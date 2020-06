הבנק העולמי מחזק את הכלכלה הפלסטינית - יקציב 15 מיליון דולר לעידוד משרות טכנולוגיות

"למגזר ה-IT הפלסטיני יש פוטנציאל גדול לתרום לצמיחה הכלכלית. ענף ה- IT יכול להציע הזדמנויות לצעירים פלסטינים, המהווים 30% מהאוכלוסייה וסובלים מאבטלה חריפה." אמר קנתן שנקר, מנהל אזורי הגדה המערבית ועזה בבנק העולמי. "בכל שנה יש יותר מ -3,000 בוגרי IT באוניברסיטאות פלסטיניות, ולרובם אין עבודה. בנוסף, המגזר פחות פגיע בעת משברים ויכול להכיל עבודה מרחוק בתקופות כמו מגיפת ה-COVID-19 או מגבלות אחרות על התנועה. פרויקט חדש זה הוא חלק מהאסטרטגיה של הבנק העולמי להשקיע במערכת (eco-system) יזמות חזקה יותר ליצירת מקומות עבודה."

יותר מרבע מהפלסטינים בגיל העבודה היו מובטלים עוד לפני משבר ה- COVID-19. אחוז האבטלה בקרב צעירים פלסטינים עמד על 37% ברבעון הרביעי של 2019 ובאופן מדאיג ביותר על 61% בעזה. אחוז השתתפותן של נשים פלסטיניות בכוח העבודה הינו מהנמוך ביותר באזור המזה"ת-צפון אפריקה, בעיקר בגלל מגבלות ניידות ומעבר.

מגזר ה- IT הפלסטיני יכול להיות מקור לצמיחה כלכלית ותעסוקה. הביקוש לשירותי IT גדל משמעותית בשטחים הפלסטינים, ויש מגמה הולכת וגוברת למיקור חוץ בתחום. הפרויקט החדש ימנף את הפוטנציאל ליצירת מקומות עבודה ויתמודד עם האתגרים להתרחבותו בשטחים הפלסטינים, תוך סיוע בפיתוח מערכת כלכלית שתעודד ותיתן תמריצים לפיתוח ומחקר וחדשנות.

בהתחשב בכך שענף ה- IT מסתמך בעיקר על טכנולוגיה והון אנושי מיומן, הפרויקט יעודד חברות להשקיע בתחומים אלה, ובכך יעודד אספקת שירותי IT באיכות גבוהה, מענה חשוב לחברות ואנשים פרטיים הזקוקים לפיתוח מיומנויות כדי לענות טוב יותר על צרכי הלקוחות. בנוסף, הפרויקט יעניק מימון ראשוני לעידוד השקעות פרטיות בענף, כולל למחקר ופיתוח. משקיעים מהמגזר הפרטי יוכלו להשקיע בחברות IT חדשות, הדרכה או שירותי משאבי אנוש.

הפרויקט גם יגביר את הביקוש לשירותי IT פלסטינים על ידי עידוד השקעות ישירות זרות, טיפוח שותפויות עם חברות טכנולוגיה עולמיות ושיפור הגישה לשוק הפלסטיני. הפרויקט יעזור להפיץ מידע בחו"ל על הזדמנויות בענף ה- IT הפלסטיני. זהו נושא קריטי עוד יותר בסביבה פגיעה המושפעת מהסכסוך ולעתים קרובות מתקשה למשוך השקעות. בעזרת העלאת מודעות, הפרויקט מבקש להרחיב הזדמנויות ולהביא עסקאות חדשות. חברות ה- IT לא רק יהנו מהכנסות חדשות אלא גם ייחשפו לידע חדש בתחום הטכנולוגיה והשיווק של השירותים שלהן.

"התחזית של ענף ה-IT הפלסטיני מבטיחה, אם יינקטו הפעולות הנכונות." אמרה יוליה קוג'וקארו, מומחית בכירה למגזר הפרטי בבנק העולמי. "הפרויקט מציע מערך התומך בהעברת ידע בתחום ההיי-טק ובהבניית הכישורים הנדרשים מבוגרי לימודים בתחום, ובמקביל הגברת התחרותיות של הענף וחשיפת חברות IT פלסטיניות לסטנדרטים עולמיים ופרקטיקות עבודה מומלצות. תוך שיפור תחום הטכנולוגיה ועידוד השקעות, לצעירים משכילים פלסטינים יהיו הזדמנויות חדשות למצוא משרות טובות עם מיומנות גבוהה."