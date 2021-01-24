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WP 50 בפעם השנייה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל פולש למגרש תעשייה בשלומי

מפקחי רשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרים פינו בישוב שלומי  פלישה  לאדמות מדינה  המיועדות לשימוש לתעשייה , בהיקף כ 500 מ"ר  שעליהן החלה הכשרת שטח לבנייה.  הקרקע פונתה והוחזרה לחזקת המדינה

כלים
פינוי שלומי (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
פינוי שלומי (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

פלישה לאדמות מדינה במגרש לתעשייה בשלומי, פונתה במסגרת פעולת אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי תחנת נהריה ויחידת מתפ"א.

הפלישה לאדמות הציבוריות, אותרה במסגרת פעילות לניטור עברות מקרקעין של מפקחי רשות מקרקעי ישראל, שגילו כי הפולש, שכבר פלש בעבר לאותו מגרש המיועד לשיווק לתעשייה בשטח של כ-500 מ"ר, שב למקום והחל להכשיר אותו לקראת בנייה לשימושו הפרטי - כל זאת ללא היתר, בניגוד לחוק, מבלי שהקרקע הוקצתה לשימושו.

במסגרת פינוי הפלישה הראשונה, הוציאו מפקחי הרשות צו לפינוי הקרקע, כנגד הפולש, ובמקביל  הגישו כנגדו תלונה למשטרת נהריה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל.

בעקבות הפלישה החוזרת, בה פרץ הפולש  את הגדר וחזר להכשיר את הקרקע לקראת בנייה,  פעלו  המפקחים מיידית, במסגרת חוק המקרקעין, השיבו את הקרקע לקדמותה באמצעות ציוד מכני והנדסי, גידרו את הקרקע בגידור מאסיבי ושילוט אזהרה המתריע מפני פלישות חוזרות הוצב במקום.

מזייד פארס, מנהל מרחב השמירה חיפה ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "פעולות האכיפה של רשות מקרקעי ישראל נועדו לשמור על האינטרסים הציבוריים של כלל תושבי המדינה,  ולמנוע  השתלטויות  לא חוקיות על  מקרקעי הציבור.  מפקחי הרשות  ימשיכו  לפעול בשטח למניעת הסגות גבול ופלישות  ומסיגי הגבול שיתפסו צפויים לתביעות ולתשלום הוצאות בגין הפינוי והשימוש בקרקע. "

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