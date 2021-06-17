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zd n2 אושרה תכנית רשות מקרקעי ישראל ברחובות לשכונה בת 758 יחידות דיור

תוכנית קרית ההגנה מזרח אשר קודמה ע"י רשות מקרקעי ישראל מרחב עסקי מרכז, בשיתוף עם עיריית רחובות אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז .

כלים

התוכנית מציעה הקמת שכונת מגורים  בהיקף 758 יח"ד לבנייה רוויה ולבניה צמודת קרקע לכיוון כביש 40 ממזרח ודרך מנחם בגין מצפון.

התכנית יוצרת חיבור אורגני בין הותיק לחדש באמצעות תמהיל מעורב של בינוי צמודי קרקע  ודירות גן/גג  היוצרים חיבור אורבני עם הבניה הנמוכה הקיימת בשכונת ההגנה , ובניינים גבוהים המשתלבים  במירקם האורבני הקיים של הבנינים הגבוהים הקיימים ממערב.

התוכנית, הוכנה ע"י שלמה מגורי-כהן אדריכל ומתכנן ערים וקודמה ע״י אינג׳ אורי הורביץ, נותנת את המענה הנדרש ליצירת שכונת מגורים איכותי החל מהקצאת שטחים נרחבים (כ-15 דונם) ללבנית בתי ספר , גני ילדים ומוסדות שכונתיים נדרשים, לרבות יצירת בהמשך לבתי הספר הקיימים. תשומת לב מיוחדת ניתנה להקצאת שטחים ירוקים לטובת הציבור (כ-18 דונם) הן בלב השכונה והן בצפונה כ"באפר ירוק" בסמוך לכביש 40.

התוכנית הינה חלק משיתוף הפעולה הפורה בין רמ"י ובין עיריית רחובות. מימוש התוכנית יהווה את הסנונית הראשונה של הסכם הגג המתגבש בעיר לטובת הגדלת היצע הדיור בעיר המהווה מוקד ביקוש במרכז.

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 קרית ההגנה מזרח 
 רחובות 
 רשות מקרקעי ישראל 

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