התחלה חדשה בחיים עם המרכז למחיקת רישום פלילי ומשטרתי

החיים ממשיכים. עבר זמן מאז אותו אירוע, אותה טעות, או אפילו אותה תלונה שנסגרה. אבל הרישום המשטרתי או הפלילי נשאר שם, כמו כתם. אתם מנסים להתקבל למשרה יוקרתית ונדחים. אתם רוצים להוציא רישיון נשק או לעבוד במקצועות הדורשים סיווג ביטחוני, ופתאום מבינים שהעבר רודף אתכם. התחושה המעיקה שאי אפשר להתקדם נפוצה מאוד, אבל יש דרך החוצה, והיא מתחילה בטיפול מקצועי ברישום הפלילי והמשטרתי.

מהו ההבדל הקריטי בין רישום פלילי לרישום משטרתי, ומדוע שניהם בעייתיים?

"זו השאלה הראשונה שאנחנו נתקלים בה, והבנת ההבדל היא המפתח לפתרון", מסבירים בצוות של המרכז למחיקת רישום פלילי ומשטרתי:

רישום פלילי (מרשם פלילי): זהו הרישום המרכזי. הוא כולל הרשעות שהיו בבית משפט. המידע הזה מוגן בחוק ואינו נחשף באופן אוטומטי לכל גורם. עם זאת, הוא כן נגיש למעסיקים בעלי סיווג ביטחוני, רשויות ציבוריות רבות (כגון משרד התחבורה, בנקים, משרד החינוך), ולצורך קבלת רישיון נשק או עבודה ציבורית.רישום משטרתי (תיקי משטרה סגורים): זהו רישום על תיקים שנסגרו ללא הגשת כתב אישום, כלומר לא הייתה הרשעה. התיקים הללו נסגרים בעילות כגון "חוסר עניין לציבור" או "חוסר ראיות". הבעיה היא שהרישום הזה קיים במאגרים המשטרתיים. אם תיק נסגר בעילת "חוסר אשמה" - הוא נמחק אוטומטית. אם הוא נסגר בעילות אחרות, הוא נשאר ומנוע עלול לשמש כנגדכם ברשויות רבות.

השורה התחתונה: שני הרישומים (פלילי ומשטרתי) עלולים לחסום הזדמנויות חיים משמעותיות.

מתי הרישום הפלילי "נמחק" אוטומטית? (חוק ההתיישנות והמחיקה)

החוק קבע תקופות התיישנות ומחיקה, שלאחריהן הרישום לא נחשף לגורמים מסוימים (התיישנות) או נמחק לחלוטין (מחיקה).

"התקופות האלה יכולות להיות מבלבלות, והן הדבר שהכי כדאי לבדוק עם מומחה", אומרים צוות המרכז. באופן כללי, התקופה נעה בין מספר שנים לאחר תום תקופת המאסר (אם הייתה), ועד שבע או עשר שנים מיום ההרשעה.

אבל יש דרכים לקצר את התקופה ולמחוק את הרישום לפני שהזמן עובר.

איך הצוות המקצועי שלכם יכול למחוק רישום לפני הזמן?

הצוות של המרכז למחיקת רישום פלילי פועל בשני ערוצים מרכזיים כדי להשיג את מחיקת הרישום או להבטיח שהוא לא יפגע בחייכם:

הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה:

זו הדרך היחידה למחוק רישום פלילי (הרשעה) לפני תום תקופת המחיקה. הבקשה חייבת להיות מנומקת היטב, להראות שיקום מלא, חרטה אמיתית, ונסיבות חיים מיוחדות (כגון קבלה לעבודה חשובה הדורשת סיווג, מצב בריאותי מיוחד, או תרומה לקהילה).הצוות יודע בדיוק כיצד לנסח את הבקשה, אילו מסמכים לצרף (המלצות, אישורי תעסוקה, טיפול), ואיך להציג את התמונה הכוללת באופן שישכנע את ועדת החנינות.

שינוי עילת סגירה או בקשה למחיקת רישום משטרתי:

אם יש לכם רישום משטרתי (תיק סגור), ניתן לפנות למשטרה ולפרקליטות בבקשה לשנות את עילת הסגירה. מדובר בהליך משפטי הדורש ידע מעמיק, כדוגמת שינוי עילת סגירת תיק מחוסר ראיות לחוסר אשמה או מחוסר עניין לציבור לחוסר אשמה. אם הבקשה מתקבלת, משמעות הדבר היא מחיקה מוחלטת של הרישום המשטרתי.הידע המקצועי מאפשר לצוות להתמודד עם הבירוקרטיה, להשיג את המסמכים הנכונים, ולהציג את הטיעונים המשפטיים החזקים ביותר כדי להוכיח כי לא נעשתה עבירה.

האם אפשר לטפל בזה לבד?

"אנשים שואלים אותנו כל הזמן אם אפשר לעשות את זה לבד, והתשובה היא: טכנית - כן, מעשית - עדיף שלא", אומרים במרכז.

הליך מחיקת רישום, ובמיוחד בקשת חנינה, הוא תהליך בירוקרטי ומשפטי מורכב:

הבנת המסלול הנכון: האם נדרשת בקשת חנינה? האם שינוי עילת סגירה? האם יש לערב את הפרקליטות או את הנשיא? טעות בזיהוי המסלול מעכבת את הטיפול בחודשים ארוכים.ניסוח מקצועי: בקשת חנינה לנשיא היא מסמך רשמי המחייב ניסוח משפטי, הצגת מסמכים תומכים באופן מסודר, והצגת סיפור חיים משכנע. ניסוח חובבני או חסר עלול לגרום לדחייה.התמודדות עם הרשויות: הצוות המקצועי של המרכז מנהל תקשורת רציפה עם הגורמים הרלוונטיים (מטה החנינות, המשטרה, הפרקליטות) ומזרז את הליכי הבדיקה.

הסטטיסטיקה ברורה: תיקים שמטופלים על ידי צוות מקצועי מצליחים הרבה יותר ועוברים בהליך מהיר יותר ויעיל יותר מתיקים המטופלים באופן עצמאי.

הייעוץ של המרכז למחיקת רישום פלילי ומשטרתי למי שרוצה להתקדם

אל תתעלמו: הרישום לא ייעלם מעצמו אם הוא לא במסלול מחיקה אוטומטית. כל יום שעובר הוא יום שבו אתם עלולים לאבד הזדמנות.בואו לבדיקת זכאות: התייעצות ראשונית מול הצוות של המרכז למחיקת רישום פלילי יכולה לגלות לכם תוך דקות מהו סטטוס הרישום שלכם (פלילי? משטרתי? נמחק?) ומה האפשרויות הריאליות לטיפול.תזכרו: זו לא בושה זו הזדמנות: טעויות קורות. החוק נותן פתרון כדי שאנשים יוכלו לשקם את חייהם. תנו לעצמכם את המתנה של התחלה חדשה.

אם אתם רואים את הסימנים, אם הרישום הפלילי או המשטרתי מונע מכם לחיות את החיים שאתם רוצים, זה הזמן לקחת שליטה בחזרה.

