קרדיט : Istock

הסדרה "סליחה על השאלה" מבוססת על פורמט אוסטרלי מצליח, בשם "You Can't Ask That". ערוץ כאן 11 רכש מרשות השידור האוסטרלית (ABC) זכות להפיק סדרה המבוססת על אותו פורמט של תוכנית ריאליטי אוסטרלית, כשהפרק הראשון בסדרה הישראלית עלה לאוויר ב-17 ביולי 2018, ואליו נוספו עד אמצע נובמבר 2018 עוד 14 פרקים.

התוכנית זכתה להצלחה רבה, וקצרה ביקורות נלהבות. הפרק בו הופנו שאלות לבני נוער צבר (באתר ערוץ כאן 11 וביוטיוב) כ-700,000 צפיות. רק מעט סדרות לצפייה ישירה הפכו כה מדוברות בקרב חתך נרחב כל כך של האוכלוסיה, ולכן אין פלא שכבר באוקטובר 2018 הכריז תאגיד השידור כאן 11 על הפקת עונה שנייה, שהפרק הראשון בה צפוי לעלות לאוויר בקרוב.

קבוצות המיעוט שהעונה הראשונה התמקדה בהן

כל פרק של "סליחה על השאלה" מתמקד בקבוצת מיעוט, שנציגים שלה עונים על שאלות הנבחרות מבין אלה שהקהל הרחב מעלה. את השאלות ניתן להעביר מבעוד מועד באופן מקוון דרך דף המיועד לכך באתר כאן תאגיד השידור הישראלי. בעונה הראשונה, קבוצות המיעוט אליהן הופנו שאלות היו טרנסג'נדרים, חולים במחלות סופניות, אנשים בעלי עודף משקל, מכורים לסמים לשעבר, עיוורים, קשישים, ילדים ממשפחות גאות, נמוכי קומה, לוקים במחלות נפש, ערבים ישראלים, בני נוער (הפרק הנצפה ביותר), פליטים, עולים מרוסיה, פוליאמורים (מנהלים מערכות יחסים אינטימיות עם יותר מבן זוג בודד) ואסירים משוחררים.

כאמור, הפרק על בני נוער הפך לנצפה ביותר, ובמהלכו ענו בני נוער שנבחרו על ידי צוות ההפקה על שאלות כגון מה בני נוער עושים בטלפון, איך הם משיגים אלכוהול וסמים, כמה חשוב לבני נוער איך הם נראים, באיזה גיל מתחילים בני נוער לקיים יחסי מין, מי נוטל רטלין, מה מפחיד בני נוער ועוד. על הצופים בפרק זה נמנו בני נוער והורים רבים שקיוו, ואכן מצאו, תשובות לשאלות רבות אותן קשה להם לשאול את ילדיהם המתבגרים.

פרקים נוספים שנחשבו מעניינים במיוחד, וצברו מאות אלפי צפיות, הישג נאה מאוד בקנה המידה של סדרות לצפייה ישירה בעברית, היו הפרק שעסק בטרנסג'נדרים והפרק בו ענו, בכנות ובגרות מרשימה, ילדים למשפחות גאות על שאלות שחלקן היו אישיות עד כאב.

סוד קסם הסדרה

יש מי שתוהים איך זה שסדרה פשוטה בה המצולמים פשוט יושבים להם ועונים על שאלות יכולה להפוך, כמעט מיד עם עלייתה לאוויר, לאחת הסדרות הפופולאריות ביותר וכזו הנחשבת, בעיני צופים ומבקרים כאחד, לסדרה המספקת ערך מוסף עצום.

התשובה היא - שילוב של סקרנות הנוגעת לסטיגמות שהחברה בה אנו חיים נגועה בהן, והזדמנות לקבל מענה לשאלות שכולנו היינו רוצים להעלות – כאשר מתכונת הסדרה מאפשרת זאת. בביקורות מקצועיות, כמו גם בחוות דעת של צופים, נכתב כי הנושאים שמפיקי הסדרה בחרו לעסוק בהם והשאלות שנבררו בקפידה (מבין רבבות שהוצעו על ידי הקהל הרחב) קלעו בדיוק, סיפקו מענה לסוגיות מעניינות שונות, והציפו אחרות שרבים מאיתנו אפילו לא חשבו עליהן.

מה צפוי בעונה השנייה

הפרק הראשון של העונה שנייה יהפוך זמין בפלטפורמת כאן 11 וביוטיוב, לצד שלל סדרות לצפייה ישירה, לקראת סוף מרץ 2019. מזה כמה חודשים שבאתר כאן 11 קיים דף דרכו ניתן להציע שאלות לקבוצות המיעוטים שנבחרו לפרקי העונה השנייה וביניהן בני דור שני ושלישי לשואה, אנשים עם הפרעות אכילה, אוטיסטים, אתיופים, מכורים להימורים, מתניידים בכיסא גלגלים, קורבנות תקיפה מינית, יוצאי כתות, תאומים זהים, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אנשים החיים מתחת לקו העוני, ילדים להורים גרושים, הלומי קרב, סגל רפואי (אחים, אחיות ועוד) ונשים שעברו לידות שקטות.

נציגי קבוצות המיעוט נבחרים על ידי צוות ההפקה, כאשר לא ניתן להגיש מועמדות להשתתף בתוכנית. לאור הצלחת העונה הראשונה, יש מקום להניח שגם העונה שנייה תזמן לנו אפשרות להציץ אל חייהם של קבוצות שסטיגמות שונות דבקו בהן, ולשמוע תשובות ישירות לשאלות שאנו עצמנו היינו רוצים להעלות.