"ירוק בחוץ אדום בפנים" תערוכת יחיד של האמנית טל אמיתי-לביא

"Green on the Outside Red on the Inside" - תערוכת יחיד חדשה - אוצרת: שלומית ברויר. פתיחה: יום שישי, 17.3.17, שעה 12:00 - גלריה בסיס, בית ספר בסיס לאמנות, הרצליה "ירוק בחוץ אדום בפנים", הינה תערוכת יחיד חדשה של האמנית טל אמיתי-לביא. העבודות אשר יוצגו בתערוכה מושפעות באופן ניכר מהדיאלוג המתמשך של האמנית עם תולדות האמנות, כאשר היא דנה בתמות שונות של ייצוג, אסתטיקה, סוגות, אופני פירוק-הרכבה ויחסי פנים-חוץ, תוך מבט ביקורתי, רפלקסיבי או הומוריסטי.