ביטוח בניין משותף – למה זה כדאי?

קרדיט תמונה FREEPIK

לכן ברור מדוע אתם רוצים לעשות הכול כדי לשמור על הנכס הזה, אך נשאלת השאלה: מה מקובל ומה אחרים נוהגים לעשות? כמובן שביטוח דירה מסוג אותם הדברים שכדאי וחשוב לעשות, אך למען האמת, זה לא מספיק.

בפועל אנחנו רואים שאם הדירה נמצאת בבניין משותף, רצוי מאוד לעשות גם ביטוח רחב לבניין כולו. נסו לתאר מצב שבו יש הצפה, שריפה או רעידת אדמה וחלק מהבניין קורס.

מי יתקן את הנזק? וכמה זה באמת יעלה לכל אחד מבעלי הדירות בבניין? התיקונים והשיפוצים במצבים כאלה יכולים להגיע לסכומים מאוד גבוהים.

לכן ברור מדוע, אם אפשר להתכונן לצרה כזאת מראש, כדאי יהיה לעשות זאת. הדרך הנכונה היא לחתום על פוליסה מתאימה, ויפה שעה אחת קודם.

למה חשוב לבדוק את הפוליסה?

אם יש משהו שמאפיין את רוב האנשים שחותמים על ביטוחים שונים, זה שהם לא בודקים על מה בדיוק הם חותמים.

הם רוצים להבין באופן כללי בלבד מה כולל הביטוח, אך שוכחים להתייחס לנקודות השונות ולאותיות הקטנות. כאשר מדברים על ביטוח לבניין משותף מדברים על עניין שיש לו חשיבות עליונה. לכן, אם אתם יכולים לשבת בנחת ולבדוק על מה בדיוק אתם חותמים, זה כדאי.

רק כך תוכלו להבין שאתם עושים את הצעד הנכון ושברגע האמת, אם יהיה לכם צורך להפעיל את הביטוח, יהיה לכם אל מי לפנות.

חשוב להבין שבדיוק בגלל שיש כל כך הרבה חברות ביטוח בישראל, יש גם פוליסות שונות שמציעים ללקוח. משמעות הדברים היא שאם אתם רוצים לעשות ביטוח בניין משותף כדאי שתשקיעו מחשבה ותראו על מה בדיוק אתם חותמים.

ביטוח שלא עולה יותר מידי

מה שבאמת מטריד אתכם זה שאתם עומדים לעשות היום ביטוח בניין משותף ולשלם עליו הון עתק? חוששים שזה יהיה יקר מידי ושחלק מבעלי הדירות בבניין עלולים להתנגד לרעיון? אם כך, כדאי שתדעו שזה לא חייב להיות כך.

העניין הוא שיש היום תחרות מאוד גדולה בין חברות ביטוח שונות. לכן כדאי יהיה לרדת לעומק הפרטים ולראות ולברר את המחירים מראש.

האם ביטוח בניין משותף שתשלמו עליו יותר באמת יוביל לכך שתקבלו שירות ומענה ברגע האמת? כלל לא בטוח. והאם, במידה ותבחרו את הביטוח הכי זול שיש, זה אומר שהכיסוי הכספי יהיה מספיק גדול במידה ומשהו באמת יקרה?

חשוב מאוד לברר את הדברים האלה. אומנם אף אחד מאותם אנשים שעושים ביטוח בניין לא היה רוצה להגיע למצב שהוא זקוק לביטוח, אך חשוב לעשות זאת ולדעת מה באמת מגיע לכם.

סיכום

בסופו של דבר, ביטוח בניין משותף הוא לא מותרות אלא צורך אמיתי שנועד להגן עליכם, על הנכס שלכם ועל שאר דיירי הבניין.

בדיקה יסודית של תנאי הפוליסה והשוואה בין ההצעות הקיימות יבטיחו לכם שקט נפשי גם במצבי קיצון.

כשבוחנים את העלויות, חשוב לזכור שגם נושאים כמו עלות ביטוח צד ג לבניין הם חלק מהשיקולים שיכולים להשפיע על ההחלטה שלכם.

השקעה נכונה היום תבטיח לכם מחר גב כלכלי ותפעולי מול כל תרחיש לא צפוי – ובדיוק לשם כך ביטוח נועד.