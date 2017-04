קטיף תבלינים וארוחת שף בגינה המלכותית של מלון אמריקן קולוני ירושלים

צילום: מיקלה בורסטו עוזיאל

לרגל האביב מציע מלון אמריקן קולוני הירושלמי לאורחיו ומבקריו חוויה ייחודית של סיור קולינרי עם ברוך מור הגנן הוותיק, בגינת התבלינים המפוארת של המלון שנמצאת בשיא תפארתה, ליקוט מגוון עשבי תיבול טריים והסבר מלומד על סוגי העשבים, השימושים השונים וההיסטוריה של גינות המלון, שבשבילן צעדו, מלכים, מצביאים, מנהיגים גדולים ואמנים מפורסמים מתקופת הפאשה ועד לימינו.

לאחר מכן תתקיים ארוחה עשירה וארומתית במסעדת הפטיו המפורסמת עם שף המלון, דיוויד דידס של מנות שף בליווי העשבים הטריים שזה עתה נקטפו.

בנוסף לסיור בגינה ולארוחה יבקרו האורחים בארכיון ההיסטורי של המלון האוצר בתוכו את קורותיה של קהילת המייסדים וירושלים של תחילת המאה העשרים ויסיירו בין חדרי המלון ומסדרונותיו מלאי הסיפורים.

הסיורים הקולינאריים וארוחות השף במלון ובגינת התבלינים יתקיימו בתאריכים: 28/04, 12/05, 26/05, 09/06 החל מהשעה 11:00. עלות הסיור והארוחה 210 ₪ לאדם. להרשמה: events@amcol.co.il | 1-800-265-669

מנכ"ל המלון, תומאס ברונטאלי: "האביב היא תקופה מיוחדת במלון אמריקן קולוני. מזג האוויר הירושלמי נוח, הגינה הקסומה שנמצאת בשיא פריחתה, הריחות, הצבעים והצלילים מעניקים לאורחים תחושה מיוחדת שלא ניתן למצוא בשום מקום אחר בארץ ובעולם. אני מזמין את כולם לחוות את האביב במלון, עם סיור מודרך בגינה, ביקור בארכיון הייחודי והמרשים, ללמוד על ההיסטוריה המפוארת של המבנה, לסעוד באחת ממסעדות הגורמה ולשבת בבר הקיץ לארוחה ולקוקטייל באוויר הפתוח".

בזכות קסמו הרב וההיסטוריה העשירה שלו הפך אמריקן קולוני ברבות השנים למקום המועדף על ידוענים הנמנים על שמנה וסלתה של החברה העולמית, ביניהם פוליטיקאים בעלי שם, שגרירי מדינות זרות, עיתונאים ואושיות תרבות מובילות דוגמת טוני בלייר, ריצ'רד גיר, בוב דילן, סר וינסטון צ'רצ'יל, ג'ורג'יו ארמאני, להקת קולד פליי ועוד. אמריקן קולוני משתייך לארגון היוקרתי The Leading Hotels of the World, המחייב את חבריו הנבחרים בקפידה בשמירה על רמת שירות ואירוח של חמישה כוכבים. לאחרונה נבחר המלון בפעם השלישית, והשנייה ברציפות בתואר מלון הבוטיק הטוב בישראל על ידי ''World Travel Awards.

המלון מתהדר בקשתות ערביות מרהיבות-עין, ריהוט עשיר וסוויטות מרווחות ומעוררות השראה. מבניו רבי היופי של המלון, גני הירק השופעים, הבריכה השלווה, המסעדות המשובחות והברים השוקקים הבטיחו את המוניטין של המלון לאורך שנים כנווה מדבר אליו כולם חפצים לשוב פעם אחר פעם. במלון אמריקן קולוני 92 חדרים הנחלקים לשמונה סוגים שונים, שכל אחד מהם מהלך קסם בסגנונו המיוחד: 10 חדרי סטנדרט, 13 חדרי קומפורט, 11 חדרי קומפורט בלקוני, 9 חדרים קומפורט הצופים לבריכה, 10 חדרים פאשה קלאסיק, 16 יחידות פאשה דה-לוקס, 12 סוויטות ג'וניור ו-11 סוויטות, כולם מאובזרים בכל הנחוץ לחופשה מושלמת.

במלון מסעדות וברים המציעים לסועדים בהם מגוון רחב של טעמים ואווירות:

מסעדת ערבסק: מציעה לאורחים ממיטב המטבח הערבי והמזרח-תיכוני לצד רשימת יינות עטורת פרסים.

מסעדת ואל (Val's Brasserie): מסעדה המשקיפה אל הבריכה והממוקמת בסמוך לבר המרתף. ניתן לסעוד בה בצהריים ובערב אל מול האח וליהנות ממנות מקומיות ואירופאיות, כגון תה מנחה אנגלי המוגש במסעדה לצד מגוון כריכים וביסקוויטים מיוחדים המלווים בריבת תותים או בעוגה אנגלית.

בר המרתף: מקום מפלט אינטימי ומרגיע הניחן באווירה מזרחית של המאה ה-19. הבר החורפי ממוקם במרתף עשוי אבן ירושלמית מקורית, וכולל פינות ישיבה אפלוליות ורבות קסם. הבר המיוחד נודע בהיותו מקום מפגש פופולארי עבור עיתונאים, אורחים ותושבים מקומיים.

בר הקיץ: פתוח לציבור הרחב בגינה הקסומה והמלכותית של המלון. בבר הקיץ ניתן ליהנות מארוחה טובה, מעל ל-100 סוגי קוקטיילים ובילוי במזג האוויר הירושלמי המצוין בכל חודשי הקיץ.

קפה הטרסה: למשקאות, נשנושים ושיחות נפש, נמצאת בסמוך לחנויות המלון וצופה אל כניסת המלון רוחשת החיים.

נוסף למסעדות, המלון מציע לאורחיו גם בריכה חיצונית מחוממת, חדר כושר, סאונה וחדר טיפולים מפנק.

מלון אמריקן קולוני, רח' לואי ונסן 1, ירושלים, 02-6279777