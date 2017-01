להקת המחול "ורטיגו" חוגגת 25 שנות יצירה

הלהקה התבשרה על ידי משרד התרבות על המעבר למעמד של "להקה גדולה". להקת מחול "ורטיגו" תחגוג בעונה זו את יום הולדתה ה-25 בשורת אירועים מיוחדים המדגישים את דרכה בהפיכתה לגוף ייחודי בנוף התרבות הישראלית המגשים את תפיסת עולמו המחברת בין "אמנות. חברה וסביבה".

ב-25 שנות קיומה של הלהקה הספיקו המייסדים, בני הזוג עדי שעל ונעה ורטהיים, להעמיד רפרטואר יצירות מרשים, לצבור מוניטין בארץ ובעולם על עבודותיהם ועל פעילותם החברתית-קהילתית ולהקים את ורטיגו כפר - האמנות האקולוגי, בקיבוץ נתיב הל"ה כמקום מפגש בין אמנות לסביבה ומושך אליו תיירים מרחבי הארץ והעולם. בכפר פועל גם הפרויקט המרגש של "כח האיזון": מחול המשלב רקדנים מקצועיים ורקדנים נכים ומסגרת הכוללת סדנאות ויצירה של מופעים עם קבוצות משולבות בארץ ובחו"ל.

לאחרונה התבשרה הלהקה על ידי משרד התרבות על המעבר ממעמד של להקה בינונית למעמד של להקה גדולה בישראל- קפיצת מדרגה משמעותית ההופכת את הלהקה לאחת מארבע הלהקות הגדולות (לצד להקת המחול הקיבוצית , להקת בת שבע והבלט הישראלי ).

לרגל חצי היובל תעלה הלהקה בבכורה את "אחת. אחת ואחת." (One. One & One) - יצירה חדשה של הכוריאוגרפית והמנהלת האמנותית של הלהקה נעה ורטהיים.

היצירה תועלה בבכורה במרכז סוזן דלל בתאריכים: 14-13 בפברואר 2017 ובהמשך ברחבי הארץ .

היצירה "אחת. אחת ואחת." (One. One & One) עוסקת במשאלת הנפש של היחיד, לאחדות מול תהליכי נפרדות במרחב האנושי, במישור הקיומי ובשדה הרוחני ומערבת את הפנים עם החוץ תוך הקשבה להד המשתקף מכיוונים שונים, תוך שהיא מעמיקה לפתח את היחס המטאפורי בין קרוב לרחוק ובין עצמי לאחר.

את שמה של היצירה בחרה נעה בהשראת הפרק החמישי במסכת יומא במשנה ד: "וכך היה מונה: אחת. אחת ואחת. אחת ושתיים. אחת ושלוש. אחת וארבע. אחת וחמש. אחת ושש. אחת ושבע" .

את המוסיקה לעבודה יוצר אבי בללי שזו לו הפעם הראשונה לעבוד עם נועה ורטהיים . בעבר כתב את המוסיקה ליצירה "כח האיזון" שנוצרה ללהקת "ורטיגו " על ידי הכוריאוגרף הבריטי אדם בנג'מין.

את התלבושות יצר ששון קדם אשר הכין גם את התלבושות ליצירתה האחרונה של נעה "ימה"

רקדנים : איתי פרי , ליאל פיבק, סנדור פטרוביץ , ניצן משה , שני ליכט , תמר בר לב , דניאל קוסטא ורון כהן . מוסיקאי: אבי בללי .תאורה: דני פישוף – מג'נטה , תפאורה: רועי וטורי.

בנוסף ולכבוד שנת ה-25 תשיק הלהקה את הספר: "ורטיגו - כוראוגרפיה של אנשים וחלומות"- ספר אמנות מרהיב המתעד 25 שנה של עשייה אמנותית, קהילתית ומביא בפעם הראשונה מעבר לסיפור האנושי גם תפישת העולם הייחודי של ורטיגו ואת תהליכי היצירה שלהם .

אומר עדי שעל: "הרעיון לכתוב ספר נולד לפני כ-3 שנים. הוא גילם את הרצון לאפשר גם לנו וגם לקהל לגעת בעומק רבדיה הנסתרים של כל יצירה ושל תמונת העולם השלמה. את משימת הכתיבה נטלה על עצמה אוריה קדרי, אמנית ומשוררת, המלווה מזה שנים את תהליכי היצירה ב"ורטיגו". לפני שנה הצטרפה לתהליך הוצאת "חדקרן" המלווה באופן מקצועי את הכתיבה, העריכה, העיצוב וההוצאה לאור. לאורך המסע נעשתה עבודת ארכיון מקיפה, לוקטו חומרים ויזואליים וטקסטואליים, התקיימו מאות שעות של ראיונות עומק עם כל חברי "ורטיגו" ולילות ארוכים הוקדשו לכתיבה וניסוח הרעיונות לכדי ספר מסע".

המלים הבאות הלקוחות מהספר העתיד לצאת לאור משקפות יותר מכל את ייחודה של "ורטיגו" כגוף תרבותי יוצא דופן:

"בראשית היה המחול. הוא הלב הפועם. תחילתה של התנועה בגוף, בריקוד, וסופה שהיא נוגעת באדמה ובבני אדם, בעומק הלב. מתוך כל שלימדה אותם התשוקה לתנועה, בחרנו ב"ורטיגו" לחולל שינוי, קודם בעצמינו ואחר כך, כאדוות עדינות על פני מים, גם בעולם שסובב אותנו. יחד הקימנו כפר אמנות אקולוגי, המשמש בית נוסף ללהקת המחול, ובו אנחנו מפגישים אוכלוסיות מגוונות מהארץ ומהעולם, מארחים אמנים מכל קצות תבל, מחנכים דור ועוד דור של רקדנים צעירים, של שוחרי אקולוגיה ואוהבי אדם".

תאריכי מופעים :

13/2/17, יום שני שעה 21:00 - מרכז סוזן דלל

14/2/17 ,יום שלישי , שעה 21:00 – מרכז סוזן דלל ,

18/2/17, מוצ"ש , שעה 20:30 - המשכן לאמנויות באר שבע

20/2/17, יום שני , שעה 20:30 – תיאטרון ירושלים

21/2/17, יום שלישי , שעה 20:30 – איירפורט סיטי

22/2/17, יום רביעי , שעה 20:30 – מזרע

27/2/17, יום שני , שעה 20:30 – היכל התרבות – חוף הכרמל

1/3/17 יום רביעי , שעה 21:00 - מרכז סוזן דלל

2/3/17, יום חמישי , שעה 21:00 – מרכז סוזן דלל

3/3/17 – מרכז סוזן דלל , יום שישי שעה 14:00– מרכז סוזן דלל

9/3/17, יום חמישי, שעה 20:30 - גני תקווה

15/3/17, יום רביעי , שעה 20:30 - היכל התרבות מודיעין-מכבים-רעות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאופירה במשרד "לפידות תקשורת" במייל או בטלפון 03-6244600, 052-2758166