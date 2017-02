קונצרט מס' 6 של הסימפונית ראשל"צ בניצוחו של דן אטינגר

הקונצרט הבא שלה בניצוחו של דן אטינגר

ראשל"צ 8.3, 19.3, רחובות 15.3, ת"א 21.3 התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון תקיים את הקונצרט הבא שלה בניצוחו של דן אטינגר, המנצח האורח הראשי שלה. בקונצרט יתארח הפסנתרן אנדי פלדבאו. הקונצרט יתקיים בראשל"צ (8.3, 19.3), רחובות (15.3) ובת"א (21.3).

בתוכנית הקונצרט: מוצארט, סימפוניה מס' 25; ר.שטראוס, בורלסקה לפסנתר ולתזמורת; מוצארט – סימפוניה מס' 40.

"בין שתי סימפוניות מוכרות של מוצרט תנוגן בקונצרט זה הבורלסקה של ריכרד שטראוס", אומר אריאל כהן, מנכ"ל התזמורת. "זוהי יצירה שאין מרבים לבצעה באולמות הקונצרטים, ומנגד רבים הקליטו אותה, מגלן גולד ועד מרתה ארגריך. תפקיד הפסנתר בבורלסקה נחשב קשה ומאתגר ועוד בתקופתו של שטראוס היו פסנתרנים שחששו לנגנה. מי שיאזין למגוון ההקלטות של היצירה יופתע מהשונות הרבה בין האינטרפרטציות".

דן אטינגר, מנצח המנצח האורח הראשי של התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, מנהלה המוסיקלי של בית האופרה במנהיים, התזמורת הפילהרמונית של שטוטגרט גרמניה ומנצח כבוד של התזמורת הפילהרמונית טוקיו. בתפקידיו הקודמים שימש כמנצח בית האופרה הממלכתית ברלין "אונטר דן לינדן"” ועוזר למנהל המוסיקלי, דניאל ברנבוים. אטינגר היה מנהלה המוסיקלי של התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, מנצח אורח ראשי בתזמורת הסימפונית ירושלים -רשות השידור, מנצח הבית באופרה הישראלית ומנצח מקהלת האופרה הישראלית.

דן אטינגר מנצח דרך קבע על הפקות אופרה רבות בבתי אופרה מובילים בעולם: המטרופוליטן אופרה בניו יורק, התיאטרון הלאומי החדש בטוקיו, האופרה המלכותית "קובנט גארדן" בלונדון, האופרה הלאומית בפאריס עוד ניצח על בית האופרה מרינסקי, סנט פטרבורג בפסטיבל "קלאסי בים האדום", על הפקות רבות באופרה הממלכתית בברלין ובאופרה הלאומית החדשה, וכן בבתי האופרה של לוס אנג’לס, הממלכתיות של מינכן, וינה והמבורג, אופרה נורת באנגליה והלאומית בוושינגטון. באופרה הישראלית ניצח על הפקות רבות בבית האופרה וכן על הפקות לה טרוויאטה בכיכר רבין בתל-אביב, שמשון ודלילה, נבוקו וריגולטו בפארק הירקון גני יהושע בהן חזו עשרות אלפי צופים. דן אטינגר ניצח על כל התזמורות המובילות בישראל, לרבות הפילהרמונית הישראלית ותזמורות מובילות באירופה. כמנהלה של התזמורת הפילהרמונית של טוקיו הוא הירבה לנצח עליה ובחלק מן הקונצרטים הופיע גם כפסנתרן כאשר הוא מנצח מן הפסנתר. אטינגר ניצח על הקלטת תקליטור לחברת EMI עם הזמרת דיאנה דמראו ולחברת "אורפיאו" עם הזמרת אדריאנה פייצקונה ותזמורת הרדיו של ברלין. עוד ראו אור הקלטות שלו עם התזמורת הפילהרמונית בטוקיו ועם התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון-לציון. בקיץ 2015 הופיע לראשונה בפסטיבל זלצבורג כשניצח על "נישואי פיגארו" וזכה להצלחה רבה ומאז שב לנצח בפסטיבל.

דן אטינגר נולד בישראל בשנת 1971. הוא למד זמרה באקדמיה למוסיקה ע”ש רובין בתל-אביב בהדרכתה של תמר רחום. כזמר בריטון הופיע עם כל התזמורות המובילות בישראל בהן גם התזמורת הפילהרמונית הישראלית ובתפקידים רבים באופרה הישראלית, מיצירות מונטוורדי, דרך מוצרט, ורדי ועד ליצירות פרוקופייב. בשנת 1993 זכה בפרס פרנסואה שפירא ובמשך שנים זכה במלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל ובמלגות המכון הישראלי לאמנות הזמרה. דן אטינגר הוא מוסיקאי נבחר של הקרן הישראלית למצוינות תרבותית ונמנה בעבר עם מורי האקדמיות למוסיקה בתל אביב ובירושלים.

אנדי פלדבאו, פסנתר את מסלול הלימודים שלו החל אנדי פלדבאו בקונסרבטוריון גבעתיים שם למד בהדרכתה של לילי דורפמן. בבית הספר בוכמן-מהטה באוניברסיטת תל אביב נמנה עם תלמידיו של עמנואל קרסובסקי. לימודי המשך עשה בניו יורק בבתי הספר ג'וליארד בהדרכתו של ג'וליאן מרטין ומאנס בהדרכת פבלינה דוקובסקה. השתתף בכיתות אמן בהדרכתם ריצ'ארד גוד, אאן שאיין, לזלי הווארד, סטפן שייה, אלון גולדשטיין, דניאל הוקסטר וגלעד מישורי וכיום לוקח שיעורים אצל איתן גלוברזון.

אנדי פלדבאו זכה בפרסים בתחרויות American Protégé (פרס ראשון) אשדוד (פרס שני) ועוד זכה בפרסים בתחרויות באוניברסיטת תל אביב ובתחרות סלונימסקי ברוסיה וכן במלגות קרן התרבות אמריקה-ישראל ובמלגות בבתי הספר בוכמן מהטה וג'וליארד. כסולן הופיע עם הסינפונייטה הישראלית, תזמורת סימפונית ירושלים, תזמורת יהודית לוס אנג'לס, תזמורת אשדוד, תזמורת סינפוניה וארזוביה (ורשה) ותזמורת קאמרית בדפורד בניו יורק. כנגן רסיטלים הופיע בערים ואולמות חשובים בצפון אמריקה: וושינגטון, שיקגו, ובשלושה קונצרטים שונים ב"קרנגי הול" ניו יורק ובמדינות וושינגטון, אינדיאנה, אורגון ומישיגן ובפסטיבלי מוסיקה שונים בניו יורק. באירופה הופיע בלונדון, ברלין, מינכן, פרנקפורט, בישראל הופיע בתל אביב, בירושלים, ב"צלילים במדבר" בשדה בוקר וב"שלושה ימי פסנתר" בירושלים. לצד הופעותיו השתתף כפסנתרן בסמינר הקשתנים הבינלאומי "קשת אילון" וכן שימש כאסיסטנט של גיל שוחט. בימים אלו אנדי פלדבאו עובד על הקלטת הדיסק המסחרי הראשון שלו.

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון נוסדה בשנת 1988 על-ידי עיריית ראשון לציון. בתוך זמן קצר התמקמה בקצה העליון של הפירמידה האמנותית, כגוף מוסיקלי מוביל ומחדש בישראל. משנת 1989 משמשת התזמורת בהצלחה רבה כתזמורת הבית של האופרה הישראלית.

התזמורת מציעה לקהלה מגוון רחב של יצירות מכל התקופות בתכניותיה הכוללות סדרות קונצרטים למנויים, קונצרטים רבים לכל המשפחה, מופעים מוסיקליים לקהל צעיר וקונצרטים מיוחדים לגיל הזהב. התזמורת יצאה לסיורים באירופה כתזמורת האופרה וכן כתזמורת סימפונית לכל דבר. בשלהי שנת 2014 קיימה התזמורת סיור קונצרטים בסין בניצוחו של מנהלה המוסיקלי החדש, ג'יימס ג'אד. אולמות הקונצרטים בצ'ינדאו, בבייג'ין ובשנחאי (שם השתתפה התזמורת בפסטיבל שנחאי וניגנה קונצרט שהוגדר כאירוע מרכזי של הפסטיבל) היו גדושים בקהל שקיבל את התזמורת בתשואות רמות ונלהבות. בקיץ 2008 בפתח עונת העשרים החגיגית יצאה התזמורת למסע הופעות מוצלח במיוחד בארגנטינה ובברזיל.

החל בשנת 2010 לוקחת התזמורת חלק חשוב ומרכזי בהפקות האופרה במצדה בשיתוף האופרה הישראלית. עד כה עלו האופרות "נבוקו" (בשנת 2010), "אאידה" (בשנת 2011), "כרמן" (בשנת 2012), "לה טראויאטה (בשנת 2014), "טוסקה" (בשנת 2015) בניצוחו של דניאל אורן והפקה בימתית של "כרמינה בורנה" בניצוחו של ג'יימס ג'אד. התזמורת זכתה לשבחי הביקורת. 50,000 איש מהארץ ומחו"ל שמעו את התזמורת בהפקות הענק לרגלי המצדה. החל בעונת הקונצרטים 2014-2015 מונה ג'יימס ג'אד למנהל המוסיקלי החדש של התזמורת והחליף את דן אטינגר אשר כיהן בתפקיד 7 שנים . אטינגר מכהן עתה כמנצח אורח ראשי. ג'יימס ג'אד מונה לאחרונה גם כמנהל מוסיקלי וכמנצח ראשי של התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה.

ראשל"צ 8.3 110-209 ₪, ראשל"צ 19.3 110-229 ₪. רחובות: 110-209 ₪, תל אביב: 110-213 ₪, מחירי הכרטיסים נקבעים לפי המושבים באולם, הנחות לגמלאים, תלמידים, סטודנטים וקבוצות.