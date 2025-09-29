איך מנהלים יכולים לשפר קבלת החלטות בעזרת כלים מבוססי AI?

כלי AI

הבינה המלאכותית נמצאת כאן, במידה מסוימת היא תורמת לתחושת המהירות, אך חשוב לדעת איך להשתמש בה ודווקא להיעזר בה. לא מדובר בעוד כלי או באזז שעומד לחלוף והיום כל מנהל צריך לשלב כלי AI בתהליך קבלת ההחלטות שלו. שוחחנו עם לירון פורת, יועצת ארגונית שמלווה הנהלות בתהליכי שינוי, פיתוח ומנהיגות, וממנה שמענו איך מנהלים יכולים להרוויח משימוש בכלים מבוססי בינה מלאכותית וכיצד שימוש נכון יכול להחזיר את הביטחון ולהפחית לחצים.

קבלת החלטות? לפעמים זה החלק הכי קשה

״בשנים האחרונות אני יכולה לראות איך רמת הלחץ של המנהלים עולה. יש לכך סיבות שונות כשאחת מהן היא הצורך לקבל את ההחלטה הנכונה בכל רגע וכל זאת במהירות ועם ידיעה שיש לכך השלכות.״ אומרת פורת. הזמן קצר, הלחץ גדול ולפעמים המנהלים מרגישים שהם נמצאים לבד מול המשימות השונות והתוצאה היא התשה.

כשהמנהלים לא מקבלים מספיק נתונים, תהליך קבלת ההחלטות הופך לתהליך אינטואיטיבי והמחיר לכך יכול להיות גבוה. גם אלו שרוצים לפעול מתוך שיקול דעת, לא תמיד מחזיקים בכלים שנותנים להם את התמונה המלאה בצורה ברורה וגם כשיש, הם לא תמיד יודעים איך לנצל אותם ולהשתמש בהם ביום יום לצורך הפחתת העומס וקבלת החלטות טובות, ביעילות.

ה-AI לא בא ״במקום״ אלא בא כתוספת

מנהלים צריכים להתחיל לאמץ את כלי הבינה המלאכותית בתהליכי קבלת ההחלטות. הזמן לעשות את זה הוא כאן ועכשיו כיוון שכבר היום יש לנו כלים מעשיים שיכולים לעזור לנו לעשות סדר בכל הנתונים. במקום לעבור על אינספור קבצי אקסל או להסתמך על תחושת הבטן, אפשר לאמץ את המערכות שמאפשרות לזהות מגמות, לחלץ דפוסים ושמסננות ומציגות רק את המידע החשוב.

למשל, כלי שמנתח את דפוסי שימוש הלקוחות באתר או מערכת שמזהה היכן התהליכים נתקעים, מאפשרת למנהלים לראות את התמונה המלאה בצורה ברורה. בהתאם יכולות להתקבל החלטות מבוססות דאטה מזוקק.

הבינה המלאכותית לא מחליפה את החשיבה האישית

הכלים השונים, שזמינים היום לכולם, יכולים לעזור לחדד את המידע. הם לא אמורים להחליף את מקבלי ההחלטות אלא לשפר את התהליכים. ברור כי המערכת לא תוכל לאסוף בעצמה את כל המידע והיא לא נמצאת בשטח, הבינה המלאכותית מוזנת ממה שנותנים לה והיא יכולה לקחת את כל הנתונים ולבצע בהם ניתוח מהיר שנחוץ באותו הרגע.

דוגמה לכך היא במפעל תעשייתי בו המנהל שם לב שההזמנות נתקעות, אבל הוא לא ידע להגיד איפה בדיוק. שילוב כלי AI לבחינת זמני התגובה בחלקים שונים של התהליך, אפשר להבין איפה בדיוק הבעיה ובמקרה הזה מדובר היה באישור מסוים שיש לבצע כל פעם באותה השעה. שינוי קטן בלוח הזמנים ובתהליך, פתר את הבעיה והעלה את התפוקה באופן מידי. הבינה המלאכותית לא קיבלה את ההחלטה במקום המנהל, אבל היא נתנה לו את ההזדמנות לראות את הנתונים וכל זאת במהירות וביעילות.

צועדים קדימה, מסננים רעשים ומדייקים פעולות

החלטות חכמות לא תמיד דורשות מהלכים מבריקים. לרוב, הן מגיעות מתוך היכולת לעצור, להקשיב ולבחון את המציאות בעיניים מדויקות ונכונות. ברגע שהמנהלים משתמשים בכלים מתקדמים המתאימים בדיוק לצרכים שלהם ומשלבים אותם באינטואיציה וביכולות האנושיות שלהם, מגיעה בהירות וישנה יכולת לקבל החלטות בצורה בטוחה ורגועה.

ארגונים שבוחרים לשלב את כלי ה-AI, לא מוותרים על התהליכים האנושיים, הם פשוט מחזקים אותם. כדי להצליח להתקדם, חשוב להבין מהם הצרכים העסקיים, להשתמש בכלים הנכונים, לעבור תהליך של למידה והטמעה ולהתכוונן לשינוי. לצד כל זאת חשוב להבין כי לא מדובר בקסם אלא בשלב אחר שלב של אימוץ הכלים ושיטות עבודה מתקדמות שתוך זמן קצר יכולות להפוך את הניהול לרגוע יותר ולקדם את הארגון כולו.