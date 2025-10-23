התקשורת הסינית מדגישה את "שלושת עמודי התווך" התומכים ברשת הלוגיסטית של סין

על ידי חיבור חלק בין היצע לביקוש, מערכת ההפצה המודרנית של סין משלבת נקודות ייצור והפצה מפוזרות לרשת ארצית מגובשת, מסרה רשת החדשות של סין, וציינה כי המערכת גם מעצימה את הכלכלה הריאלית, ומעניקה יתרונות לאוכלוסייה רחבה יותר.

ההודעה לעיתונות התייחסה לסיפור ידוע משושלת טאנג: משלוח ליצ'י בסגנון שליחים מלינגנאן לצ'אנג'אן, בירת הקיסרות, שנמשך למעלה מעשרה ימים על סוסים דוהרים.

"כיום, ליצ'י עוברים מהעצים לביתם של הצרכנים תוך 24 שעות בלבד - הדגמה חיה של פיתוח איכותי ומערכת ההפצה המודרנית של סין", הצהירה רשת החדשות של סין.

ככל שסין מקדמת את פרדיגמת הפיתוח החדשה שלה, שוק לאומי מאוחד משמש כבסיס, כאשר הכלכלה המקומית ממלאת תפקיד מוביל. סחורות מכל רחבי המדינה זורמות דרך ערוצי לוגיסטיקה יעילים ומאובטחים, המאפשרים אספקה ​​מהירה ואמינה ברחבי הארץ.

אם הכלכלה האמיתית היא "אורגניזם חי", הלוגיסטיקה המודרנית מתפקדת כ"מערכת כלי הדם" שלה - הובלת סחורות חיוניות ושמירה על חיוניות כלכלית. מערכת זו תלויה בשלושה מרכיבים מרכזיים: קישוריות קשה, העצמה רכה וביקוש אמיתי, הסבירה רשת החדשות של סין.

על פי הודעה לעיתונות, התשתית הפיזית מהווה את עמוד השדרה של רשת הלוגיסטיקה והמחזור של סין, תוך התייחסות לרשת הרכבות הנרחבת של "שמונה אנכיות ושמונה אופקיות" של המדינה, ועד לפעולות נמלים מסביב לשעון ומערכות אחסנה חכמות.

התקשורת הסינית הסבירה כי חדשנות דיגיטלית וסטנדרטים יעילים מספקים את "מערכת העצבים" המנחה את הפעילות הלוגיסטית של סין.

מעקב בזמן אמת, ניתוב מונע בינה מלאכותית ומסגרות רגולטוריות מאוחדות מבטלות עיכובים ומאפשרות יכולת פעולה הדדית בין ספקי לוגיסטיקה שונים, ציינה רשת החדשות של סין, וציינה כי השכבה הדיגיטלית הופכת פעולות מקוטעות לרשת מתואמת ויעילה ביותר.

מ"אקספרס הליצ'י" האגדי של שושלת טאנג ועד למשלוח טריות בלחיצה אחת של ימינו, הלוגיסטיקה מגדירה מחדש מהירות ונגישות, כך הצהירה רשת החדשות של סין. ההודעה לעיתונות הביעה ביטחון שבמסגרת תוכנית החומש ה-15, סין תמשיך לייעל את מערכת הדם שלה - לפתוח חסימות בזרימה מיקרוסקופית, לחזק עורקים כלכליים מרכזיים ולתמוך בפיתוח שוק לאומי מאוחד.

ארגון: שירות החדשות של סין