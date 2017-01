ז'אן לואי שטוירמן, פסנתר. צילום: יח"צ

המנצח הנודע רוברטו מינצ'וק הקליט עם התזמורת הסימפונית הממלכתית סאו פאולו את המחזור המלא של הבכיאנס ברזילייראס של וילה-לובוס, הקלטה שזכתה להערכה ולציון לשבח של המגזין "גרמופון". "הצלחנו להפגיש בין מינצ'וק לפסנתרן הנפלא ז'אן לואי שוטירמן, שהשתתף כסולן בהקלטת הדיסק", אומר אריאל כהן, מנכ"ל התזמורת. "המפגש בין שני המוזיקאים מברזיל והמלחין הברזילאי וילה לובוס מבטיח חווייה ייחודית".

רוברטו מינצ'וק, מנצח למנצח הברזיליאי רוברטו מינצ'וק היסטוריה מרשימה שהחלה בסאו פאולו עיר הולדתו שם הופיע כבר כילד בן 13. שנה אחר כך התקבל לבית הספר ג'וליארד בניו יורק וכשהיה בן 16 היה לקרנן הראשי בתזמורת סאו פאולו ובאותן שנים נענה להזמנתו של קורט מזור והיה נגן אורח בתזמורת גוונדהאוז בלייפציג. הוא למד ניצוח בהדרכתם של אלעזר דה קרוואיו וג'והן נשלינג. לאורך שנות פעילותו זכה מינצ'וק בתארים רבים בהם תואר "המנצח הטוב" שמעניקה אגודת מבקרי האמנות בסאו פאולו ו"האישיות האמנותית של השנה"; פרסים על הקלטות משובחות, פרס ה"גראמי" למוסיקה לטינית לשנת 2004 על ביצוע סימפוני ליצירות ז'ובים, פרס "אמי" עבור תכנית מיצירות באלאנשין ב"סיטי בלט ניו יורק" וכן זכה בפרסים בתחום השיווק והפרסום של מיזמי מוסיקה קלאסית.

בשנת 1998 הופיע רוברטו מינצ'וק לראשונה בארה"ב וניצח על הפילהרמונית ניו יורק. ארבע שנים אחר כך הוזמן לשמש מנצח עמית באותה תזמורת. מינצ'וק ניצח על יותר מתשעים תזמורות בעולם בכללן תזמורות ניו יורק, לוס אנג'לס, פילדלפיה, סן פרנסיסקו, קליבלנד, דאלאס, טורונטו, לונדון, תזמורות הביביסי בוולס ובסקוטלנד, תזמורות ברצלונה, אוסלו, הלסינקי, רוטרדם, ליברפול ועוד. מינצ'וק ניצח גם על הפילהרמונית הישראלית ועל פילהרמונית טוקיו.

לצד היותו מנהלן המוסיקלי של התזמורת הסימפונית ברזיל בריו דה ז'ניירו ותזמורת סימפונית קלגרי בקנדה, הוא משמש גם כיועץ אמנותי לשלוחה הקנדית של תזמורות הנוער של יבשת אמריקה; הוא חבר המועצה של האגודה למוסיקה קאמרית בניו יורק. בעבר שימש בתפקידי ניהול שונים בתזמורות ובפסטיבלי מוסיקה בברזיל.

ז'אן לואי שטוירמן, פסנתר הפסנתרן ז'אן לואי שטוירמן שנולד למשפחת מוסיקאים בריו דה ז'ניירו, החל בלימודיו בגיל צעיר והופיע כסולן עם התזמורת הסימפונית הברזילאית כשהיה בן ארבע-עשרה. שהוא בוגר הקונסרבטוריון בנפולי וזוכה תחרות באך בלייפציג. מאז הזכיה היה לפסנתרן מבוקש באירופה. הופיע כסולן עם תזמורות גוונדהאוז לייפציג, התזמורות הפילהרמוניות של לונדון, הלסינקי, ברמינגהם, ליוורפול, בריסל ובואנוס איירס, עם התזמורות הסימפוניות של לונדון, בזל, בורנמות, מילנו, ברלין, סיאטל, אינדיאנפוליס, טוקיו-מטרופוליטן, פורטו ודאלאס ועם התזמורת הלאומית של צרפת, טונהאלה ציריך, הסימפונית הלאומית וושינגטון ותזמורת פילהרמוניה. ניגן עם המנצחים קלאדיו אבאדו, יהודי מנוחין ולדימיר אשכנזי וכריסטוף אשנבך. הוא מופיע ברסיטלים באולמות רבים באירופה, אמריקה ובמזרח הרחוק. בין הקלטותיו יצירות באך שזכו בפרס "דיאפזון הזהב", קונצ'רטות לכלי מקלדת של באך עם התזמורת הקאמרית של אירופה, יצירות מנדלסון לפסנתר ולתזמורת עם הקאמרית מוסקבה וכן את מכלול יצירות הפסנתר של שנברג, אוטמר שק וגירולמו אריגו. הרפרטואר של שטוירמן כולל יצירות חשובות של המאה העשרים. השמיע בביצועי בכורה יצירות עכשוויות חשובות.

התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון נוסדה בשנת 1988 על-ידי עיריית ראשון לציון. בתוך זמן קצר התמקמה בקצה העליון של הפירמידה האמנותית, כגוף מוסיקלי מוביל ומחדש בישראל. משנת 1989 משמשת התזמורת בהצלחה רבה כתזמורת הבית של האופרה הישראלית.

התזמורת מציעה לקהלה מגוון רחב של יצירות מכל התקופות בתכניותיה הכוללות סדרות קונצרטים למנויים, קונצרטים רבים לכל המשפחה, מופעים מוסיקליים לקהל צעיר וקונצרטים מיוחדים לגיל הזהב. התזמורת יצאה לסיורים באירופה כתזמורת האופרה וכן כתזמורת סימפונית לכל דבר. בשלהי שנת 2014 קיימה התזמורת סיור קונצרטים בסין בניצוחו של מנהלה המוסיקלי החדש, ג'יימס ג'אד. אולמות הקונצרטים בצ'ינדאו, בבייג'ין ובשנחאי (שם השתתפה התזמורת בפסטיבל שנחאי וניגנה קונצרט שהוגדר כאירוע מרכזי של הפסטיבל) היו גדושים בקהל שקיבל את התזמורת בתשואות רמות ונלהבות. בקיץ 2008 בפתח עונת העשרים החגיגית יצאה התזמורת למסע הופעות מוצלח במיוחד בארגנטינה ובברזיל.

החל בשנת 2010 לוקחת התזמורת חלק חשוב ומרכזי בהפקות האופרה במצדה בשיתוף האופרה הישראלית. עד כה עלו האופרות "נבוקו" (בשנת 2010), "אאידה" (בשנת 2011), "כרמן" (בשנת 2012), "לה טראויאטה (בשנת 2014), "טוסקה" (בשנת 2015) בניצוחו של דניאל אורן והפקה בימתית של "כרמינה בורנה" בניצוחו של ג'יימס ג'אד. התזמורת זכתה לשבחי הביקורת. 50,000 איש מהארץ ומחו"ל שמעו את התזמורת בהפקות הענק לרגלי המצדה. החל בעונת הקונצרטים 2014-2015 מונה ג'יימס ג'אד למנהל המוסיקלי החדש של התזמורת והחליף את דן אטינגר אשר כיהן בתפקיד 7 שנים . אטינגר מכהן עתה כמנצח אורח ראשי. ג'יימס ג'אד מונה לאחרונה גם כמנהל מוסיקלי וכמנצח ראשי של התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה.

קונצרט מס' 5 בסדרה הסימפונית, התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון רוברטו מינצ'וק, מנצח (ברזיל) Roberto Minczuk ז'אן לואי שטוירמן, פסנתר (ברזיל) Jean-Louis Steuerman בתוכנית: סרג'ו נטרא פתיחה חגיגית – טוקטה ופוגה לתזמורת Natra – Toccata-Fuga Festive Overture הייטור וילה-לובוס בכיאנס ברזילייראס מס' 3 לפסנתר ולתזמורת Villa-Lobos – Bachianas Brasileiras no. 3 for piano and orchestra רחמנינוב סימפוניה מס' 1 בדו מינור אופ' 13 Rachmaninov Symphony no. 1 מועדי הקונצרט רחובות, בית העם 8.2 יום רביעי בשעה 20:30 ראשון לציון, היכל מאיר ניצן לאמנויות הבמה 9.2 יום חמישי בשעה 20:30 11.2 מוצ"ש בשעה 20:30 תל אביב, המשכן לאמנויות הבמה, בית האופרה 12.2 יום ראשון בשעה 20:00 רכישת כרטיסים: טל' להזמנות כרטיסים: 03-9484840 או דרך אתר התזמורת.

רחובות: 40-209 ₪, תל אביב: 60-213 ₪, ראשל"צ 9.2 40-209 ₪, ראשל"צ 11.2 40-229 ₪.

מחירי הכרטיסים נקבעים לפי המושבים באולם, הנחות לגמלאים, תלמידים, סטודנטים וקבוצות.