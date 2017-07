Coastal Crush - קולקציית לקים בהשראת מסיבות החוף הלוהטות של חופי קליפורניה

צילום:צילום: ג'ון וייט

המראה הזה לא אמור לרגש או להפתיע את כל מי שמכיר את שגרת מסיבות הקיץ העמוסה של חופי לוס אנג'לס, אבל המסיבה של "אורלי" עושה לה כבוד ומשתמשת בצבעי מסיבת החוף להשקת קולקציית Coastal Crush המציגה לקיץ הקרוב צבעי קיץ מובהקים שהושאלו ממחצלות החוף, מהשימשיות, מבגדי הים, וכוסות הקוקטייל המופלאות עם המטרייה.

אך העונה ב"אורלי" לא הסתפקו רק בצבעוניות קיץ לוהטת ותוססת, ולקראת הקיץ ומתוך צורך גדול להתרענן, המגמה של אורלי הולכת לכיוון צבעוני במיוחד. כן, העונה אומרים לא עוד למונוכרומטיות המשעממת, ומציגים בחברה גם טרנד חדש: צבע לק אחד ביד ימין וצבע אחר ביד השנייה, ותתפלאו - האינסטגרם כבר מלא בזה!

ששת הגוונים בקולקצייה:

Summer Fling – Peach crème

Surfer Dude – Orange crème

No Regrets – Magenta crème

Sea You Soon – Bright blue shimmer

For The First Time – Poppy purple crème

Under The Stars – Navy shimmer

מחיר: 35 ₪, בפארמים ובמכוני הטיפוח, במרכזי הציפורניים ואצל המניקורסטיות וטכנאיות הציפורניים ברחבי הארץ.