מינויים חדשים במיה מחשבים - נציגת SAS בישראל

רונית לפידור בלו, מנכ"לית מיה מחשבים, נציגת SAS בישראל. צילום: יח"צ

מיה מחשבים, נציגת SAS בישראל הודיעה על מינויים חדשים בחברה, הוכחה לצמיחתה בשנים האחרונות. בשנה החולפת רשמה החברה גידול של 46.6 אחוזים בתחום מכירות התוכנה, ו-20 אחוזים בתחום הפרויקטים. פתרונות בתחומי הונאות נמכרו לארגונים פיננסים מובילים בישראל, יחד עם מגוון פתרונות לאנליטיקה מתקדמת כולל machine learning ו cognitive analytics.

בעלי התפקידים החדשים הם דינה גלפונד, שתהיה אחראית על לקוחות בתחום הביטוח, אריאל הדר שיוביל הטמעות של מערכות SAS אצל הלקוחות המובילים ואייל אורפייג שיעסוק בתחום המכירות וחדירה לשווקים חדשים.

דינה גלפונד, 38, בוגרת קורס תכנות בממר"ם, בעלת תואר MBA עם התמחות בשיווק מאוניברסיטת בר אילן. בעלת ניסיון של 18 שנה בתחום ניתוח מערכות וניהול פרויקטים. עבדה בעבר בבנקים המובילים בישראל וכן שש שנים בחברת אמדוקס כמנתחת מערכות BI ואחראית על הטמעת מתודולוגיות חדשות בחברה.בתפקידה האחרון ניהלה פרויקטים בחברת ויזה כ.א.ל.

במסגרת תפקידה במיה מחשבים, נציגת SAS בישראל, תהיה אחראית על לקוחות בתחום הביטוח וההיי-טק.

אריאל הדר, 32, בוגר קורס תכנות ממר"ם, בעל תואר MBA עם התמחות במערכות מידע מאוניברסיטת בר אילן. שירת 8 שנים בחיל אוויר כאחראי על מערכות שליטה ובקרה וכן עבד שש שנים בבנק הפועלים בתפקידי ניהול בתחומים של שליטה ובקרה, תשתיות מחסן נתונים ו-SAS. זוכה תחרות חדשנות מנמ"ר ב-2013 ותחרות דטהטון בראשות מנכ"ל ב-2016. במסגרת תפקידו במיה מחשבים יוביל פרוייקטים ותהליכי Presale לפתרונות SAS.

אייל אורפייג, 38, בעל תואר BA במנהל עסקים. התחיל את דרכו בעולם התוכנה בחברת אמת מיחשוב שם היה סמנכ"ל המכירות של הורייזן טכנולוגיות במשך 7 שנים. לאחר מכן עבר לחברתMatrix BI שם ניהל את מערך המכירות של החברה, ובתפקידו האחרון היה אחראי על כל הפעילות העסקית של Experis BI. במסגרת תפקידו במיה מחשבים יעסוק בניהול מכירות, טיפול בחלק מהלקוחות האסטרטגים של החברה וחדירה לשווקים חדשים.

רונית לפידור בלו, מנכ"לית מיה מחשבים: "אנו ממשיכים את תהליך הצמיחה ומגדילים את מצבת כוח האדם של החברה באנשים מוכשרים. פתרונות SAS מעניקים לארגונים את היכולות האנליטיות המובילות ביותר בשוק העולמי כיום ואני בטוחה שמגמת הצמיחה שלנו תימשך גם ב-2017."

אודות SAS ומיה מחשבים

SAS הינה מובילה בתחום האנליטיקה. בעזרת אנליטיקה חדשנית, בינה עסקית וניהול נתונים באמצעות תוכנות ושירותים, SAS מסייעת ללקוחותיה ביותר מ-80,000 אתרים לקבל החלטות טובות יותר מהר יותר. מאז שנת 1976, SAS מעניקה ללקוחותיה ברחבי העולם את הכח לדעת - The Power to Know.

חברת מיה מחשבים היא נציגתה הבלעדית של SAS בישראל, אשר מאז היווסדה בשנת 1980 מספקת פתרונות אנליטיים ליותר מ-150 לקוחות בישראל, ביניהם משרדי ממשלה, בנק ישראל והבנקים המסחריים, חברת החשמל, חברות ביטוח, תעשיה, צה"ל ומשרד הביטחון ועוד.