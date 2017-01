עם הפנים לאור - מופיעים בקליפה לזכרו של דמיטרי טולפנוב

סדרת המופעים עם הפנים לאור מתקיימת השנה בפעם הראשונה, במועד אזכרתו של מייסד הקבוצה, ועתידה להמשיך ולהתקיים מדי שנה, על מנת לציין את חייו ויצירתו של מייסד הקבוצה.

בעם הפנים לאור השנה ישתתפו חברי קבוצת קליפה ואמנים אורחים: דרור ליברמן וקזויו שיונוירי, אריאל ברונז, גלי קנר, עמית בר-עם, עודד צדוק, עדי פז יולנה צימרמן, פיודור מקרוב ולושה גברילוב, נועה ואורי וויס, אנאל בלומנטל ואורחים נוספים. סדרת המופעים תכלול מופעים למבוגרים, מופעים לילדים ומופעים לכל המשפחה.

דמיטרי טולפנוב | יליד לנינגרד, ברית המועצות, 1966. למד פיסול באבן בבית הספר לאומנויות בלנינגרד במקביל ללימודי משחק ומוסיקה בבית הספר האונברסיטאי בעיר. לאחר סיום לימודיו גויס לתזמורת הצבא האדום כנגן חצוצרה. ב-1998 תוך ניצול כישורים שניתן לרכוש רק בצבא האדום, הצטרף ללהקת הרוק AVIA אשר ממנה התפתחה קבוצת התיאטרון הרוסית הנודעת DEREVO בניהולו של אנטון אדאסינסקי. דמיטרי יצר והופיע עם הקבוצה עד 1995. בשנת 1994 החל ליצור במשותף עם עידית הרמן. כעבור שנה הקימו השניים את תיאטרון קליפה בתל אביב. לבד מיצירה והשתתפות ברוב מופעי קליפה והלחנת המוסיקה למופעיה, דמיטרי תכנן ובנה את התפאורות, האביזרים והמתקנים בכל מופעי הקבוצה. דימה נפטר בפברואר 2015, בעת מסע הופעות של התאטרון בהודו עם המופע "ללא כוחות מזויינים".

המופעים

7/2, יום שלישי,20:30, איבונה, בימוי: שירה קדם-כצנלבוגן

8/2 , יום רביעי, 20:30 ,שני ילדים בתנור יולנה צימרמן

9/2, יום חמישי, 21:00 , Waiting List עדי פז

10/2, יום שישי, 21:00, SOLO, גלי קנר ואיילה פרנקל

10/2, יום שישי, 22:00, This is How we Do It, עודד צדוק וקזויו שיונוירי

11/2, שבת, 10:00, הדבר העגול הזה, פיודור מקרוב ולושה גבריאלוב – לילדים

11/2, שבת, 12:00, קבורקה, נועה ואורי ווייס – לכל המשפחה

11/2, שבת, 20:30, פרדייז, תאטרון קליפה

11/2, שבת, 22:00, מי רוצה סיבוב על גמל?, אריאל ברונז באנה-לולו בר, יפו

12/2, יום ראשון, 20:30, Take Down, דרור ליברמן וקזויו שיונוירי

13/2, יום שני, 20:30, OBON, קזויו שיונוירי ועמית בר-עם.

עם הפנים לאור, 7-13 בפברואר בתיאטרון קליפה, מחירי כרטיסים: 60-80 ₪

למידע על המופעים ולרכישת כרטיסים: תאטרון קליפה, רחוב הרכבת 38 תל אביב

03-6879219, 036399090,