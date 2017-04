צילום יח"צ

התזמורת ההולנדית תגיע לציון יום השנה למותו של מנהלה הראשון, חסיד אומות עולם, פריץ פיליפס אשר נפטר בגיל 100 בשנת 2005 .

במהלך המלחמה העסיק פיליפס למעלה מ-500 יהודים במפעלי החברה ובכך הציל את חייהם וחיי בני משפחותיהם. פריץ פיליפס הוא נכדו של מייסד חברת רויאל פיליפס שהקימה את התזמורת ב-1930.

'התזמורת הסימפונית פיליפס', (PSO), תגיע לישראל בפעם הראשונה, ותציין בביקורה את יום השנה למותו של מנהלה הראשון, פריץ פיליפס, אשר עמד בראש התזמורת עד מותו, בגיל 100 בשנת 2005. פריץ פיליפס הוכר כחסיד אומות עולם וניטע על שמו עץ ביער חסידי אומות העולם שב"יד ושם". במהלך מלחמת העולם השנייה העסיק פריץ למעלה מ-500 יהודים במפעלי חברת פיליפס. הוא נתן להם ולבני משפחותיהם מחסה במפעל והכריז עליהם כ'עובדים חיוניים' במפעלים אשר הולאמו ע"י הנאצים לטובת תעשיית המלחמה, ובכך הציל את חייהם. פריץ פיליפס הוא נכדו של מייסד חברת רויאל פיליפס אשר הקימה את התזמורת ב-1930.

סיפורו של פריץ פיליפס לא ידוע לקהל הרחב ובואה של התזמורת שניהל במשך שנים ארוכות היא הזדמנות לחשיפת סיפור גבורתו. בישראל עדיין חיים מספר מועט של ניצולים ששרדו הודות למעשיו יוצאי הדופן של פיליפס תוך סיכון חייו שלו.

בתוכנית הקונצרט: פאול בן חיים, תרועה לישראל (בכל התאריכים); הנדריק אנדריסן, מתוך סוויטת בלט לתזמורת (בתאריכים 24.4 ו-26.4); צ'ייקובסקי, "רומיאו ויוליה" - פתיחה פנטסיה (בתאריכים 27.4 ו-29.4); ארנסט בלוך, "בעל שם" - שלוש תמונות חסידיות לכינור ולתזמורת (בתאריכים 24.4 ו-26.4); ארנסט שוסון, "פואמה" לכינור ולתזמורת אופ' 25 (בתאריכים 27.4 ו-29.4); דבוז'ק, סימפוניה מס' 8 בסול מג'ור אופ' 88 (בכל התאריכים).

קונצרט הגאלה בסדרה זו ייערך במשכן לאמנויות הבמה ת"א. לפני הקונצרט תתקיים קבלת פנים בנוכחות שגריר הולנד בישראל, חברי הקהילה ההולנדית בישראל שחוגגים באותו יום את ה- King's Day ומנהלים בחברות טכנולוגיה.

פריץ פיליפס "חסיד אומות עולם" סיפורו של פריץ פיליפס לא ידוע לקהל הרחב אף על פי שהציל מאות יהודים והוכר כחסיד אומות עולם. אבותיו של פריץ פיליפס, משפחת פיליפס עצמה, המירו את דתם מיהדות לנצרות במאה ה-19. בזמן המלחמה ברחו רוב בני משפחת פיליפס לארה"ב ואילו פריץ פיליפס נשאר בהולנד. בזמן המלחמה השתמשו הגרמנים במפעלי פיליפס באיינדהובן לטובת ייצור מלחמתי. פריץ הקים מפעל בעיר ווכט (Vucht) והעביר אליו קבוצת עובדים יהודים שמנתה כאלף איש, ויחד עימם גם את בני משפחותיהם. חלק מהעובדים הללו כלל לא נמנו בעבר עם עובדי פיליפס. המעבר שלהם לווכט מנע את משלוחם למחנות ההשמדה. ביוני 1944 נשלחה קבוצה מהם לאושוויץ אך פיליפס הצליח לסדר להם עבודה בחברת 'טלפונקן' שהיו לה מפעלים באושוויץ, והם עברו למחנה רייכנבך (Reichenbach). בעזרת קשריו האישיים בטלפונקן הוא מסר רשימות של שמות של יהודים ובקש שהם יועסקו בחברה. בטלפונקן עסקו עובדים אלה בייצור מכשירי קשר ופנסים עבור הגרמנים. הקבוצה שוחררה בעסקה שעשה הרוזן ברנדוט עם הגרמנים, עסקה שזכתה בשם "הצלב האדום השוודי". קבוצת יהודים זו הגיעה לשוודיה דרך דנמרק במאי 1945. גם בדנמרק דאגו נציגי "פיליפס" לכל מחסורם, עד שחזרו להולנד אחרי המלחמה. בקבוצה היו 100 גברים, 400 נשים ו-17 ילדים.

כאשר נרדף פיליפס עצמו על ידי הגסטפו, הוא הוסתר על ידי המחתרת ההולנדית עד שחרור דרום הולנד.

אחרי המלחמה דאג פיליפס לסייע ליהודים שנשארו במחנות ולשקם אותם. איינדהובן שסבלה התקפות של בעלות הברית ונחרבה, שוקמה אחרי המלחמה בעיקר במימון חברת פיליפס.

התזמורת הסימפונית פיליפס Phillips Symphony Orchestra – PSO מזה שנים ביקשו חברי התזמורת להגיע לישראל ולנגן בפני הקהל הישראלי. רק עתה, אחרי מותו של פריץ פיליפס, נוצרה ההזדמנות לבואה של התזמורת לארץ ולהנצחת פועלו.

התזמורת החלה את דרכה לפני 85 שנים כקבוצה של נגנים חובבים ומאז הקבוצה היתה ל'תזמורת הסימפונית פיליפס', (PSO), אחת התזמורות נודעות והמשובחות בהולנד. התזמורת מונה יותר מתשעים חברים ובהם נגנים מקצועיים וחובבים המנגנים ברמה גבוהה מאזור איינדהובן רבתי. התזמורת מציעה לקהל חמש תכניות בכל שנה ומופיעה באולמות נחשבים כמו בנין המוסיקה מוזיקחבאו באיינדהובן ואולם קונצרטים הקונצרטחבאו המפורסם באמסטרדם. נגני התזמורת עושים את עבודתם מתוך אהבה למוסיקה והחזרות הן ארועים חברתיים לכל דבר. מדי שנה הנגנים מתכנסים לסופשבוע של חזרות ושל פעילות חברתית. תזמורת פיליפס הופיעה בפסטיבלים שונים בהולנד וכמו כן ניגנה ב"רייקסמוזיאון" באמסטרדם. בין הסולנים שהופיעו עם התזמורת ליזה פרשטמן, רוזאנה פיליפנס, נינו גווטאדזה, בזוד עבדורחימוב ונעה וילדשוט. ה'תזמורת הסימפונית פיליפס' , (PSO), מופיעה באופן קבוע מחוץ להולנד. היא יצאה לשני סיורים בסין, בתאילנד, באיטליה, בברזיל, ובארצות הבלטיות. כעת היא מגיעה בפעם הראשונה לישראל. בסוף השנה מחכה לתזמורת אירוע מוסיקלי עתיר משתתפים שבו 150 נגנים, 350 זמרי מקהלה ושמונה סולנים יבצעו את הסימפוניה השמינית של מאהלר.

ז'ול ואן הסן מנצח Jules van Hessen המנצח ההולנדי ז'ול ואן הסן סיים את לימודיו בקונסרבטוריון המלכותי בהאג בשנת 1984. עם מוריו נימנו, אדוארד דאונס, ליונל פריד, פטר אטווש וגנאדי רז'דסטוונסקי. הוא זכה בפרסים בתחרויות ניצוח בינלאומיות: פרס "פרח הכסף" בתחרות סן רמו, פרס שני ופרס התזמורת בתחרות מלקו בקופנהגן ובפרס הראשון בתחרות סטרווינסקי בווינה. עוד נבחר לנצח על קונצרטי הגאלה של הקורס הבינלאומי למנצחים בהולנד. ואן הסן ניצח על תזמורות ועל הפקות אופרה באיטליה, צרפת, דנמרק, בלגיה, אנגליה, גרמניה, אוסטריה, ארה"ב, סין, המזרח התיכון ומכסיקו. בין הסולנים שהופיעו איתו פרנק פטר צימרמן, דמיטרי הוורוסטובסקי, פפה רומרו, נלסון פרייר וגיורא פיידמן. ואן הסן מרבה להקליט. הוא המנצח והמנהל האמנותי של תזמורת התיאטרון ההולנדי. ז'ול ואן הסן ניצח על רוב התזמורות ההולנדיות בהן הפילהרמוניות רוטרדם, האג, הרדיו ההולנדי ותזמורות חלדרס וצפון הולנד. הוא מרבה להופיע בקונצרטים מוסברים ברדיו ובטלוויזיה בהולנד. עוד בתחום ההסברה המוסיקלית הוא פועל בדפוס קונצרטים שקרא לו "מאסטרו ז'ול חושף". הרעיון הבסיסי הוא שון הסן יחד עם התזמורת שלפניו מדגימים קטעים מתוך היצירה בלווית דברי רקע לפני השמעתה בשלמותה. דפוס זה התקבל בהצלחה בתזמורות שונות וחלק מהמופעים שודרו ב"פריים טיים" בטלוויזיה ההולנדית ובעקבות השידורים ואן הסן היה לידוען לאומי.

נועה וילדשוט Noa Wildschut הכנרת ההולנדית נועה וילדשוט בת ה-16 (ילידת 2001) זוכה למקום משלה בסצנת המוסיקה הבינלאומית. כשהיתה בת ארבע גילתה אותה הכנרת קוסיה ויזנביק שהחלה ללמד אותה. כיום נועה היא תלמידתה של ורה בתס באוניברסיטת סוולינק באמסטרדם וממשיכה בה בעת בלימודי תיכון רגילים. נועה למדה בכיתות אמן בהדרכתם של יאפ ון צוודן, מנחם פרסלר, פרנק פטר צימרמן, אנר בילסמה ולוויו פרונאור. בשנת 2015 היתה נועה לזוכה הצעירה אי פעם של מלגה מקרן אנה-סופי מוטר ומלגה זו מסייעת לה במימון לימודים מתקדמים. כשהיתה בת 9 זכתה בפרס ראשון בתחרות לואיס שפוהר בווימאר, שנה אחר כך בפרס ראשון בתחרות האג וכשהיתה בת 11 זכתה בתחרות הקונצרטחבאו. היא הופיעה כסולנית עם הפילהרמונית רוטרדם, עם התזמורת הקאמרית של הקונצרטחבאו באמסטרדם ועם תזמורת הקונצרט-האוס בברלין. בשנת 2013 הופיעה לפני משפחת המלוכה ההולנדית המלך וילם-אלכסנדר והמלכה מקסימה. עוד הופיעה באירוע לכבוד הדלאי למה. הטלוויזיה ההולנדית הפיקה סרט דוקומנטרי עליה. נועה הופיעה עם האמנים אנה-סופי מוטר, מנחם פרסלר, ז'אנין ינסן ומנגנת לעתים מזומנות עם הכנר יורם איש-הורביץ. עד היום הופיעה ברחבי אירופה, בדרום אמריקה ובצפונה. תקליטור ראשון שלה יראה אור בספטמבר והוא כולל יצירות של מוצרט.

נועה וילדשוט היא יהודיה ואמה היא ישראלית לשעבר.

קונצרט מס' 7 בסדרה הסימפונית של התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון התזמורת הסימפונית פיליפס PSO ז'ול ואן הסן, מנצח Jules van Hessen נעה וילדשוט, כינור Noa Wildschut בתוכנית: פאול בן חיים, תרועה לישראל (בכל התאריכים).

הנדריק אנדריסן, מתוך סוויטת בלט לתזמורת: (24.4 ו-26.4).

צ'ייקובסקי, "רומיאו ויוליה" - פתיחה פנטסיה (בתאריכים 27.4 ו-29.4).

ארנסט בלוך, "בעל שם" - שלוש תמונות חסידיות לכינור ולתזמורת (בתאריכים 24.4 ו-26.4).

ארנסט שוסון, "פואמה" לכינור ולתזמורת אופ' 25 (בתאריכים 27.4 ו-29.4).

דבוז'ק, סימפוניה מס' 8 בסול מג'ור אופ' 88 (בכל התאריכים).

P. Ben-Haim, Fanfare to Israel (in all dates) H.Andriessen, from Balletsuite, (24.4, 26.4) Tchaikovsky, Romeo and Juliet Overture Fantasie (27.4, 29.4) E. Bloch, Baal Shem Suite: Three Pictures of Hassidic Life Op. 25 (27.4, 26.4) E. Chausson, Poème for violin and Orchestra Op. 24 (27.4, 29.4) Dvořák, Symphony no. 8 in G Major Op. 88 (in all dates) מועדי הקונצרט ראשון לציון, היכל מאיר ניצן לאמנויות הבמה יום שני, 24 באפריל 2017 בשעה 20:30 יום חמישי, 27 באפריל 2017 בשעה 20:30 תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה, בית האופרה יום רביעי , 26 באפריל 2017 בשעה 20:00.

רחובות, בית העם מוצאי שבת, 29 באפריל 2017 בשעה 21:30 הקונצרטים מתקיימים במסגרת הסדרה הסימפונית של התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון.

מי שאינם מנויים של התזמורת יכולים לרכוש כרטיסים בודדים לקונצרטים אלה.

