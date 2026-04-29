הרמת ריסים וגבות - המדריך המלא למתחילות: מה זה, כמה זה עולה, וממי ללמוד

הרמת גבות

במדריך הזה נסביר הכל - מה בדיוק קורה בטיפול, כמה זה עולה, מה ההבדל בין השיטות, ואיך לבחור ממי לקנות את השירות או ללמוד את המקצוע.

מה זה בעצם הרמת ריסים?

הרמת ריסים היא טיפול קוסמטי שמרים את הריסים הטבעיים מהשורש ומייצר עקמומיות קבועה כלפי מעלה - בדומה לאפקט של מסקרה, אבל בלי שום מוצר. הריסים נשארים מורמים במשך חודש וחצי עד שלושה חודשים, בהתאם למחזור הצמיחה האישי ולאיכות הטיפול.

בניגוד להדבקת ריסים - שמוסיפה ריסים מלאכותיים ודורשת תחזוקה כל שלושה שבועות - הרמת ריסים עובדת עם מה שיש לך ולא מוסיפה כלום מבחוץ. התוצאה נראית טבעית לחלוטין, ומתאימה גם לנשים שלא רוצות מראה "עשוי".

הרמה קלאסית לעומת הרמה מקסימלית - מה ההבדל?

זה אחד הדברים שהכי חשוב להבין לפני שבוחרים טיפול. לא כל הרמת ריסים זהה, ויש הבדל משמעותי בין שתי השיטות העיקריות:

הרמה קלאסית - משתמשת בשתל עגול שיוצר עקמומיות עדינה ומתאימה בעיקר לריסים ארוכים ודקים. מחזיקה בדרך כלל חודש עד חודש וחצי, ומצריכה חומרים בסיסיים יחסית.

הרמה מקסימלית - שיטה מתקדמת שמשתמשת בשתל שטוח ומרים את הריסים גבוה יותר מהשורש. התוצאה דרמטית יותר, מחזיקה זמן ארוך יותר, ומתאימה גם לריסים קצרים או "עמידים" שלא מחזיקים הרמה קלאסית. חומרי ההרמה המקסימלית הם מקצועיים יותר ודורשים הכשרה ספציפית.

הרמת גבות - למה כולן מתחרטות שלא עשו את זה קודם

הרמת גבות פועלת על אותו עיקרון בדיוק - הרמת השיערות מהשורש ויצירת קו גבה גבוה ומוגדר. ההשפעה על מראה הפנים היא עצומה: גבה מורמת פותחת את העין, מקטינה מראית "עפעף כבד", ומעניקה לפנים ביטוי ערני ורענן.

הרבה נשים שמגיעות לטיפול הרמת גבות בפעם הראשונה שואלות את עצמן למה לא עשו את זה שנים קודם. הסיבה שרוב הנשים לא מכירות את הטיפול הזה היא פשוטה: הוא פחות "מפורסם" מהרמת ריסים, אבל לעיתים קרובות עושה הבדל גדול יותר.

כמה עולה הרמת ריסים וגבות?

המחירים בשוק הישראלי נעים בטווח רחב מאוד, ולכן חשוב להבין מה מצדיק את ההפרש:

טיפול בסיסי אצל מתחילה - בין 80 ל-150 שקל. לרוב עם חומרים זולים ובלי הכשרה מסודרת. הסיכון: הרמה שנפתחת תוך שבועיים, ריסים שנפגעים, תוצאה לא סימטרית.

טיפול מקצועי אצל מדריכה מוסמכת - בין 200 ל-350 שקל. עם חומרים מקצועיים, הכשרה בינלאומית, וערבות לתוצאה. מחזיק שלושה חודשים ונראה טבעי לאורך כל התקופה.

חבילה משולבת ריסים וגבות - בין 300 ל-450 שקל. המחיר הכדאי ביותר לתוצאה המקסימלית.

הטעות הכי נפוצה שנשים עושות היא לבחור לפי מחיר בלבד. טיפול זול שנכשל עולה בסוף יותר - גם כלכלית וגם מבחינת הנזק לריסים.

איך לבחור ממי לקנות את הטיפול?

יש כמה שאלות שכדאי לשאול לפני שמזמינים תור:

מה החומרים שבהם את משתמשת? - חומרים של חברות מובילות כמו Novel הרוסית נחשבים לסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר בתחום. מדריכה שעובדת עם חומרים אנונימיים מאליאקספרס - לברוח.

מה ההסמכה שלך? - הסמכה בינלאומית היא הכי חשוב. מדריכה שסיימה יום קורס קצר ללא תעודה מוכרת היא סיכון.

האם יש לך גלריה של עבודות? - תמונות לפני ואחרי מהלקוחות האמיתיים שלה, לא מהאינטרנט.

האם יש ליווי אחרי הטיפול? - מדריכה מקצועית עומדת מאחורי עבודתה ועונה על שאלות גם אחרי שהלקוחה יצאה.

הרמת ריסים כמקצוע - שווה ללמוד?

בשנים האחרונות גדל מאוד מספר האסתטיקאיות שמוסיפות הרמת ריסים וגבות לרשימת השירותים שלהן - ומסיבה טובה. מדובר בטיפול עם השקעה נמוכה יחסית בחומרים, זמן טיפול קצר של כ-45 דקות, וביקוש גבוה מאוד. לקוחה שמרוצה חוזרת כל שניים עד שלושה חודשים ומביאה חברות.

אסתטיקאיות שמחפשות קורס הרמת ריסים מקצועי צריכות לוודא שהן מקבלות הכשרה עם תעודה בינלאומית מוכרת, עבודה על מודליסטיות אמיתיות, חומרים מקצועיים כחלק מהקורס, וליווי אישי גם אחרי סיום הלימודים - לא רק יום לימוד אחד שמשאיר אותך לבד מול הלקוחה הראשונה.

סיכום - מה חשוב לזכור

הרמת ריסים וגבות היא אחת ההשקעות הקוסמטיות הכי משתלמות שיש - בתנאי שעושים אותה אצל אנשי מקצוע עם הכשרה מוכחת וחומרים איכותיים. הפרש של 100-150 שקל בין טיפול זול לטיפול מקצועי הוא זניח לעומת ההבדל בתוצאה ובמשך הזמן שהיא מחזיקה.

אם את מתעניינת בטיפול - תשאלי שאלות, תבקשי לראות עבודות, ותוודאי שהמדריכה עובדת עם חומרים מקצועיים. ואם את אסתטיקאית שרוצה להוסיף את השירות הזה - השקיעי בהכשרה אמיתית עם תעודה, לא בקורס מקוון של שעתיים.