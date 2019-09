קורסים מומלצים בהייטק

החלטתי לפצל כל קורס מקצועי על-פי הקריטריונים הבאים: משך הלימודים, היכן אפשר ללמוד אותם ברחבי הארץ, למי זה מתאים והאם יש צורך ברקע בתחום עבורם.

אז קדימה, בוא נתחיל לדבר על קורסים מומלצים לשנת 2020:

קורס בדיקות תוכנה QA -

מה עושים שם?

תפקידם של בודקי התוכנה הוא לוודא שהתוכנה, המוצר או האפליקציה ששייכת לארגון בהם הם עובדים מתפקדת כמו שצריך, מבחינת חווית משתמש, תפעול ועוד.

למי המקצוע מתאים?

תחום זה הינו מתאים לאנשים הרוצים לעשות את צעדם הראשון בעולם ההייטק, מדובר בתפקיד שדורש המון חשיבה, יצירתיות לעיתים, הסתכלות הן ברמת המאקרו והן ברמת המיקרו, חושב אסתטי ותשומת לב לפרטים הקטנים.

האם נדרש רקע בתחום?

בתחום זה, אין צורך בכלל בידע בעולמות המחשוב וכו', אלא רק את הפעולות הבסיסיות ביותר.

מה אורך הלימודים?

בדרך כלל אורך הלימודים הוא קצר ביחס לשאר המקצועות, כשמסלול בוקר אורך כ-4 חודשים.

קורס שיווק דיגיטלי -

מה עושים שם?

קיימים המון תפקידים שונים בתחום זה, כמו ממנהל קמפיינים ממומנים בפייסבוק באינסטגרם, קידום אתרים ממומן ואורגני בגוגל ועוד.

למי המקצוע מתאים?

בהתאם לתפקיד כך גם משתנות הדרישות, לדוגמה, אם אתה יחסית אנליטי ואוהב לראות תוצאות מיידות, יתאים לך להיות איש PPC (מנהל קמפיינים) ואילו אתה אחד שאוהב לראות תהליכים שלוקחים להם זמן להתניע, תוכל להיות איש SEO (מקדם אתרים אורגני) נהדר.

האם נדרש רקע בתחום?

אין צורך ברקע בתחום, המון מהאנשים בתעשייה אינם בעלי תואר אקדמי, אך כן נדרש מהם להיות בעלי תעודה, זאת על מנת שידעו להתעסק עם הממשקים השונים ושאר כלי הפרסום שיש לפייסבוק ולגוגל להציע.

מה אורך הלימודים?

מסלול בוקר אורך כ-5.5 חודשים ומסלול ערב יכול להגיע לכ-12 חודשים.

קורס סייבר ואבטחת מידע -

מה עושים שם?

כמו בשיווק דיגיטלי, קיימות אינספור משרות, החל מאחד שאחראי על בדיקות חדירה, לאחד שאחראי על בקרה של אבטחת מידע ועוד.

למי המקצוע מתאים?



לאנשים החיים את עולם המחשבים והדיגיטל, שתופסים מעצמם סקרנים ואוהבים לחקור לעומק.

האם נדרש רקע בתחום?



בעבר, על מנת להיכנס לתחום, לרוב היה נדרש ממך להיות אדם בעל רקע בעולמות הרשתות וכו', אבל כיום המצב השתנה, קיימים מספיק קורסים מקצועיים שיכולים להנחות אותך בצורה מושלמת לקריירה מוצלחת בעולם הסייבר.



מה אורך הלימודים?

לרוב לימודי בוקר יארכו כ-7 חודשים וערב כ-14 חודשים.

בשורה התחתונה, קיימים עוד המון קורסים מקצועיים במרכז האקריו שיכולים להוביל אותך לעולם ההייטק, הטיפ החשוב ביותר שאני יכול לתת הוא – פשוט עשה זאת, Just do it (כן, בדיוק כמו נייקי), כי בחירה נכונה בקורס, יכולה לשנות לטובה את הקריירה ואת החיים שלך.