הבנק העולמי ומדינות תורמות יעבירו לפלסטינים 63 מיליון דולר לייצור אנרגיה

הבנק העולמי אישר מענק של 14 מיליון דולר לשלב הראשון בתכנית קיימות רב-שלבית Advancing Sustainability in Performance, Infrastructure, and Reliability of Energy Sector (ASPIRE) - לקידום הביצועים, התשתיות והאמינות של סקטור האנרגיה בכלכלה הפלסטינית, על מנת לשפר ביצועים תפעוליים ופיננסיים של מוסדות החשמל הפלסטיניים ולעודד גיוון מקורות אנרגיה. התוכנית תיהנה ממענק נוסף של 49 מיליון דולר מהמדינות התורמות* החברות ב Partnership for Infrastructure Development Multi-Donor Trust Fund (PID MDTF) - הקרן מרובת התורמים לפיתוח תשתיות, המנוהלת על ידי הבנק העולמי.