מאת: איריס לוי

כבר כמעט 3 שנים שישראל חווה ניסיונות הפיכה משטרית דווקא מתוך הכנסת. שלושת הממשלות האחרונות יוזמות חקיקה בכל תחום אפשרי המרסקות את זכויות היסוד שלנו.

ה' באייר תש"ח, 14.5.1948 הוכרזה מדינת ישראל על ידי האו"ם והוקמה ממשלה זמנית שהיה עליה "לעבד קונסטיטוציה (חוקה) דמוקרטית למדינתה". מאז ועד היום זה טרם קרה.

עוד הצהירו שזוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. זכות זו אינה ניתנת להפקעה והיא שלנו. אלא שבשבוע שעבר התכנס לו הכנס ה-72 במלון הילטון בתל- אביב כדי לדון בהפקעת זכויותינו על יד ארגון הבריאות העולמי (WHO), שלוח האו"ם.

נציגים של 192 מדינות וארגונים זרים השתתפו בכנס זה הממומן על ידי משרד הבריאות שתקצב כ-1.5 מיליון שקל למימון הועידה ($430,000). דהיינו, במימון של כספי הציבור ואין מאומה על כל המהומה.

אז על מה צריכה להיות המהומה? תחילה נשאל מה יהיו סמכויות האו"ם? על מה מתחייבים בשמינו?

בתאריך 8.9.2022 חבר הכנסת עופר כסיף הוציא מכתב דרישה לפרסם באופן פומבי לעיני הציבור את תוכנם של חמשת ההסכמים הבילטראליים שישראל עתידה לחתום עליהם עם מדינות שונות שזהותן טרם פורסמה.

שנית, אציין שאף אחד לא שאל אותנו, לא שיתף אותנו, לא קיים דיון ציבורי בנושא.

ואני תוהה מכוח מה מפקידים את חיינו בידיהם? האם בחרנו בהם? האם יש טעם לבחור בבחירות הבאות כלל? מדוע שמדינת ישראל תצטרף לכללי הבריאות העולמיים תוך כדי הצבת סיכון בטחוני על חיי אזרחיה?

בעתירה לבג"ץ 3498-22 שהוגשה בחודש מאי השנה על ידי עורכות הדין ולנטינה נלין ובתיה זקס, לאחר שנודע לנו באקראי שנשלחה נציגות ישראלית לדון בשינויים לכללי הבריאות העולמיים (IHR) שנתקבלו ב-1967 ושונו ב-2005 ונדרשו לאישור ב2022, הובהרה הסכנה הביטחונית הנשקפת לאזרחי ישראל בהצטרפות המדינה לשינויים המוצעים בכללי הבריאות העולמיים. השינויים המוצעים פוגעים בעצמאותה של המדינה באופן שיאפשר לראש WHO להכריז על אירוע בריאותי אזורי/ עולמי ולהכניס לשטח של כל מדינה-חברה "מומחים מטעם WHO" עם סמכות להיכנס לכל אתר כגון בסיס צבאי או בית ספר ולהורות על סגר ו/או כפיית חיסונים.

בעתירה נשאל מדוע לא יקבע בג"ץ כי התיקונים המוצעים פוגעים בעצמאותה של מדינת ישראל. כל מי שעקב אחרי פסיקות בג"ץ מאז התפרצות נגיף קוביד-19 השנוי במחלוקת עולמית, כבר וודאי יודע כי מיותר לציין במי תמך בג"ץ וכיצד חמק מקביעה להגנה על המשטר הדמוקרטי שעל נציגי המשלחת הישראלית לשוב לארץ לאלתר.

ולקינוח, הבה נתהה על קנקנו של מזכיר ארגון הבריאות העולמי - תדרוס אדהנום גברה-יסוס, המואשם בהסתרת 3 התפרצויות כולירה באתיופיה. היה בכיר בקבוצה אתיופית פוליטית מושחתת, שאחראית לפשעים נגד האנושות, כולל עינויים ורצח, ומקורב מאד לביל גייטס והואשם ע״י ממשל טראמפ בשיתוף פעולה לא ראוי עם סין. עוד נעשים ניסיונות להשיג צדק באתיופיה ועומדת לה עצומה לגיוס חתימות להדחתו מתפקידו הנוכחי.

ועד כמה באמת אנו יכולים לסמוך על ארגון הבריאות העולמי לאחר שנחשף כי הוא מקבל מימון עתק מכמה עשירי עולם וחברות פארמה הפועלים יחדיו משיקולים זרים?

עינינו הרואות את נזקי החיסונים. בכל העולם מדווחים על נזקי החיסונים בישראל שהוכתרה כמדינת הניסוי הראשונה על ידי פייזר.

לסיכומו של דבר, אני תוהה האם בעצם המהלך הנוכחי של ארגון הבריאות העולמי הוא בעצם שלב המעבר ממדינות עצמאיות לריכוז מדינות תחת ממשלה עולמית חדשה במסגרת האג'נדה של האו"ם שנכתבה כבר בשנת 1992. והאם הכנס הזה הוא מקרי? האם אנחנו באמת זקוקים לפיקוח כלשהו? לאן באמת חותרות מדינות שבשם טובת הציבור מנסות לשנות סדרי עולם?

עולם חדש - עולם טכנוקרטי, מפוקח דיגיטלית תוך ביטול הפרטיות, חופש התנועה, הזכות לקניין וכבוד האדם וחירותו על גופו ובריאותו.

האם זה העולם שאנחנו רוצים להשאיר לדור העתיד?

אני לא רוצה כזה עדכון גירסה.

ואתם?

הכותבת היא משפטנית