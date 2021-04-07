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רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכה השלישי במכרז בבאר יעקב לבנייתן של 238 יח"ד שמחציתן במסלול מחיר מופחת ומחציתן יוצעו למכירה בשוק החופשי