ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס האזכרה הממלכתי לחיים הרצוג ז"ל בהר הרצל

מדינת ישראל קוראת לקהילה הבינלאומית למלא את התחייבויותיה לשנת 2013 ולהשלים את סילוקו של הנשק הכימי מסוריה. אחרת אין שום ערך להתחייבויות ולאמנות בינלאומיות. המלחמה האכזרית המשתוללת סמוך לגבולנו משתוללות כבר שש שנים, מדגישה את הציווי הגדול להקמתה של מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל. לעולם נגן על עצמנו בכוחות עצמנו מול כל אויב, מול כל איום. אין מי שהבין זאת טוב יותר מחיים הרצוג ז"ל והוא ביטא זאת מעל במות העולם, בעברית ובאנגלית. ועל כן אומר באנגלית:

When I saw pictures of babies suffocating from a chemical attack in Syria, I was shocked and outraged. There's no, none, no excuse whatsoever for the deliberate attacks on civilians and on children, especially with cruel and outlawed chemical weapons. I call on the international community to fulfill its obligation from 2013 to fully and finally remove these horrible weapons from Syria.

חיים הרצוג נמנה בין סוללי דרכנו לעצמאות, הוא התייצב לדגל, השתתף במאבק הנחוש להקמת המדינה והמשיך לתרום לביצור כוחנו בעידן הריבונות. לפני 30 שנה הוא קיים כנשיא המדינה ביקור רשמי בפריז, בהזמנת נשיא צרפת, מיטראן. הוא נסע עם מיטראן ברכבו והמכונית עברה בשדרות שאנס-אליזה שאותרה בדגלי ישראל. הרצוג ראה מבעד לחלונות שיהודים רבים מנופפים לו לשלום בהתרגשות רבה. וכשמיטראן שאל אותו לתחושתו, הרצוג ענה: "אני חושב על הדגלים שהתנופפו במקום הזה בעת מסדר אחר, מסדר צבא גרמניה לכבוד היטלר". וכעבור רגע הוא הוסיף באוזניי מארחו הצרפתי: "איפה הנאצים היום ואיפה אנחנו?".

חיים הרצוג, ממשחררי ברגן בלזן במדי הצבא הבריטי, מעולם לא קיבל את קיומה של ישראל בשוויון נפש. הוא כתב: "זכיתי לראות את העם היהודי מגיח מהמעמקים המבעיתים של השואה וממריא בכנפיים מצולקות אל הגבהים של מדינת ישראל הריבונית בארץ ישראל". הוא ראה בעין מפוקחת את האיומים עלינו אבל גם באמונה בוטחת את יכולותינו להדוף את האיומים הללו. הוא דחה בתקיפות את העלילות נגדנו והוא הביע גאווה גדולה בהישגי מדינתנו.

כמו רבים כאן, אדוני הנשיא, כמוך ואחרים שהיו אז בארץ, במדינה, גם אני זוכר את דבריו המפוקחים והבוטחים בקול ישראל לפני מלחמת ששת הימים ובמהלכה. כנער, כפי שעשו רבים אחרים, האזנתי לו בשקיקה ברדיו. הרצוג חיזק את רוחנו. הוא חיזק את רוחו של הציבור הישראלי ברגעים הקשים. התרשמתי מהביטחון שהוא ביטא, מהשקט הנפשי, מהאמונה בעוצמתנו.

בעוד כמה שבועות נציין יובל שנים לאותה מלחמה ואני בטוח שקולו של הרצוג יהדהד שוב ויזכיר לנו את מהלכי הניצחון המזהיר ושיאו איחוד ירושלים. אין איש שלא זוכר את הדרך התקיפה שבה הדף חיים הרצוג מעל בימת האו"ם את ההחלטה שהשוותה בין הציונות לגזענות. התמונה של שגרירנו באו"ם הרצוג, קורע לגזרים את נוסח ההחלטה השערורייתית, צרובה בתודעה הלאומית ואני יכול להגיד לכם - גם בתודעה הבינלאומית.

הוא עשה זאת לאחר נאום חוצב להבות שבו הוקיע את הצביעות והשנאה המושרשת כלפי מדינת היהודים מצד מדינות ערב והמדינות שתמכו בהן. כעבור תשע שנים, אני התמניתי לתפקיד השגריר באו"ם. האיש הראשון שהלכתי להתייעץ איתו היה חיים הרצוג. וכל פעם שאני עולה לבימת האו"ם, לדוכן שם, אני נזכר בעמידתו הגאה, והיא נוסכת בי, בכולנו, השראה מתמשכת.

עלינו להמשיך לעמוד בנחרצות כאיש אחד נגד תרבות השקר שחלחלה לשורות האו"ם. מאבקנו בגינויים האוטומטיים, האבסורדיים כלפי ישראל, נמשך בעוז, וחיים הרצוג הוא אחד ממורינו במאבק הזה. כנשיא המדינה, חיים הרצוג הביע פעמים רבות את התפעלותו ממדינת ישראל, מהישגיה, מהאור שבוקע ממנה.

הרצוג התגאה במכלול הישגינו ותרומתנו לעולם ומאז ההישגים הללו והתרומות הללו התרחבו עשרות מונים. ישראל מנצלת את עוצמתה ויכולתה בחדשנות כדי לסייע למדינות רבות, והמספר של המדינות הללו הולך וגדל. ממש מדי שבוע.

אנחנו מיטיבים את חייהם של מיליונים בטכנולוגיה, במים, ברפואה, בחקלאות, באנרגיה מתחדשת, בתחבורה. במה לא? הנשיא הרצוג נהג לצאת נגד מה שכינה "ביטויי ההלקאה העצמית הבלתי מאוזנים" בחברה שלו. הוא התריע על תופעות שמצליחות לקרות, הרי יש כאלה. הוא גם דגל בנחרצות, בחתירה לשלום, בהשגת שלום, גם כשהשלום לא הושג, אבל הוא הוסיף: "טוב ונכון יהיה להסתכל על התמונה הכוללת בפרספקטיבה הנכונה. אנו ניווכח כי בהשוואה לעמים אחרים, אין לנו במה להתבייש. אני מוסיף והוא האמין - יש לנו הרבה במה להתגאות. שלוש הנקודות הללו, הראיה המפוקחת והבוטחת אל מול אויבנו, ההדיפה התקיפה של העלילות נגדנו והגאווה הגדולה בהישגי מדינתנו, מייצגים ממדים בולטים, ראויים להערצה מאישיותו ופועלו של חיים הרצוג.

כולנו מוקירים את תרומתו הגדולה לעמנו ולמדינתו. יהי זכרו ברוך.