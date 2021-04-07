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Rf Vu רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכה השלישי במכרז בבאר יעקב לבנייתן של 238 יח"ד שמחציתן במסלול מחיר מופחת ומחציתן יוצעו למכירה בשוק החופשי

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על חברת 'בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ' כזוכה בהתמחרות במתחם א' במכרז לבניית 238 יח"ד לבנייה רוויה ומסחר, במסגרת שיווק במתכונת 'דיור במחיר מופחת' בבאר יעקב. בשני המתחמים האחרים הוכרזו זוכים לפני מספר שבועות.

כלים

נזכיר כי במסגרת המכרז שווקו 538 יח"ד מהן 269 יח"ד במחיר מופחת ו-269 בשוק החופשי.

להלן אומדני המחירים לרוכשי הדירות ששווקו במסלול מחיר מופחת הנמוכים ב 22% ממחירי דירות דומות בשוק.

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 1,262,196 ₪.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 1,465,776₪.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על  1,737,216₪.

*הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה

מדובר במכרז בתחום תכנית תמל/1018/א בשטחי מחנה צריפין ההיסטורי אשר פונה.

התכנית משתלבת בפיתוח שטחי המגורים בצפון באר-יעקב ומשלימה אזורי תעסוקה קיימים הסמוכים לדרך 44. רמ"י צופה כי מימוש התכנית יתרום להיקף ומגוון התעסוקה והמגורים של המועצה המקומית באר-יעקב בהתאמה לתכנית השלד ותכנית המתאר.

נזכיר כי בתכנית דיור במחיר מופחת נקבעה שיטת מחיר מקסימום למ"ר ומחיר מינימום למ"ר. הזוכה ייבחר לפי מבחן דו שלבי. בשלב הראשון - נבחר מי שהציע את המחיר הנמוך ביותר לרוכשי הדירות- למ"ר דירתי. בשלב השני- מבין מי שהציעו את המחיר הנמוך ביותר למ"ר שהוא המינימום - תבחר ההצעה של המציע שהציע את התוספת הגבוהה ביותר על מחיר הקרקע, כלומר התמורה המופחתת הגבוהה ביותר.

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