיוחד של 50 מיליון יחידות.

עם השנים נוצרו עוד עדכונים ועוד שיפורים באקס בוקס 360 כאשר למעשה כיום יש לנו לא פחות מחמישה דגמים שונים מהאקס בוקס 360.

אקס בוקס וואן

לאחר כל הדגמים וכל השדרוגים שהושקעו באקס בוקס 360 הודיעה חברת מייקרוסופט על השקתה של הקונסולה החדשה. הקונסולה של הדור הבא – אקס בוקס וואן. מדובר בגרסה הכי חדישה. בעת קניית אקס בוקס וואן, אתם מתחדשים בדברים הבאים:

עיצוב ייחודי לכל חלקי הקונסולה.

ג'ויסטיק נוח מאוד לשליטה.

חיבור טוב יותר בין כל חלקי הקונסולה.

מכשיר חסכוני בחשמל. קינקט עם יכולות משודרגות.

מעבד רב עוצמה. זיכרון פנימי של 8 ג'יגה. דיסק קשיח – בנפח של 500 ג'יגה.

כונן בליי ריי מספר כניסות USB3 יציאות HDMI

מדובר בהחלט בקונסולה אשר הצליחה להציג את הנתונים המרשימים ביותר בהיסטוריה כאשר היא מאפשרת חווית משתמש של ALL IN ONE – הכול במכשיר אחד. היא מאפשרת גם חיבור לממיר כבלים וגם ללוויין בכדי לאפשר את הצפייה האיכותית בטלוויזיה.

למרות שמחירו של הוואן יקר יותר ביחס לשאר הדגמים האחרים, היא הצליחה למכור מעל למיליון יחידות תוך יממה אחת בלבד מהדקה בה השיקו אותה ברחבי העולם.

אז איזה דגם הוא המנצח?

רבים מוצאים את עצמם מתלבטים מהו הדגם המנצח. למעשה מדובר בשאלה מהותית שאין עליה ממש תשובה חד משמעית.

נכון שהדגם החדש - הוואן הינו מלא בחידושים ושיפורים ביחס לקונסולה הישנה אך עדיין רבים הם אלו המעדיפים את הדגם המוכר, הישן והטוב אשר עליו הם גדלו. כפי שכבר ציינו גם האקס בוקס 360 נהנה משדרוגים ושיפורים ביחס לדגמים שהיו בעבר, כך שבכל מקרה מדובר בקונסולה שהיא יותר מפותחת ומודרנית מהקונסולה העתיקה. אך מי שבאמת מעוניין ליהנות מהמילה האחרונה בתחום הקונסולות יוכל בהחלט למצוא את המענה המושלם בדגם אקס בוקס וואן. קניית אקס בוקס וואן מבטיחה הנאה מעיצוב מושלם, מחומרה איכותית עם ביצועים משופרים ומשחקים רצים על FULL HD.