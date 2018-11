הנטורל החדש – The New Neutral

(צילום: ג'ון וויט)

נוחות הסתיו פוגשת יוקרה מודרנית עם גוונים מהורהרים של עלים נושרים בגוונים בהירים ומאופקים: בז', חמרה, טרקוטה, מייק־אפ, חול, ובוץ, וכך נדמה שגוון הסתיו המקובל עובר מיתוג מחדש בעונה הקרובה והופך מצבע מוקצה ומושמץ לפאלטת גוונים שמפתה להתמסר אליה. בבסיס הקולקציה הסתווית של מותג הלק הבינלאומי ORLY ניצבת ההנחה כי הניקיון והנייטרליות של הצבע העירום הן בבחינת נוסחה מנצחת לזמנים של חוסר ודאות, ובמעבר לעונת הסתיו נשארת אורלי צמודה למשפחת הצבעים הנייטרלית, כשהפעם נבחר הצבע האפור, העשיר בנבחרת הגוונים הטבעיים.

לקראת הסתיו יצרה אורלי פלטת גוונים בהשראת תצוגתם המרשימה של צבעי הסתיו. בארסנל מנעד עשיר של חומים ואפורים ולצדם גוון קורל עמוק ומעומעם המזכיר את שלביו הראשוניים של העלה המתייבש. הלקים גם הפעם ניחנים בשמות מפתיעים כמו: CASHMERE CRISIS (משבר קאשמיר), FALL INTO ME (סתיו בתוכי), SNUGGLE UP (להתכרבל), Seize The Clay (לאחוז בחימר), OLIVE YOU KELLY (קלי בצבעי זית) ו- MAUVELOUS (תערובת של סגול + נפלא).

"פלטת הגוונים המוצעת כשמה כן היא - הטבעי החדש! אם בעבר זכינו לקבל בסתיו גווני פודרה וניוד פסטלים שהתכתבו עם העונה החמה, שהרי הגוונים המאוגדים בפלטת הסתיו החדשה יוצרים הרמוניה טבעית בהתייחס לעונה. גוונים אפרפרים בטקסטורות שונות לצד חומים מעושנים וורדרדים סמוקים המתכתבים באופן טבעי עם עונת הסתיו. הפלטה מציעה גוונים שכל אישה תוכל למצוא את הגוון המועדף עליה ממראה סולידי ומאופק ועד למראה אקסטרווגנטי נוכח" מסכמת חני אטיאס - המדריכה הראשית באורלי ישראל.