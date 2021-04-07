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qw kw מה זה היתר בניה בתמ"א 38

היתר בנייה הוא התמורה הכלכלית של הקבלן בתמ"א 38. בשונה מדייר פרטי שמחליט לחזק את הבנית שלו ומשלם במזומן לקבלן, תמ"א 38 זו תכנית רגולטורית שיצאה תחת ידיו של המחוקק.

כלים
תמ"א 38
תמ"א 38

 

ככזו, היא לא מחייבת את האזרח בתשלום, שכן לא ניתן, כל עוד אלו לא כספי מיסים וכספים שמיועדים לחברות ממשלתיות, לחייב אזרח על פי חוק. אפשר להציע תמריצים עבורו ועבור הקבלן הבונה, וכאן נכנס לתוקפו היתר הבנייה. הקבלן יכול להגדיל את הבניין שהוא מחזק בתמ"א 38 ולבנות לעצמו דירות או במקום קומת העמודים או על הגג. בניגוד להסמכת הבניינים לבצע תמ"א 38, שמעוגנת בחוק בכל הארץ, ומכוונת לבנייני-עמודים שנבנו לפני שנת 1980, היתרי בנייה משתנים בהתאם לתב"ע המועצה בכל עירייה. כאשר מדובר על אזורים גדולים, למשל תמ"א 38 תל אביב יפו, התב"ע משתנה גם ברמת השכונה והאזור: יש מקומות לשימור בהם כמעט אסור לבנות, לעומת אזורים חדשים בהם ניתן לבנות 3 קומות ויותר.

דיירים – כך תדעו אם הבניין שלכם מתאים לתמ"א 38 והיכן יבנה הקבלן את היתרי הבנייה שלו

גשו לוועדת התכנון העירונית ובררו, בהתאם לכתובת או למסירת גוש חלקה (ניתן להוציא באתר MAPI), האם הבניין שלכם מיועד לתמ"א 38. במידה וכן, ניתן לבדוק באתר האינטרנט של העירייה מה מותר לקבלן לבנות והיכן. הפרט כמויות הקומות הרשומות באתר הן כמויות מקסימום: עד 3 קומות על הגג, עד 2 דירות בקומת העמודים, למשל. בהתאם לכך, תוכלו לדעת האם לעשות תמ"א 38 ולהיערך בהתאם, במידה וכן. אם אתם לא מרוצים ממה שקראתם בתב"ע (למשל, היא מנחה לבנות קומות על הגג, ואתם מתעקשים שהן ייבנו בקומות העמודים כדי לא להסתיר את הנוף)  ניתן להעביר שאילתה לעירייה ולהתקדם אם ורק הוחלט לשנות זאת בהתאם לבקשתכם. מומלץ להיעזר בעו''ד נדל''ן או עו''ד תמ''א 38 שילוו אתכם בתהליך.

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