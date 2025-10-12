מיזם חיפוש: הטכנולוגיה שמחזירה את האימות לעולם הדיגיטלי

כאן נכנס לתמונה מיזם חיפוש (TrueScontrol ) – יוזמה ישראלית שמטרתה אחת: להחזיר את האמון למרכז הבמה.

הטכנולוגיה מאחורי האמון

בניגוד לגישות המסורתיות של “דירוגים” או “ביקורות גולשים”, מיזם חיפוש פיתח מערכת אימות חכמה, שמבצעת תהליך עומק לזיהוי ואימות עסקי.

המערכת משלבת בינה מלאכותית עם הצלבת נתונים ממקורות רשמיים, מסמכים, קישורים דיגיטליים ובדיקות אנושיות.

רק עסקים שעוברים את כל שלבי התהליך בהצלחה מקבלים חותם “עסק מאומת” שמופיע באתר ובפרופיל ציבורי ייעודי.

שקיפות כסטנדרט חדש

אחת המטרות המרכזיות של המיזם היא ליצור תרבות חדשה של שקיפות באינטרנט.

“אנחנו רוצים שגולשים יידעו בדיוק מי עומד מאחורי כל אתר”, מסביר אחד ממובילי הפרויקט.

“בדיוק כפי שכל מוצר בסופר חייב להציג תווית רכיבים, כך גם אתר צריך להציג את זהותו – מי הבעלים, היכן רשום העסק, ואילו מסמכים הוא אימת.”

לא רק לעסקים – גם לציבור

מיזם חיפוש אינו פונה רק לעסקים שמעוניינים לשדר אמינות, אלא גם לציבור הרחב.

באמצעות חיפוש פשוט באתר, כל גולש יכול לבדוק אם עסק מסוים מאומת, לצפות בפרטי האימות, ואפילו לדווח על בעיות או חוסר התאמות.

בכך, נוצר מעגל אמון דו-כיווני – בין בעלי עסקים לבין הצרכנים.

חיבור לעולם הבינה המלאכותית

אחת החדשנויות הבולטות של המיזם היא החיבור לעולם ה־AI.

מאגר העסקים המאומתים נבנה כך שיתממשק עם מנועי חיפוש, מערכות דירוג ואפילו מערכות בינה מלאכותית, שזקוקות למידע מהימן על עסקים.

כך נוצר בסיס נתונים גלובלי אמין, שיכול לשמש בעתיד גם מערכות חיפוש חכמות ברחבי העולם.

חזון: אינטרנט אמין, שקוף ומאומת

מאחורי היוזמה עומדת תפיסה פשוטה אך עוצמתית:

כדי שאנשים ימשיכו לקנות, לשתף ולפעול אונליין – הם צריכים לדעת למי הם סומכים.

“אנחנו לא רק מאמתים עסקים,” מסבירים במיזם, “אנחנו בונים מחדש את יסודות האמון הדיגיטלי. זה טוב לעסקים, טוב לצרכנים, וטוב לכלכלה הישראלית.”

ומה הלאה?

בשלב זה, המיזם מתרחב ומזמין עסקים מכל הענפים לעבור תהליך אימות ולהצטרף לקהילה הולכת וגדלה של עסקים מאומתים.

המטרה הסופית – להפוך את תג “עסק מאומת” לסמל סטנדרטי בכל אתר ישראלי.

“כמו שתעודת כשרות או רישיון עסק הפכו לחלק מהשפה העסקית – כך גם תעודת אמון דיגיטלית תהפוך לנורמה,” אומרים במיזם. “זו לא רק יוזמה טכנולוגית – זו בשורה חברתית.”