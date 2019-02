חב' גמאסרט הישראלית, מפתחת המכשיר הביתי הראשון בעולם לבדיקת איכות קנאביס רפואי, זכתה בפרס העיצוב היוקרתי ותו התקן iF DESIGN AWARD

מכשיר נייד לבדיקה ביתית מהירה ופשוטה להפעלה של איכות ותקינות הקנאביס הרפואי

המכשיר של גמאסרט שעוצב ע"י ערן לדרמן, זכה לאחר שחבר השופטים המונה 67 חברים אשר מורכב ממומחים עצמאיים מכל רחבי העולם, בחר בו כזוכה לפרס העיצוב הבינ"ל DESIGN AWARD iF לשנת 2019 תחת דיסיפלינת "עיצוב מוצר" בקטגוריית רפואה/בריאות. לתחרות הוגשו 6,400 מוצרים מ-50 מדינות שונות כל אלה ביקשו לזכות בחותמת האיכות של תחרות iF DESIGN AWARD היוקרתית. בכל שנה ארגון העיצוב העצמאי הותיק בעולם iF International Forum Design GmbH, מארגן את תחרות העיצוב iF DESIGN AWARD. הטקס החגיגי בו הזוכים יקבלו את הפרס היוקרתי יתקיים ב-15 במרץ במינכן שבגרמניה.מזה 66 שנה שפרס ה- iF DESIGN AWARD מוכר כתו איכות המוענק עבור עיצוב יוצא דופן. מדובר באחד מפרסי העיצוב החשובים בעולם ותווית ה-iF מוכרת בכל רחבי העולם כאות איכות לעיצוב מצטיין. הפרס מוענק בדיסיפלינות: עיצוב מוצר, אריזה, תקשורת ושירותי עיצוב/UX, אדריכלות ועיצוב פנים וכן קונספט מקצועי. בין הזוכים בפרס בעבר מכשיר האייפד של חברת אפל.

"בעידן הנוכחי בו מתקיימת תחרות קשה ומאתגרת בין יצרני מכשירים מכל העולם ובכל התחומים: טכנולוגיה, סמארטפונים, או מכשירים רפואיים, אין ספק שלקהל של היום חשוב מאוד עיצוב המכשיר, גודלו, הקלות בהפעלתו, ניידותו והטכנולוגיה שהוא מאפשר להפעיל. כל אלה יחד הם קריטיים להצלחת ההשקה של כל מכשיר חדש והפופולריות המתמשכת שלו, לכן השקענו רבות בעיצוב המוצר והזכייה בפרס העיצוב היוקרתי מאששת שמעבר ליכולות המרשימות של מכשיר הגמאסרט שבאמת פותר צורך אמיתי וחשוב בתחומו, גם מבחינה אסטטית בחרנו בעיצוב מנצח", אומר ד"ר גיא סיטון, מנכ"ל גמאסרט ואחד ממייסדי החברה.

גמאסרט, חברה ישראלית מרעננה, פיתחה והשיקה לאחרונה מכשיר נייד קטן, ראשון מסוגו בעולם, שיאפשר לבצע בדיקה ביתית מהירה ופשוטה להפעלה של איכות ותקינות הקנאביס הרפואי באמצעות בדיקה מהירה שאיננה פוגעת בפרחי הקנאביס. הבדיקה מודדת את רמת ה-THC – כמות החומר הפסיכואקטיבי הפעיל, ואת רמת ה-CBD – כמות החומר משכך-הכאבים בכל פרח קנאביס, הבדיקה מופעלת בעזרת אפליקציה שניתן להפעיל מכל טלפון נייד ומתבצעת תוך דקות ספורות. בניגוד לבדיקות אחרות שקיימות כיום בשוק, זוהי הבדיקה היחידה שמשלבת ניידות (המכשיר ניתן להפעלה בשטח) והפעלה פשוטה בבדיקה פרטנית של כל פרח קנאביס מבלי לפגוע בפרחי הקנאביס. המדידה מתבצעת בידי סורק מולקולרי מתקדם שמשתמש במודלים מעולם למידת המכונה והביג-דאטה לטובת מדידת ערכים כימיים ומולקולריים בצמחים. גמאסרט הוקמה ב-2016 בידי ד"ר גיא סיטון, פרופסור עודד שוסאיוב וד"ר דנה ירדן. זהו המוצר הראשון שמשיקה גמאסרט, שעד כה פעלה כסטארט-אפ ועד היום גייסה הון של כ-5.25 מיליון דולר.