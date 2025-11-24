Neopower: המרכז שלך לחדשנות באסתטיקה רפואית

קרדיט תמונה FREEPIK

כאן נכנסת לתמונה NEOPOWER, מרכז חדשנות באסתטיקה רפואית המוקם מבית APS – ארגון המנתחים הפלסטיים האסתטיים בישראל, ובהובלת ד"ר מאיר כהן, יו"ר הארגון.



בית מקצועי לרופאים, פלסטיקאים וקוסמטיקאיות מתקדמות



NEOPOWER נבנה כמרכז מקיף לרופאים, רופאי שיניים העוסקים באסתטיקה רפואית, מנתחים פלסטיים וקוסמטיקאיות רפואיות, המעוניינים להרחיב את סל הטיפולים שלהם בצורה בטוחה ומבוססת. הוא משלב בין שלושה עולמות חיוניים:

● הכשרות מעשיות ותיאורטיות – קורסים ייעודיים לרופאים באסתטיקה רפואית, החל מהזרקות ועד עבודה עם מכשור אנרגיה מתקדם.

● הכשרות לקוסמטיקאיות – עם דגש על פרוטוקולים בטוחים, מניעת זיהומים, הכנה לעור לפני טיפול ושיקום לאחריו.

● מכשור ופטנטיים טכנולוגיים – מערכות RF מתקדמות ומכשירים ייעודיים לשיפור מרקם העור ותמיכה בהחלמה לאחר ניתוחים וטיפולים.

עבור הרופא או הפלסטיקאי, המשמעות היא אפשרות להציע למטופלים תחת קורת גג אחת טיפולים שאינם ניתוחיים, לשלבם עם ניתוחים פלסטיים במידת הצורך, ולהעניק חוויית טיפול הוליסטית ובטוחה יותר.



סוגי הטיפולים – מהזרקות ועד לייזרים ופילינגים



עולם האסתטיקה הרפואית נשען כיום על שילוב בין כמה משפחות טיפול עיקריות, ו־NEOPOWER מלווה את המטפלים בכל אחת מהן:

● הזרקות וחומרי מילוי – טיפולי בוטולינום טוקסין (כגון בוטוקס ודומיו) להחלקת קמטי הבעה, יחד עם חומרי מילוי מבוססי חומצה היאלורונית לשיפור נפחים, עיצוב קו לסת, שפתיים ומבני פנים עדינים.

טיפולי לייזר ואנרגיה – מכשירי לייזר, RF (כמו Neopower RF) וטכנולוגיות נוספות לשיפור מרקם העור, צמצום נקבוביות, החלקת צלקות, גוון לא אחיד ופיגמנטציה. פילינגים רפואיים – קילופי עור ברמות עומק משתנות (שטחי, בינוני ולעיתים גם עמוק), המותאמים למצב העור ולרקע הרפואי של המטופל, לצורך רענון, שיפור מרקם והבהרה. טיפולי שיקום לאחר ניתוח – שילוב של מכשור ייעודי לשיפור ההחלמה והצלקות, לצד פרוטוקולים מדויקים להפחתת נפיחות, אודם ורגישות, למשל באמצעות מכשירים ייעודיים לשיפור מרקם העור לאחר ניתוח.

החוזקה של NEOPOWER היא באינטגרציה: במקום טיפול אחד מבודד, נבנים פרוטוקולים חכמים המשלבים הזרקות, טיפול במכשור וטיפול ביתי בקרמים רפואיים – כך שהמטופל זוכה למענה ארוך טווח ולא רק ל"תיקון נקודתי".

הקרמים הרפואיים של NEOPOWER – הארכת תוצאות הטיפול בבית

השלב שהרבה פעמים נשכח בטיפול אסתטי הוא השלב שאחרי – הטיפול בבית. סדרת הטיפוח הרפואית של NEOPOWER פותחה על ידי מומחי ארגון המנתחים הפלסטיים האסתטיים בישראל, במיוחד עבור עור שעבר טיפולים אסתטיים וניתוחים פלסטיים, במטרה לשקם, להרגיע ולשמר את התוצאה לאורך זמן.

הקרמים והתכשירים:

● מסייעים בשיקום מחסום העור ובהפחתת אדמומיות ורגישות.

● תומכים בהפחתת פיגמנטציה וקמטוטים עדינים.

● מותאמים גם לעור רגיש, תוך שימוש ברכיבים פעילים מתקדמים וללא חומרים כמו הידרוקינון ורטינול, שלעיתים דורשים תקופת הסתגלות.

בסדרות שנבדקו בקבוצות משתמשים דווח על שיפור ניכר במראה העור כבר לאחר כשבועיים של שימוש יומיומי – במיוחד בתחושת החלקות, האחדת גוון העור והזוהר הכללי.

כאשר משלבים פרוטוקול מקצועי בקליניקה עם שגרת טיפוח ביתית נכונה בעזרת הקרמים של NEOPOWER, יש פוטנציאל לשמור על התוצאות ולהאריך את משך השפעת הטיפולים, ואף לעיתים לדחות את הצורך בניתוח הבא.



מגמות עולמיות – פחות ניתוח, יותר טיפולים חכמים



בעולם כולו נרשמת קפיצה חדה בביקוש לטיפולים אסתטיים לא ניתוחיים – הזרקות, לייזרים, RF, פילינגים וטיפולי גוף מתקדמים. דוחות בינלאומיים מצביעים על עלייה של עשרות אחוזים בביקוש לטיפולים מסוג זה בשנים האחרונות, והתרחבות מהירה של מרפאות ומד-ספא המתמחים באסתטיקה רפואית.

הטרנד הבולט הוא מעבר לגישה היברידית:

● שילוב של ניתוחים פלסטיים כשצריך שינוי מבני משמעותי.

לצד סדרות של טיפולים לא ניתוחיים לשימור, רענון ושיפור עדין ומתמשך.

המטופלים מחפשים היום מראה טבעי, תוצאה הדרגתית ותחזוקה לאורך זמן – פחות "before & after" דרמטי, ויותר שיפור קבוע וחכם שנראה "כאילו נולדת ככה".

הצורך בהכשרת המטפל – בטיחות לפני הכול

הצמיחה המהירה של תחום האסתטיקה הרפואית בעולם העלתה גם את הצורך לוודא מי מטפל במטופלים, באיזה ידע ובאיזו אחריות. במדינות רבות מתנהל היום שיח נרחב על הצורך בכך שטיפולים החוצים את מחסום העור – כגון הזרקות, לייזרים מתקדמים וטיפולי RF – יתבצעו בנוכחות או בהכוונת רופאים ורופאים פלסטיים, מתוך הבנה שמדובר בפרוצדורות רפואיות לכל דבר.

לכן, אחד מעמודי התווך של NEOPOWER הוא הכשרה מובנית ומעמיקה:

● לימודי אנטומיה מעשית המותאמת לאסתטיקה רפואית.

● תרגול טכניקות הזרקה ומכשור על פי פרוטוקולים עדכניים מבוססי ניסיון.

● דגש רב על מניעת סיבוכים, זיהומים וניהול מצבי חירום, לצד בניית תיאום ציפיות נכון עם המטופל.

המשמעות עבור המטופל: לדעת שמאחורי כל טיפול עומדת מערכת שלמה של ידע, הכשרה ובקרה מקצועית; ועבור הרופא או הקוסמטיקאית – אפשרות לצמוח מקצועית וכלכלית, אך לעשות זאת בשיטתיות, באחריות ותחת מעטפת של מומחים.



Neopower – הרבה יותר ממרכז אסתטיקה



בסופו של דבר, NEOPOWER הוא לא רק שם של קורס או של קרם – הוא אקו-סיסטם שלם:

● מרכז הדרכה לרופאים, פלסטיקאים וקוסמטיקאיות רפואיות.

● בית למכשור מתקדם ופתרונות טכנולוגיים חדשניים.

● מותג קרמים רפואיים המלווה את המטופל גם בבית.

בעולם שבו אסתטיקה רפואית הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי היומיום של נשים וגברים בכל הגילאים, Neopower מציב סטנדרט חדש – כזה שמחבר בין מדע, רפואה, טכנולוגיה ויופי, מעניק למטופלים מסלול בטוח, מקצועי ואחראי לעבר גרסה בטוחה ובריאה יותר של עצמם.