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9v pV רשות מקרקעי ישראל הכריזה על גשם למשתכן כזוכה במכרז לבניית 505 יח"ד ב-7 מתחמים במכרז בשכונת הבריכות-ממשית בדימונה

רשות מקרקעי ישראל פרסמה כי 'גשם למשתכן בע"מ' זכתה במכרז במסגרת דיור במחיר מופחת, לבניית 505 יח"ד בשבעה מתחמים לבנייה רוויה, בשכונת ממשית בדימונה.

כלים

במסגרת המכרז שווקו 251 יח"ד במחיר מופחת ו-236 יח"ד בשוק החופשי.

להלן אומדני המחירים לדירות ששווקו במסלול מחיר מופחת:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 552,362 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 647,904₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  775,293₪.

*הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה

מדובר במכרז בתחום תכניות 607-0335448, 133/03/25 לבניית שכונת הבריכות-ממשית. השכונה שמתוכננת בדרום מזרח דימונה, מציעה בנייה רוויה של 1197 יח"ד בחלק ה צפוני של השכונה תתאפשר בנייה מגוונת עקב הגדלת הצפיפות, בחלק הדרומי של השכונה מוצעים בניינים גבוהים ובחלקה המרכזי בניינים מדורגים בני 3-4 קומות מעל מפלס הרחוב ועוד 3 קומות מתחת למפלס הרחוב, כולן לאורך המדרון. בראש הגבעה סביב בריכות המים של מקורות יוותר שטח פתוח עם עיצוב יחודי.

בשני הרחובות הראשיים של השכונה מתוכננת הקמת כיכר וסביבה מרכז מסחרי שיכלול מתנ"ס שכונתי שישולב לצד מוסדות ציבור וכן גינות לגיל הרך שיפוזרו בין מקבצי המגורים. כל זאת במטרה לתת מענה לצרכי האוכלוסייה הקיימת כמו גם לאוכלוסייה החדשה.

מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 24% ו-25% בהשוואה לדירות דומות בשוק.

להלן ניתוח מחירי דירות במתחם, החל מ :

tbl1 84185

tbl2 80e24

tbl3 433dcקרדיט : רועי עידן

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