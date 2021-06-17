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רשות מקרקעי ישראל הכריזה על גשם למשתכן כזוכה במכרז לבניית 505 יח"ד ב-7 מתחמים במכרז בשכונת הבריכות-ממשית בדימונה